Los aeropuertos de Jerez y Almería pierden viajeros en pleno boom turístico

Ambos recintos acumulan bajadas mientras el resto de sus vecinos ven crecer el número de pasajeros

Adiós a viajar en Ryanair desde Jerez: dejará de operar en este aeropuerto por las «excesivas tasas» de Aena

Un avión de Iberia listo para el desembarque de los pasajeros en el aeropuerto de Jerez
Un avión de Iberia listo para el desembarque de los pasajeros en el aeropuerto de Jerez abc
Elena Martos

Elena Martos

Los aeropuertos de Jerez y Almería son los farolillos rojos de la red de Aena en España. Dos recintos con amplia tradición y situados en destinos costeros que pierden viajeros en pleno boom turístico. Según los datos definitivos de la primera mitad de año, el ... aeródromo jerezano ha acumulado 385.549, un 11,6% menos que el mismo periodo del año pasado, según la estadística mensual del operador público. La decisión de la aerolínea Ryanair de abandonar su base ha recortado la actividad que no se compensa con el resto de las compañías.

