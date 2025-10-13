Suscríbete a
El eje principal de Nervión igualará a la Avenida de la Constitución en número de hoteles

Los dos nuevos establecimientos de San Francisco Javier y Diego Martínez Barrio suman seis hasta llegar a Kansas City

Es el barrio mejor comunicado de Sevilla desde donde se puede hacer uso de todos los transportes públicos

La norma de José Luis Sanz rebaja un 60% las licencias de nuevos pisos turísticos en Sevilla

Sevilla tendrá mil plazas más de hoteles de 'gran lujo' a partir de 2026

El hotel Only You, de cinco estrellas, en la avenida de Kansas City
El hotel Only You, de cinco estrellas, en la avenida de Kansas City
Cristina Rubio

Nervión continúa trabajando en su desarrollo como zona turística. El anuncio en los últimos meses de los dos nuevos hoteles que se construirán en en las avenidas Diego Martínez Barrios y San Francisco Javier hará que en apenas dos kilómetros haya seis hoteles. Un ... número que sólo igualará la suma de la Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva.

