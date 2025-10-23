Administradores de datos, programadores y albañiles, las profesiones con más vacantes en la provincia de Sevilla

Diseñadores y administradores de bases de datos (19,7%), analistas, programadores y trabajadores web (17,2%) y albañiles (17%) son las profesiones con más vacantes en la provincia de Sevilla.

Así se desprende del informe «Impacto económico de los desajustes de ... la oferta y la demanda laboral», elaborado por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Diputación de Sevilla.

Tal y como reza dicho estudio, en 2024 se registraron 4953 vacantes (cuando la empresa no logra encontrar al trabajador adecuado) en la provincia. De ellas, por sectores, un 20,68% pertenecen a la construcción, un 10,68% a la industria y un 68,24% al sector servicios.

«La gestión del talento se ha convertido en el mayor reto de las empresas y de la sociedad», afirmaba el presidente de la CES, Miguel Rus. «Sin mano de obra cualificada, estamos llegando a un punto en el que no se puede garantizar el trabajo diario de las empresas y, por ende, el crecimiento del entorno».

Por ello, ha insistido en la necesidad de alinear la formación con las necesidades de las empresas, seguir impulsando la FP dual y, en definitiva, «acercar la enseñanza al entorno empresarial». Por otro lado, ha advertido que es «la empresa la que debe adaptarse a las nuevas generaciones de trabajadores» y no al revés.

Volviendo al informe, a las tres profesiones que copan el 'ránking' de vacantes le siguen los conductores asalariados de camiones, especialistas en contabilidad y trabajadores de los cuidados de las personas.

Los mecánicos, camareros asalariados y cocineros asalariados también aparecen en el listado con menos puestos de trabajo cubiertos. En cuanto a las causas, destacan, sobre todo, la falta de candidatos, de experiencia, de competencias técnicas y, en menor medida, de causas relacionadas con las condiciones laborales.

Impacto económico

Las más de 4.000 vacantes de empleo de la provincia de Sevilla tienen un impacto destacado en la actividad económica de la provincia, tal y como han destacado los autores del estudio, José Antonio Camúñez y Fernando Delgado. En concreto, si se suma el coste estimado de las personas paradas (555 millones) a los 310 millones de euros de producción perdida y a los efectos indirectos, el impacto económico de la falta de trabajadores es de 1.351 millones de euros anuales. Si se tiene en cuenta el PIB de la provincia (47.420 milloes), se produce un desajuste del 2,85%.