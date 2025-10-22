Suscríbete a
ABC Premium

El centro comercial Zona Este cambia de rumbo y se convertirá en un hotel de 200 habitaciones

La sociedad que gestiona este activo está en conversaciones con cadenas turísticas

El eje principal de Nervión igualará a la Avenida de la Constitución en número de hoteles

Fachada lateral del centro comercial Zona Este, que cerrará en unas semanas
Fachada lateral del centro comercial Zona Este, que cerrará en unas semanas manuel olmedo
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El centro comercial Zona Este de Sevilla está despidiendo a los últimos operadores que mantenía como inquilinos para reconvertirse. Geinsol, la sociedad de gestión patrimonial de ACP Level -propietario del edificio-, tiene en proyecto convertirlo en un hotel dirigido al segmento de congresos y convenciones ... con un componente de ocio. La ubicación ha sido clave para plantear esta transformación, pues será la mayor renovación de la oferta de hospedaje junto a Fibes desde el anterior boom inmobiliario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app