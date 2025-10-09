Acciparte, la nueva startup sevillana que digitaliza el parte de accidentes, capta la atención del sector asegurador

Dos coches se rozan en una rotonda. Nadie está herido, pero empieza el caos: papeles arrugados, croquis improvisados, llamadas al seguro y la eterna duda de si se está rellenando bien el parte. Esta escena, repetida miles de veces cada día en las carreteras, es ... precisamente la que Acciparte quiere cambiar.

Desde el corazón de Andalucía surge Acciparte, una nueva startup que quiere transformar uno de los procesos más antiguos y temidos por los conductores: el parte amistoso de accidente. Fundada por cinco sevillanos, cuatro de ellos jóvenes de entre 25 y 26 años: José María Ruiz bobillo (59 años), José María Ruiz Novo (25 años), Raúl Gil Sánchez (25 años), Diego Molina Rodríguez (26 años) y Juan Montes (26 años); Esta insurtech ha desarrollado una herramienta digital que permite comunicar un siniestro en menos de diez minutos, sin papeles ni descargas de aplicaciones.

La propuesta de Acciparte se basa en un sencillo código QR colocado en el vehículo. Al escanearlo, el conductor accede a una aplicación web que le guía paso a paso: confirma sus datos, sube fotografías de los daños, firma digitalmente y envía toda la información directamente a la aseguradora. El sistema también activa automáticamente talleres o clínicas vinculadas, reduciendo tiempos y errores.

Una idea joven para un problema antiguo

«El parte amistoso lleva más de cuarenta años prácticamente igual. Queríamos modernizarlo y hacerlo tan simple como escanear un QR», explica José María Ruiz Novo, cofundador de Acciparte. La idea nació de una frustración compartida: la complejidad de gestionar un parte tras un accidente leve.

La startup, con sede en Sevilla, ha logrado en pocos meses abrirse paso en el ecosistema asegurador español, colaborando con compañías y corredurías que buscan soluciones tecnológicas para agilizar la gestión de siniestros y reducir costes operativos.

Aval institucional y ambición internacional

Acciparte cuenta con el respaldo del Fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, que ha validado la herramienta por su contribución a la seguridad vial y la fiabilidad de los datos. Este apoyo institucional ha reforzado la credibilidad de la joven empresa ante el sector asegurador.

Además, la startup mantiene reuniones con flotas y aseguradoras de Europa y Latinoamérica, interesadas en implantar su sistema en diferentes países e idiomas. «Somos andaluces y estamos orgullosos de demostrar que desde aquí también se puede innovar y competir a nivel internacional», afirma Ruiz Novo.

Tecnología con impacto real

Acciparte convierte un momento de tensión en un proceso claro y guiado para el conductor, mientras que las aseguradoras reciben información más precisa y estructurada. «Un accidente siempre es un mal momento. Si conseguimos que sea un poco más fácil, habremos hecho algo importante», señala Diego Molina Rodríguez, cofundador.

Con una propuesta sencilla, tecnológica y enfocada en mejorar la experiencia del usuario, Acciparte se posiciona como una de las nuevas startups andaluzas con mayor proyección en el sector insurtech.