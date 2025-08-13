Suscríbete a
Alto Minerals amplía capital en 12 millones y pedirá la apertura de la mina de Lomero en Huelva

Esta filial de la canadiense Denarius estudia sinergias con el yacimiento de Aguablanca

El entorno minero de Lomero-Poyatos en el que Alto Minerals apunta a reabrir la mina
Noelia Ruiz

Alto Minerals, filial de la canadiense Denarius Metals, ha ampliado su capital en 12 millones y solicitará en 2026 la explotación del conjunto minero de Lomero, ubicado en la provincia de Huelva.

La firma ha invertido más de 20 millones de ... euros entre la compra de los derechos de investigación de este enclave y los más de 100 sondeos (pinchazos a gran profundidad) que ha realizado en él para conocer con exactitud los metales que alberga su subsuelo.

