Los Ybarra vuelven a hacerse con Minera La Hispalense y estudian buscar un nuevo socio

Cambio de mandos en Minera La Hispalense. La compañía cordobesa Magtel le ha devuelto la propiedad a la familia Ybarra después de haber realizado estudios de investigación para conocer los recursos minerales de su principal activo: la antigua mina San Telmo, ... un yacimiento ubicado cerca de Cortegana (Huelva).

En concreto, Magtel, empresa capitaneada por la familia López Magdaleno, se hizo con la mayoría de esta sociedad en 2018 como primer paso para extender sus operaciones por la Faja Pirítica. Sin embargo, ha decidido traspasarla de nuevo a sus primeros propietarios al no encajar los resultados obtenidos con sus expectativas, según han confirmado a ABC fuentes del sector.

Ahora la familia Ybarra buscará otras fórmulas y decidirán si continúan buscando recursos en este entorno. Una de las vías que están sobre la mesa es sumar un nuevo socio que continúe con los estudios del subsuelo.

¿Apetito inversor por estos derechos mineros?

El hecho de que los resultados obtenidos en los sondeos, que son pinchazos a gran profundidad para tomar muestras del subsuelo, no hayan convencido a Magtel no quiere decir que no sea un yacimiento rentable para otras compañías. En su día, hubo más de un interesado en estos derechos mineros.

Por el momento, esta firma vuelve a manos de los más de 150 accionistas que pertenecen a la familia Ybarra, que ha sido la propietaria de la compañía Minera La Hispalense desde el siglo XIX. De hecho, es una de las sociedades anónimas más antiguas de Andalucía.

Magtel sigue en la comarca del Andévalo

Aunque Magtel le haya dado el pase a Minera La Hispalense, este grupo cordobés sigue interesado en la minería y en la comarca del Andévalo. Su primera toma de contacto con el sector se dio con su aterrizaje en Minera Los Frailes, la firma que devolverá esta actividad a Aznalcóllar.

Su participación en ella es minoritaria y el otro socio es Grupo México. Además, el grupo cordobés ha solicitado en los últimos años alrededor de 70 permisos para investigar terrenos en Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla.

Más allá de su llegada a la antigua Mina San Telmo en 2018, Magtel cuenta con otros derechos de investigación en la comarca del Andévalo, donde anteriormente hubo otros dos yacimientos: Tharsis y La Zarza. Su actividad en esta zona la desarrolla bajo la sociedad Tharsis Mining, que es la única empresa dedicada a la minería metálica con capital 100% andaluz.

En total, ha realizado más de 200 sondeos para conocer con exactitud los minerales del subsuelo de esta comarca minera y han invertido más de 40 millones de euros. Estos trabajos han confirmado la existencia de cobre, zince, plomo, plata, cobalto, níquel, oro y plata.

Precisamente, el grupo estudia la viabilidad de construir una planta para los minerales de Tharsis y La Zarza. La comarca ha vivido del subsuelo desde 1850, cuando se extraía pirita. San Telmo lleva sin actividad desde los 90 y las otras dos desde los 2000. ¿Se reactivará el latido minero del Andévalo?