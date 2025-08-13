Alto Minerals amplía capital en 12 millones y pedirá la apertura de la mina de Lomero en Huelva

Alto Minerals, filial de la canadiense Denarius Metals, ha ampliado su capital en 12 millones y solicitará en 2026 la explotación del conjunto minero de Lomero, ubicado en la provincia de Huelva.

La firma ha invertido más de 20 millones de ... euros entre la compra de los derechos de investigación de este enclave y los más de 100 sondeos (pinchazos a gran profundidad) que ha realizado en él para conocer con exactitud los metales que alberga su subsuelo.

«Hemos obtenido buenos resultados y nos resulta rentable el pase a explotación», asegura a ABC el vicepresidente de explotaciones de Denarius Metals, Alessandro Cecchi.

Dos empleados supervisan el material obtenido en un sondeo, que es un pinchazo a gran profundidad para tomar una muestra abc

Más allá de la ampliación de capital, Alto Minerals ha contratado a dos consultoras para preparar el pase a concesión. Una de ellas se ocupará de la parte minera y, la otra, de la ambiental.

En concreto, la compañía plantea un proyecto minero subterráneo con el que recuperará el conocido como polimetálico, que es un conjunto de diferentes metales, con contenido de oro y plata.

La minera ha realizado varias fases de perforaciones en este entorno minero abc

La vida estimada de la mina será de diez años con el depósito actual, aunque la empresa estudiará el subsuelo de otros terrenos cercanos en la zona conocida como Palomarejo el año que viene. «Parece interesante desde el punto de vista de nuestras perspectivas geológicas», añade.

La única mina de níquel en España

El proyecto estrella de esta minera es Aguablanca, la única mina de níquel en España que lleva más de diez años sin actividad. Su previsión es reactivarla a finales de 2026.

Su aterrizaje en este yacimiento ubicado en Monesterio (Extremadura) se dio en 2023 con la compra de una participación en Rio Narcea Recursos, la firma que apunta a abrirlo. En estos momentos, es propietaria del 21%, aunque podría ampliar hasta el 50% porque cuentan con «el primer derecho de compra».

Una vez lograda la concesión de agua en la pasada primavera, los trabajos en Aguablanca se centran en actividades preindustriales, como son el reacondicionamiento de la zona y el próximo desagüe.

El cronograma previsto es el siguiente: en otoño se trabajará con las aguas para iniciar la explotación en primavera de 2026. Todo ello con la perspectiva de alcanzar un proceso estándar medio año después.

Este proyecto fue declarado como estratégico por la Comisión Europea. Este estatus es una suerte de 'vía-rápida' para reducir los plazos de los trámites burocráticos con el objetivo de que aquellas minas que proporcionan materias escasas en Europa se puedan abrir en menos tiempo.

Sinergias entre Lomero y Aguablanca

La cercanía entre el enclave onubense y el extremeño podría facilitar las sinergias entre ambos, ya que están separados por solo 88 kilómetros. «Tenemos una planta en Aguablanca con un extra de capacidad, cuando Lomero esté lista para iniciar sus operaciones, podríamos procesar allí su agua, lo hemos propuesto a las autoridades», explica Cecchi.

Otra de sus posibilidades en la provincia de Huelva podría ser cooperar con los Ybarra para reactivar la antigua mina San Telmo, un yacimiento ubicado en Cortegana que se encuentran a tres kilómetros de Lomero. Magtel había comprado los derechos de este enclave y hace unos meses decidió devolver la propiedad a la citada familia porque no casaban los recursos encontrados con sus intereses.

Ahora una de las opciones que barajan los Ybarra es volver a encontrar un socio interesado en investigar la zona y, aunque no hay una propuesta sobre la mesa aún, esta compañía podría ser uno de los aspirantes dada la cercanía geografía de ambos enclaves. «No hay nada en concreto, pero podría ser una buena oportunidad para expandir un proyecto con potencial interesante», concluye el vicepresidente de explotaciones.

También en Huelva, Alto Minerals se ha adjudicado recientemente dos cuadrículas mineras en una zona conocida como 'Cruzadillo', en el marco del concurso de los derechos mineros caducados.

La propietaria de Alto Minerals es Denarius Metals, una compañía canadiense que denominada 'junior'. Con este concepto se designa a las firmas que se dedican a captar recursos para investigar el subsuelo. Más allá de España, también tiene presencia en Colombia, donde es propietaria de un yacimiento con contenido en oro y plata de alta ley.