Un juez decidirá si hubo administración desleal de Migasa en la gestión del Grupo Ybarra Alimentación

El conflicto que mantienen Hijos de Ybarra y Migasa por el control del Grupo Ybarra Alimentación, del que son socios al 50%, se dirimirá en los tribunales y no en la Corte de Arbitraje de Madrid. El Juzgado Mercantil número 4 de Sevilla ha ... desestimado el recurso de reposición que había presentado Migasa contra la decisión del juez, que se había declarado competente para resolver la demanda presentada por Hijos de Ybarra contra la compañía presidida por Antonio Gallego Jurado y cuatro consejeros de Migasa por supuesta administración desleal para favorecer sus propios intereses ante una opción de compra del paquete accionarial de su socio, según ha podido confirmar ABC a través de fuentes judiciales.

Desde Hijos de Ybarra alegaron que la empresa agroalimentaria, especializada en la producción y comercialización de aceites vegetales, pretendía adquirir el 50% del capital perteneciente a la antigua familia Ybarra a un precio muy inferior a su valor, haciendo valer un contrato que ambos socios habían suscrito en 2009 y que permitía a Migasa adquirir de forma unilateral el otro 50% al cumplirse una década de la operación.

En diciembre de 2024, Hijos de Ybarra interpuso una demanda ante el Juzgado por administración desleal al entender que Migasa, que vende todo su aceite al Grupo Ybarra Alimentación para envasarlo y comercializarlo, estaba buscando su propio beneficio con el objetivo de devaluar la compañía. Migasa recurrió argumentando que el juez de lo Mercantil debía inhibirse por que el conflicto sobre la ejecución de la opción de compra tenía que resolverse en la Corte de Arbitraje.

Vía libre al proceso judicial

El juez, que se hizo cargo de este caso, ha rechazado su impugnación mediante una resolución que es firme, por lo que fijará un juicio y dictará una sentencia sobre la supuesta administración desleal atribuida por su socio al 50%. El proceso judicial estaba paralizado hasta ahora por el recurso de Migasa, que no ha podido impedir que siga adelante.

No es un asunto menor. Si finalmente el juzgado apreciara que la gestión de Grupo Ybarra Alimentación, que depende de Migasa, buscaba causarle un perjuicio económico a su socio, eso afectaria al valor de la compañía y la ejecución de la compra. El precio del grupo agroalimentario, que se dejó en el aire en el proceso, es la manzana de la discordia entre ambos bloques, cuya relación se remonta al año 1996, cuando suscribieron una alianza estratégica para comercializar sus productos de forma conjunta.

En el año 2023, Hijos de Ybarra obtuvo unos beneficios antes de impuestos e intereses, (Ebitda) de 13 millones de euros, que se elevaron a 18 millones en 2024 y que, según los consejeros de la familia Ybarra, podrían haber sido incluso superiores sino fuera por el interés de Migasa en hacerse con su paquete de acciones. La compañía de Antonio Gallego habría ofrecido 10 millones por el 50% de las acciones, cuando los beneficios duplican esa cantidad. Cualquier oferta debería estar como mínimo cuatro o cinco veces por encima del Ebitda para considerarla razonable, entienden desde la otra parte.