Minera Los Frailes licitará contratos por 350 millones para reactivar la mina de Aznalcóllar

Aqualia se ocupa del conducto para el agua y Ayesa tasa las compensaciones a los propietarios de los terrenos

La mina de Aznalcóllar: el salto a Europa de un gigante mexicano tras diez años de espera 

Recreación de la planta industrial en el entorno de la mina de Aznalcóllar
Recreación de la planta industrial en el entorno de la mina de Aznalcóllar idom
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Minera Los Frailes está preparando dos paquetes de contratos de hasta 350 millones para poner en marcha su proyecto minero en Aznalcóllar. El primero podrá alcanzar los 150 millones y se centrará en la planta para tratar el mineral, mientras que el ... segundo, de alrededor de 200 millones, se ocupará de las labores subterráneas y mineras.

