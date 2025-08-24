Minera Los Frailes licitará contratos por 350 millones para reactivar la mina de Aznalcóllar

Minera Los Frailes está preparando dos paquetes de contratos de hasta 350 millones para poner en marcha su proyecto minero en Aznalcóllar. El primero podrá alcanzar los 150 millones y se centrará en la planta para tratar el mineral, mientras que el ... segundo, de alrededor de 200 millones, se ocupará de las labores subterráneas y mineras.

«Serán licitaciones formadas por varias adjudicaciones», explica a ABC el director del proyecto de Minera Los Frailes, Antonio Barranco. No obstante, el paso inicial será el vaciado de las aguas acumuladas en la dos cortas, que son una suerte de lagunas formadas durante la actividad minera del pasado.

Minera Los Frailes es la filial española de Grupo México, el cuarto productor mundial de cobre. Su previsión es extraer minerales durante 20 años en este entorno. Lo hará de forma subterránea y recuperará cobre, zinc y plomo, entre otros.

Recreación del resultado de la planta de tratamiento del mineral idom

Este enclave permanece inactivo desde hace más de 20 años, ya que la última compañía en operarlo fue la sueca Boliden. En 1998, se produjo el vertido tras la rotura de una de las balsas y, finalmente, en 2001, la firma se marchó del yacimiento. Desde entonces, allí permanecen más de 17.000 millones de litros de agua contaminada.

Ahora, el paso inicial para poner en marcha la nueva mina es vaciar y tratar el líquido. El primer contrato de envergadura ha recaído en Aqualia (FCC), con un importe de 50 millones. Incluye la construcción de una planta de tratamiento de agua y un conjunto de obras asociadas.

En esta licitación participaron una decena de interesados, aunque en la última fase se presentaron tres ofertas por parte de Dragados (ACS), Lantania y la finalmente adjudicataria.

Además, Aqualia también se ocupará de la construcción de un tubo conductor que llevará el agua desde la planta de tratamiento hasta un punto determinado del río Guadalquivir.

Este cilindro pasará de forma subterránea por casi 250 fincas repartidas por siete municipios de la provincia de Sevilla, según la información publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Recreación del interior de las instalaciones industriales idom

Por su parte, Ayesa se ha hecho con las labores técnicas de la expropiación. En concreto, esta compañía sevillana realiza las tasaciones y calcula las compensaciones que se deben entregar a los propietarios de los terrenos.

La construcción de la tubería se prolongará durante un año y, a partir de entonces, se iniciará el desagüe. Tras ello, se podrá comenzar con las galerías subterráneas. La previsión de Minera Los Frailes es alcanzar las primeras masas de minerales en 2029

El nuevo proyecto contempla la extracción bajo tierra. Será allí donde se triture el recurso para, posteriormente, subirlo a superficie a través de una cinta transportadora. Tras ello, se almacenarán en el domo (una enorme bodega) para pasar a la fase de molienda, que es la encargada de darle el tamaño deseado.

En este sentido, Idom desarrolló hace unos años la ingeniería de detalle de la planta de tratamiento de los minerales. Su capacidad será de 2,7 millones de toneladas al año para obtener concentrados de zinc, plomo y cobre.

Se buscan técnicos, personal de construcción e ingenieros

Uno de los pasos más inminentes será reforzar la plantilla de la compañía, que en estos momentos cuenta con unas 40 personas. Su estimación es crear 1.200 empleos, entre personal directo e indirecto, y alrededor de 800 inducidos.

La empresa prevé aumentar sus contrataciones en este otoño y, para ello, está buscando técnicos, ingenieros y puestos relacionados con la construcción. Más adelante, llegaré el turno de profesionales de la electricidad o la mecánica, entre otros.

Aznalcóllar es un municipio con alrededor de 6.000 habitantes que tiene una fuerte tradición minera. Entre sus vecinos, hay un total de 561 personas que están en el paro. Las mujeres mayores de 45 años son las que más sufren el desempleo, según los datos consultados en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El pueblo se prepara para ofrecer personal cualificado y, en este sentido, acoge cursos de soldadura y construcción. Están dirigidos a mayores de 52 años y la mayoría de los inscritos son vecinas. «La mujer va a tener un lugar en la nueva mina», asegura el alcalde, Juan José Garrido.

Magtel quiere crecer en Minera Los Frailes

Minera Los Frailes, la firma que pondrá en marcha el proyecto, es el resultado del consorcio entre Grupo México y Magtel. La primera es un gigante del sector, cuarto productor mundial de cobre. Está en manos de una de las familias más ricas de América Latina, que tiene también negocios en los sectores del transporte, la energía o las infraestructuras. En la actualidad, opera más de diez minas en distintos países y esta será su primera incursión en Europa. Hasta la fecha, controla el 2,69% del capital de Minera Los Frailes, aunque su objetivo es aumentar ese porcentaje en un futuro próximo.

El segundo socio es la compañía cordobesa Magtel, propiedad de la familia López Magdaleno.

Su alianza en este proyecto hace más de una década, cuando se convocó el concurso público para hacerse con los derechos de explotación de la mina, fue uno de sus primeros pasos en la minería. Desde entonces, ha ido creciendo en este sector con nuevos proyectos en la Faja Pirítica. En estos momentos, trabaja también para reactivar las históricas minas del Andévalo a través de Tharsis Mining.