El centro comercial Zona Este cambia de rumbo y se convertirá en un hotel de 200 habitaciones

El centro comercial Zona Este de Sevilla está despidiendo a los últimos operadores que mantenía como inquilinos para reconvertirse. Geinsol, la sociedad de gestión patrimonial de ACP Level -propietario del edificio-, tiene en proyecto convertirlo en un hotel dirigido al segmento de congresos y convenciones ... con un componente de ocio. La ubicación ha sido clave para plantear esta transformación, pues será la mayor renovación de la oferta de hospedaje junto a Fibes desde el anterior boom inmobiliario.

Actualmente siguen abiertos en el recinto una cafetería, dos establecimientos de comida rápida, aunque uno de ellos ya prepara el traslado a un local cercano, una sala de baile, los recreativos y el gimnasio que están en régimen de alquiler. También funciona el multicine, pero en este caso está gestionado por la propiedad, por lo que no se encuentra sujeto a un contrato de arrendamiento y sus trabajadores ya conocen la decisión de cerrar. Será a principios de diciembre cuando todo quede clausurado, según ha podido saber ABC, salvo el gimnasio, que continuará abierto porque dispone de una entrada propia.

Para prestarle servicio se mantendrá operativo el aparcamiento subterráneo, que tiene capacidad para más de 500 coches. La parcela sobre la que se levanta este complejo tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, construidos y distribuidos en 35 locales y diez salas de proyección. La intención es reconvertirlo en un hotel de 200 habitaciones de entre tres y cuatro estrellas. También tendrá servicios de ocio y restauración en los bajos comerciales, que se configurarán de un tamaño mediano y grande de entre 500 y 1.200 metros cuadrados para distintas actividades como restauración, alimentación, comercio y ocio.

Para su explotación, la gestora está en conversaciones con varias cadenas hoteleras para pulsar el interés sobre un hotel en la zona que está proyectando con la categoría de cuatro estrellas. Entre estas firmas se encuentra Hilton que está estudiando el proyecto. Precisamente esta compañía ya analizó el entorno del Palacio de Congresos para captar el turismo que genera la programación de Fibes. Fue en 2019 cuando el presidente y CEO de Hilton, Christopher Nassetta, mantuvo reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla para construir un alojamiento en las parcelas anexas, que son propiedad de Emvisesa.

La sociedad que gestiona el centro comercial ha presentado un estudio detalle en Urbanismo para el cambio de actividad

La cadena había detectado una grave carencia de plazas hoteleras en la zona durante la celebración de la cumbre del Consejo Mundial del Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) que acogió la capital andaluza aquel mismo año. Nassetta fue uno de los ponentes principales y pudo inspeccionar la ubicación en primera persona. Sin embargo, la crisis del Covid-19 arruinó todos aquellos planes.

Desde entonces Hilton ha mantenido un único hotel en la ciudad, situado cerca del parque empresarial Nuevo Torneo y bajo la enseña Hilton Inn Garden. El edificio en el que se encuentra es propiedad desde el año pasado de la sociedad de inversión francesa Extendam, que también ha adquirido el que promueve Insur en Nervión para otro alojamiento de cuatro estrellas.

Locales cerrados en el centro comercial Zona Este manuel olmedo

Más de una década en números rojos

El centro comercial Zona Este lleva más de una década en números rojos. Level ACP ha intentado reflotarlo en diferentes ocasiones, llegando incluso a acometer mejoras y ampliaciones de espacios para impulsar su comercialización, la última en 2007, sólo un año después de su inauguración. Sin embargo, ninguno de los intentos ha tenido éxito.

Con la llegada de la nueva oferta de complejos comerciales a la ciudad -Torre Sevilla, Lagoh, la transformación de Los Arcos y el flamante Aleste Plaza- la propiedad se ha replanteado el uso y ya ha presentado un estudio detalle en la Gerencia de Urbanismo para convertirlo en un hotel. Este inmueble tiene, además, una edificación sobrante, lo que permite un mayor aprovechamiento de la superficie, según explican a ABC fuentes del sector inmobiliario. Igualmente apuntan a que «el uso hotelero sería el mejor, ya que hay una falta de oferta en la zona y el Palacio de Congresos cada vez acoge citas de mayor relevancia».

En el entorno más cercano sólo hay dos hoteles de tres estrellas y dos edificios de apartamentos turísticos, el siguiente es el hotel Vértice de cuatro estrellas que se encuentra a más de quince minutos de Fibes. Eso obliga al público de ferias y convenciones a buscar alojamiento en otros barrios de la ciudad como Nervión o el Casco Histórico.