La Agencia Digital de Andalucía contará con 2.600 millones hasta 2030

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) contará con una inversión cercana a los 2.600 millones de euros hasta 2030. Gracias a la labor de esta agencia, se ha podido agilizar la tramitación de más de 2,8 millones de expedientes desde 2022.

Así lo ha adelantado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en la clausura del encuentro Techonology Day en Sevilla, organizado por ABC e IBM, y en el que ha señalado que Andalucía está «a la cabeza en transformación digital» y que el sector tecnológico es ya el «tercer motor de la economía andaluza» tras el campo y el turismo.

Citando el ranking de mayores licitadores y adjudicadores de tecnología 2024/2025, elaborado por la consultora Tenderstoll, ADA es líder en inversión pública para digitalización y servicios TIC en el ámbito nacional, con contratos por valor de 255 millones de euros.

Entre 2022 y 2025, el número de empresas evaluadas en su nivel de madurez digital se ha duplicado, pasando de 1.300 a 2.844, con un incremento del 119%. Igualmente, las ayudas para la transformación digital de las pymes han aumentando en un 53% y los nodos de emprendimiento digital han pasado de cuatro a siete.

«Estamos recortando distancias, atrayendo proyectos y convirtiendo a Andalucía en todo un referente nacional en el ámbito tecnológico, con el Málaga TechPark y el Sevilla TechPark como emblemas; o materializando proyectos y vocaciones emprendedoras que se traducen en datos esperanzadores, como que el número de empresas de base tecnológica haya crecido en la comunidad en los últimos seis años un 27%«, ha argumentado el consejero.

Por otro lado, resaltó la puesta en marcha de JuntaGPT, el primer asistente conversacional público con IA generativa en España. «Ningún Gobierno andaluz se atrevió a adaptar la estructura de la Junta de Andalucía a la realidad digital. Es este Gobierno el que lo está haciendo de manera firme y decidida», concluyó.

Tercera comunidad que demanda más profesionales

Antonio Sanz ha llamado la atención sobre el hecho de que Andalucía es la tercera comunidad española con más demanda de profesionales digitales, cn 4.418 vacantes, siendo el perfil de desarrollador de software entre el más buscado, según el mapa de empleo de la Fundación Telefónica.

Una de las grandes «aportaciones» de la ADA es la robotización y automatización de trámites administrativos, con más de 2,8 millones de expedientes en 83 proyectos. Esto ha supuesto el procesamiento digital de cuatro millones de documentos y la recuperación de más de 750.000 horas de trabajo. Por último, y en materia de Inteligencia Artificial (IA), se contabilizan 65 casos de uso de IA con 36 millones de inversión.

«Y todo esto con cortapisas del Gobierno de España, que ha propuesto a Móra la Nova (Tarragona) para albergar una de las primeras gigafactorías de IA en Europa y no a Granada, donde está el mayor ecosistema de IA del país», ha criticado el consejero, que ha recordado el «agravio» con el Centro Nacional de Ciberseguridad. «Teniendo aquí uno de los polos digitales de Europa y el ecosistema de ciberseguridad más potente del continente, el Ejecutivo ha decidido que Málaga no sea sede del Centro Nacional de Ciberseguridad. Un nuevo ataque, un nuevo agravio, una nueva discriminación, una nueva traición«, ha sentenciado Sanz.

La computación cuántica será «un referente»

La encargada de poner el broche de oro fue Marisa Ramos, directora territorial Sur de IBM España, quien tuvo palabras de reconocimiento para la Agencia Digital de Andalucía y destacó el trabajo conjunto por poner en valor el territorio y atraer iniciativas que transformen la vida de las personas.

En este sentido, puso en valor el proyecto de computación cuántica y tecnologías exponenciales que, según aseguró, «será un referente» y en el que IBM se compromete a ser «un socio y apoyo firme».

En su repaso del Technology Day Sevilla, Ramos subrayó la evolución de la inteligencia artificial, desde las primeras iniciativas hasta los actuales agentes inteligentes, capaces de inspirar nuevas formas de abordar el cambio tecnológico.

Rosa Ramos, la directora territorial Sur de IBM España manuel olmedo

Recordó las intervenciones de Isabel Tristán y Roberto Ocaña sobre el impacto de la IA, así como el diálogo entre Enrique Encina y José Ventura en torno a un piloto innovador de procesamiento del lenguaje natural que, según afirmó, «tiene el potencial de convertirse en un referente internacional». También destacó los debates sobre infraestructura tecnológica, modernización y resiliencia, elementos clave para acompañar a las organizaciones en sus desafíos digitales.

Finalmente, Ramos quiso reconocer la labor de todos los equipos que hacen posible el trabajo diario de IBM en Andalucía. «Estamos aquí para Andalucía y con Andalucía», concluyó, antes de invitar a los presentes a repetir el año que viene en el Technology Day de 2026.