El eje principal de Nervión igualará a la Avenida de la Constitución en número de hoteles

Nervión continúa trabajando en su desarrollo como zona turística. El anuncio en los últimos meses de los dos nuevos hoteles que se construirán en en las avenidas Diego Martínez Barrios y San Francisco Javier hará que en apenas dos kilómetros haya seis hoteles. Un ... número que sólo igualará la suma de la Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva.

El eje principal del barrio, constituido por la recta que dibujan la avenida Diego Martínez Barrios San Francisco Javier, Luis de Morales y Kansas City es de las zonas con más actividad hotelera reciente. En ese trayecto se encuentran el hotel NH Collection, Novotel, Meliá Lebreros y el hotel Only You; tres hoteles de cuatro estrellas y uno de cinco en tan sólo dos kilómetros. Se trata de algo que sólo sucede en el eje Reyes Católicos-San Pablo-Magdalena donde están el hotel Lobby, de cinco estrellas; Petit Palace Puerta Triana, tres estrellas; el hotel Bécquer, cuatro estrellas y el hotel Raddisson, cinco estrellas. No obstante la vía de Nervión superará a la del centro una vez se culminen los proyectos que ya están en marcha en el que fuera el edificio de Endesa y en la parcela junto al colegio Santa Joaquina de Vedruna. Seis hoteles también concentrará la Avenida Constitución- Plaza Nueva, una vez que los proyectados en el antiguo Banco Popular, el edificio Telefónica, Unión y Fénix y el edificio Generali sean una realidad. Se sumarán a los ya operativos Soho Boutique y Querencia.

El hotel que se levantará en el número 2 de Diego Martínez Barrios espera comenzar su edificación a principios de 2026 al ya culminado la fase de demolición del antiguo edificio Endesa. Fue en julio cuando grupo Insur anunció que el acuerdo con la compañía de inversión Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera Panoram Hotel Management. Tendrá 184 habitaciones con categoría de cuatro estrellas. A cinco minutos a pie, avanzando por la avenida San Francisco Javier, se construirá otro hotel de cuatro estrellas de nueve alturas y 136 habitaciones.

Más allá de los anteriormente citados, si se amplía a las calles contiguas se evidencia el auge de la inversión hotelera en un radio de muy pocos metros en los últimos años. En la avenida Luis Montoto se encuentra el hotel Espedia, de cuatro estrellas, frente al colegio Portaceli y en la avenida de la Buhaira, están el Sevilla Occidental y el Sevilla Center, el más antiguo de la zona. Entre hoteles y apartamentos turísticos se contabilizan 33. Comparándolo con otros barrios cercanos al casco histórico como puede ser la Macarena se reducen hasta menos de la mitad con 15 hoteles y apartamentos turísticos.

La planta hotelera de lujo se duplica Los establecimientos que abrirán sus puertas o comenzarán a construirse en los próximos meses en Sevilla hará que la oferta de cinco estrellas y gran lujo se vea duplicada. De los hoteles que tienen prevista su apertura proximamente, que superan la quincena, 540 habitaciones –más de 1.080 plazas– corresponden al gran lujo y las cinco estrellas. El último ha sido el hotel boutique Christine Bedford en la antigua sala X de la calle Trajano, que comenzó a funcionar en septiembre. Se une por tanto al hotel Colón, hotel Alfonso XIII, el Mercer Sevilla, EME Catedral, Casa Palacio Don Ramón, el Hotel Vincci Unuk y el Cavalta Boutique Hotel.

En cuanto a las viviendas de uso turístico, de enero a septiembre de este año se ha observado un incremento del 6% en comparación con 2024, según determinan los datos proporcionados a este periódico por fuentes municipales. Un porcentaje que refleja que pese a limitar sólo las zonas saturadas (Centro y Triana) no se están creando tantos nuevos alojamientos en los barrios contiguos como esperaban. Cabe recordar que se denominan así a aquellas viviendas que se usan con fines turísticos, siendo diferentes a los apartamentos turísticos que son bloques enteros dedicados al alojamiento de huéspedes, con recepción y servicio de limpieza entre otros requisitos.

Tal y como explicó Antonio Castaño, gerente de Contursa, en un encuentro organizado por ABC sobre la transformación digital y su papel fundamental en el beneficio del turismo, de la totalidad de los hoteles de la capital hispalense, el 20% están en Nervión. Además, respecto a uno de los barrios más turísticos de la ciudad, como es Triana, la percepción de los visitantes es prácticamente la misma; un 58% frente a un 57,8%. Se trata de un hecho significativo teniendo en cuenta que la zona no cuenta con los principales atractivos turísticos de la ciudad.

La zona mejor conectada

Su cercanía al Centro es uno de los principales atractivos. Como puntos de interés destacan la Fábrica de Artillería, que casi un año después de su inauguración se ha consolidado como uno de los centros culturales de referencia en la capital hispalense. Así como la zona comercial en los alrededores de Nervión Plaza o el estadio del Sevilla Fútbol Club. Su buena conexión con la estación de Santa Justa, la zona del Palacio de Congresos y el aeropuerto -a no más de quince minutos de distancia- que lo ha convertido en la zona por excelencia para el hospedaje del turismo de congresos.

Probablemente se trate del barrio mejor comunicado de la ciudad. La llegada del tranvía hasta Luis de Morales, que seguirá avanzando hasta Santa Justa (aunque todavía no hay fecha prevista para la ejecución de dicho tramo), ha sido el último hito para la zona. Hasta allí llega también el nuevo tranvibús de Sevilla Este y se accede a la red de cercanías y media distancia; que también tiene estación en San Bernardo. Sólo a este punto llegan las líneas de autobuses urbanos llegan el 52, 28, 38, 25, 26 22, 29, C2, LN, LE, A5 y EA además de la B4 fuera de las dársenas de Tussam. En cuanto a la única línea del metro que funciona en la actualidad, en las inmediaciones del barrio están las paradas de San Bernardo, Nervión y Gran Plaza.