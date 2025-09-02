Ryanair amenaza el récord de Sevilla y Málaga con el anuncio de recorte de vuelos

Ryanair anunciará mañana su plan de recortes que ha sembrado la incertidumbre en la mayoría de los aeropuertos españoles, entre ellos los de Sevilla y Málaga, que siguen cerrando mes a mes en cifras de récord. Ese crecimiento histórico que experimentan se ha visto gravemente amenazado por la guerra que la aerolínea irlandesa ha declarado contra la subida de las tasas de Aena.

En un momento de boom absoluto del tráfico aéreo, las amenazas de la compañía low cost, que lidera el mercado en la mayoría de los destinos españoles, están haciendo mella en el sector. Será mañana miércoles cuando anuncie el tijeretazo de un millón de asientos para la temporada de invierno que comenzará, como es tradicional, el último fin de semana de octubre. Los que más temen el impacto son recintos más pequeños que ya han visto reducida su operativa como son Santander, Vitoria, Santiago, Girona, Zaragoza, Murcia o Reus, que podrían seguir la estela de Jerez, donde los boeing de Ryanair ya no aterrizan.

El consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, ya advirtió hace una semana en una entrevista con Europa Press que «habrá inversión donde podamos tener un retorno» y criticó «la indiferencia del Gobierno de España» ante las peticiones para encontrar soluciones conjuntas. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, por su parte, resta importancia a estas amenazas y considera que «lo que busca la compañía es ejercer presión» y lo que hará finalmente será quitar un millón de pasajeros a los aeropuertos más pequeños, los regionales, y aumentarlos en los de mayor tamaño«, como declaró en una entrevista con la agencia Efe.

Andalucía siempre ha sido un mercado interesante para Ryanair. Sus directivos lo han manifestado en numerosas ocasiones y la mejor prueba es que la operativa se ha multiplicado en los últimos años con más aviones basados y más personal para atenderlos tanto en Sevilla como en Málaga. Para ambos aeropuertos la low cost es la compañía líder con una cuota de mercado del 36% en San Pablo en el primer semestre y del 26% en el recinto de la Costa del Sol en el mismo periodo de tiempo. El número de vuelos realizados rondó los 50.000 entre llegadas y salidas.

Si bien ambos han logrado reducir su dependencia con la entrada de nuevas compañías y el aumento de rutas, pues antes de la pandemia la aerolínea capitaneada por Eddie Wilson había llegado a copar casi el 50% de la actividad, no lo han hecho lo suficiente como para acusar el durísimo impacto que ya sufren otros.

Los siete aeropuertos regionales donde Ryanair ha metido la tijera por su desacuerdo con Aena perdieron 240.702 pasajeros entre abril y julio, los primeros cuatro meses que forman parte de la temporada de verano en la programación de las aerolíneas. De entre todas esas infraestructuras, tan solo Zaragoza (+5,3%) y Asturias (+2,3%) han conseguido sacar algo de ventaja frente al año anterior al subir en ese periodo a 251.605 y 743.454 pasajeros respectivamente. Pero ese alza se ha visto descompensada por el descenso en aeródromos como el de Santiago donde el número de viajeros se ha desplomado un 16,4% desde los 1,48 millones del año pasado, hasta los 1,23 actuales. Es decir, que tan solo el aeropuerto más importante del noroeste de la península se ha dejado 250.000 pasajeros.

El caso más cercano en Andalucía es Jerez, que cerró el primer semestre con 385.549 pasajeros, un 11,6% menos que el mismo periodo del año pasado, según la estadística mensual del operador público. La decisión de Ryanair de abandonar su base ha recortado la actividad que no se compensa con el resto de las compañías. Actualmente esos aviones se han desviado a destinos que les resultan más rentables como Suecia, Croacia, Hungría y Marruecos.

El hangar de reparaciones, ajeno a la guerra con Aena

Fuentes del sector aclaran a ABC que Málaga y Sevilla está entre los destinos más rentables para la aerolínea por el nivel de ocupación de sus aviones, por lo que no esperan grandes recortes en estos destinos. Al fin y al cabo, «más allá de la guerra dialéctica, estas compañías buscan la rentabilidad», especialmente cuando tienen una estructura en los territorios.

En el caso de Sevilla Ryanair dispone, además, del hangar de reparaciones, en el que realiza el mantenimiento pesado de la flota. Por la pista de rodadura de San Pablo pasa la mayoría de los aviones de la compañía. Tras los inicios turbulentos, la planta ha logrado la estabilidad y tiene garantizada la carga de trabajo hasta 2027.

En los últimos años no sólo se ha conseguido la paz social entre los trabajadores, sino que se ha ampliado el equipo. Las instalaciones supusieron una inversión de 30 millones de euros y generan alrededor de 500 empleos. Actualmente se pueden reparar a la vez cinco aviones y en los mismos trabajan ingenieros, montadores, administrativos y técnicos que se han incorporado progresivamente a la plantilla.

La función de este centro de mantenimiento pesado es realizar las revisiones periódicas a la flota de aviones Boeing 737 . En este caso se hace un trabajo integral tanto para la puesta a punto como para la reparación de las averías que pudieran sufrir las aeronaves de composites -que es como se denominaría la 'chapa' del avión-, estructuras, mecánica y calderas de agua.