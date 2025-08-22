Adiós a las aguas ácidas: Water Challenge prueba su patente para reciclar líquidos en el río Tinto

Limpiar las aguas sin importar si están contaminadas desde hace cientos de años. Este es el objetivo de Water Challenge, una 'startup' española que ha logrado financiación europea para probar a escala real un método que tiene patentado en más de 30 países para ... dar una segunda vida al recurso hídrico.

El proyecto, denominado 'ClearFlow', se desarrolla en el río Tinto y Odiel así como en otros puntos de la provincia de Huelva con altos niveles de metales y sustancias químicas. Ahora, la empresa obtendrá agua pura para cualquier uso industrial y separará los sólidos presentes en el líquido para su comercialización.

Water Challenge aplicará su tecnología Adiabatic Sonic Evaporation & Crystallization (ASEC), que fue ideada por un ingeniero industrial. También participa la eslovaca Hofitech, una firma especializada en la separación de metales.

Este socio se ocupará de añadir a ASEC la electrocoagulación, que es una técnica para recuperar los metales de los sólidos disueltos. Hasta el momento, los métodos disponibles para limpiar aguas contaminadas, como son la filtración o precipitación química, han sido poco eficientes porque generan grandes volúmenes de lodos sin valor comercial y tienen un alto coste.

El material sólido que obtiene Water Challenge al extraer el agua abc

Esta es la segunda planta piloto con la que Water Challenge ha validado el prototipo que puede operar de forma continua en entornos industriales reales, como pueden ser firmas mineras, químicas, energéticas o dedicadas a la agroalimentación.

La compañía prevé superar los 20 millones de facturación en 2026 porque, en estos momentos, más de 50 proyectos revisan su propuesta, según asegura a ABC la CEO de la compañía, Susana García.

La 'startup' ha realizado ya varias ampliaciones de capital, cuenta con el apoyo financiero de BBVA y Aval Madrid y ha recibido 2,5 millones de la Comisión Europea. Su plantilla está formada por una veintena de profesionales, con quienes colaboran el CSIC y la Universidad de Sevilla (como partners para validar la tecnología).

Visita de los miembros de la compañía eslovaca a las instalaciones de Water Challenge abc

Más allá de purificar el agua industrial o minera, la 'startup' también tiene varios clientes que aplicarán su tecnología a los fluidos generados por las plantas de biometano y biogas. Su tercera línea de negocio se centra en la desalación.

En este caso, su objetivo es extraer agua de alta calidad y sales cristalizadas con valor económico de la salmuera, un residuo habitual en este proceso. Esta actividad se conoce como minería de salmuera ('brine mining').

La empresa surgió en 2020 y es el resultado del 'match empresarial' entre una directiva y un inventor. Susana García llevaba más de 25 años al frente de compañías de servicios médicos y de alimentación.

En concreto, ocupó puestos de alta dirección en Nazca Capital, Svenson y Noctalia-Grupo Flex y, entre sus hazañas, se encuentra el lanzamiento al mercado del queso Burgo de Arias.

Se cruzó en su camino el investigador Sebastián Vera. «Pensé que su idea podía cambiar el mundo», reconoce. A partir de ese momento, trabajan juntos en la industrialización de la idea y los primeros contratos comerciales.

La plata de Water Challenge en el puerto de Huelva está alimentada por energía solar abc

Otra de las plantas de Water Challenge se encuentra en el puerto de Huelva y se centra en el tratamiento de fluidos de este entorno, como pueden ser los residuos de los dragados.

Transforma esos líquidos en agua para otros usos industriales o para verterla de nuevo al sistema, mientras que los sólidos se extraen con un 5% de humedad.

El 'cerebro' de Water Challenge se ubica en Dos Hermanas (Sevilla). Allí se encuentra la sede tecnológica, donde se desarrolla el I+D así como los proyectos y plantas comerciales para dar una segunda vida al agua.