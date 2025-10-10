Suscríbete a
Operación Ybarra, el choque inevitable

El acuerdo firmado en 2009 con Migasa para vender el 50% restante en una década abocaba al litigio

Luis Montoto

El Grupo Ybarra, una de las marcas más señeras de la agroindustria andaluza, atravesaba en 2009 una doble crisis. Una nefasta gestión financiera provocó, a su vez, un hondo desconcierto entre los varios centenares de accionistas. Ante la ausencia de una figura que asumiera el ... liderazgo —algo especialmente complejo en una situación que implicaba a tantas familias con el mismo apellido—, se buscó una solución rápida y segura mediante una alianza con Migasa, que ya eran socios en el negocio aceitero. Los Gallego inyectaron fondos y ayudaron a reconducir la gestión de la compañía. A cambio, tomaron el 50% del capital y se firmó una cláusula que, desde el primer momento, prefiguraba un choque final en la relación: Migasa tendría el derecho unilateral de adquirir el otro 50% al cumplirse una década de la operación.

