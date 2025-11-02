Suscríbete a
ABC Premium

Un juez decidirá si hubo administración desleal de Migasa en la gestión del Grupo Ybarra Alimentación

El juez de lo Mercantil rechaza el recurso del gigante aceitero en su pulso con la familia Ybarra para hacerse con el control completo de la compañía

Operación Ybarra, el choque inevitable

Operarios del Grupo Ybarra en una imagen de archivo
Operarios del Grupo Ybarra en una imagen de archivo raúl doblado
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El conflicto que mantienen Hijos de Ybarra y Migasa por el control del Grupo Ybarra Alimentación, del que son socios al 50%, se dirimirá en los tribunales y no en la Corte de Arbitraje de Madrid. El Juzgado Mercantil número 4 de Sevilla ha ... desestimado el recurso de reposición que había presentado Migasa contra la decisión del juez, que se había declarado competente para resolver la demanda presentada por Hijos de Ybarra contra la compañía presidida por Antonio Gallego Jurado y cuatro consejeros de Migasa por supuesta administración desleal para favorecer sus propios intereses ante una opción de compra del paquete accionarial de su socio, según ha podido confirmar ABC a través de fuentes judiciales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app