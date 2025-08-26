Los aeropuertos de Jerez y Almería pierden viajeros en pleno boom turístico

Los aeropuertos de Jerez y Almería son los farolillos rojos de la red de Aena en España. Dos recintos con amplia tradición y situados en destinos costeros que pierden viajeros en pleno boom turístico. Según los datos definitivos de la primera mitad de año, el ... aeródromo jerezano ha acumulado 385.549, un 11,6% menos que el mismo periodo del año pasado, según la estadística mensual del operador público. La decisión de la aerolínea Ryanair de abandonar su base ha recortado la actividad que no se compensa con el resto de las compañías.

Almería tampoco levanta cabeza y cerraba el mes de junio con 82.882 viajeros, un 0,2% menos que en 2024, lo que ha supuesto que al final de semestre el balance se quede en 362.962 pasajeros, casi un 2% menos. Fuentes del sector turístico explican a ABC que se esperaba otro resultado porque «el tráfico aéreo tiene mucho dinamismo y más cuando se trata de un destino vacacional».

Las fuentes consultadas señalan que «en el caso de Jerez está claro que es el efecto de la marcha de Ryanair». La firma irlandesa decidió dejar de operar en este destino por el desencuentro con Aena a cuenta de las tasas aeroportuarias, una decisión que extendió a otras ciudades como Santiago, Valladolid, Vigo, Zaragoza, Asturias y Santander. Todas ellas han acusado el abandono con caídas en los datos, pero Jerez está entre las que más.

La aerolínea justificó esta medida en que los aeropuertos regionales de Aena presentan una competitividad menor respecto a otros europeos y al mantener tasas elevadas, decidió desviar sus aviones a otros países como Suecia, Croacia, Hungría y Marruecos. Aena, por su lado, llegó a cuantificar el crecimiento que tendría este recinto si Ryanair mantuviera la programación y lo cifró en un 18%, pero el resultado queda muy lejos de esa previsión.

Para mejorar el balance ya sin la presencia de esta compañía, que lidera la actividad en todo el país, sería necesario reforzar la conexión con Madrid. Fuentes del sector turístico recalcan que «la creación de más rutas con el hub de Barajas, que es cada vez más utilizado para evitar la falta de fiabilidad de los trenes invertiría automáticamente la estadística, porque hay demanda para cubrirlo».

Esa es también la solución que proponen para Almería, considerado siempre un aeropuerto secundario, donde sólo una mejor conectividad nacional podría mejorar los números. Las fuentes señalan igualmente que «los aeropuertos son reflejo de los destinos a los que sirven». Con eso se refieren a que cuando el turismo que atraen es eminentemente nacional, la componente del avión no es tan importante. Es el caso de Cádiz y la costa almeriense, con una mayor presencia de turistas españoles que de otras nacionalidades y que optan por viajar en coche o en tres antes que coger el avión por las incomodidades y las limitaciones que conlleva este medio de transporte.

También influye que en ambos casos son destinos muy estacionales y enfocados al segmento de sol y playa, con lo que confían en que durante los meses de julio y agosto los números remonten.

La subida de tasas

Sin embargo, el sector de las aerolíneas se muestra muy crítico con la política de tasas de Aena. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa a este sector, hizo público su rechazo a la subida, que tildaba de «desmesurada», del 6,5% en las tasas aeroportuarias anunciada para 2026. La decisión, que marca el fin de una década de congelación tarifaria, limitaba la capacidad del grupo para aumentar sus tarifas hasta 2025. ALA advirtió de que la subida de tasas podría ser «el preludio de nuevos incrementos en el próximo quinquenio» y exigió «nuevas limitaciones» para el periodo 2027-2031.

El presidente de ALA, Javier Gándara, señaló que «la bajada de tasas aeroportuarias de los últimos años, truncada en 2024 y ahora de nuevo en 2026, no ha sido debida a la voluntad de Aena, sino que ha venido obligada por la existencia de una serie de limitaciones regulatorias». Según Gándara, la regulación ha permitido una reducción o congelación de tarifas año tras año, con la excepción del 2024, «sin que los beneficios del operador se hayan resentido». También mencionó que la regulación favoreció «el turismo, la conectividad y la actividad económica» en su conjunto durante la última década.

Ante eso, el sector de las aerolíneas muy complicado recuperar los números, aunque hay un boom turístico porque las compañías buscan la máxima rentabilidad y derivarán sus aviones, que son pocos y limitados, a los destinos que más beneficios les ofrezcan.