La tercera edición del South International Series Festival tendrá nueve estrenos mundiales y contará con estrellas como Diane Kruger

La programación oficial de la tercera edición de South International Series Festival que se celebrará en Cádiz del 12 al 17 de septiembre, tendrá su arranque con la premiere mundial de 'El Centro', de Movistar Plus+ y Fonte Films, que podrá disfrutarse a partir de las 20 horas y en el Gran Teatro Falla, siendo también la serie de inauguración del festival, seguida de Cuando nadie nos ve, de HBO Max, que hará lo propio, 15 minutos después, pero, en este caso, en el Teatro del Títere. Ambos estrenos estarán precedidos por la alfombra roja previa a la gala de inauguración, alfombra que, al igual que las del resto de la semana, cambian su ubicación en este 2025 a las puertas del Falla, abandonando su anterior ubicación del Palacio de Congresos.

Las entradas para la gala se podrán adquirir desde el próximo 9 de septiembre y será presentada por la televisiva María Gómez. Las entradas para el resto de las proyecciones de South pueden ser ya adquiridas, desde hoy martes, en la web del festival, y desde el día 11 en el Teatro del Títere La Tía Norica. La inauguración dará paso, el sábado 13, a una de las jornadas más intensas y diversas del festival, con estrenos que van desde la música y el arte hasta el thriller más adictivo. La programación oficial tendrá su arranque con la premiere mundial de 'El Centro', de Movistar Plus+ y Fonte Films, que podrá disfrutarse a partir de las 20 horas y en el Gran Teatro Falla, siendo también la serie de inauguración del festival, seguida de 'Cuando nadie nos ve', de HBO Max. La jornada arrancará con dos avances de Womack Studios. El primero, 'Bajañí. El viaje de un guitarra', que contará con la presencia de su director, Fernando Trueba, y su protagonista Niño Josele. La productora también presentará 'Toma, Moreno', docuserie autobiográfica sobre José Luis Moreno, que estará presente en Cádiz en el mismo día. El público podrá disfrutar también de 'Invisible' (distribuida por Disney+ y producida por Áralan Films y Morena Films) y de Sense FilTRES (3Cat), en la categoría de Ficción. Desde Francia llegará 'Bardot', serie documental producido por TimpelPictures y distribuido por Fremantle, que se estrenará próximamente en Movistar Plus+ y se presentará dentro de la novedosa sección Spotlight. Cabe destacar que este título será presentado por Javier Miranda, director de Alcances, dentro del acuerdo alcanzado entre el festival documental y South, con el objetivo de establecer sinergias. No será la única cita común, ya que también Paco Ruiz, coordinador de producción presentará la docuserie sobre 'La Húngara' (lunes 15).

Uno de los principales focos del sábado 13 estará sobre Diane Kruger (Troya, Malditos Bastardos o En la sombra), una de las grandes estrellas que visitarán Cádiz este 2025, presentando 'Pequeños desastres', producida por Roughcut Television en asociación con Fremantle y adquirida en España por HBO Max: un intenso drama que explora los límites de la amistad y la maternidad. El domingo 14 estará marcado por ser el día del homenaje a Paco León y la proyección especial de un capítulo de Aída, en la novedosa sección Revival, y también jornada para la épica con 'Nibelungos: La guerra de los reinos', serie de gran impacto visual que combina historia, mitología, romance, magia y acción. Desde la animación, 'La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza', producida por Huri TV en colaboración con Canal Sur TV. También se proyectará TikTok, un réseau sous influence (TikTok, The War of Data), una coproducción internacional de Morgane Production que analiza las implicaciones geopolíticas de la plataforma. También esta jornada será la de la presentación de Ella, maldita alma, de Mediterráneo Mediaset España, y de Making Manson, de Renowned Films.

Presentación en el palacio de la Diputación de Cádiz de esta tercera edición de South

Un día después será el turno para la entrega del premio internacional de honor a Chris Brancato, siendo esta una jornada en la que la música y la cultura popular tomarán protagonismo con La Húngara: Toma que toma, estreno mundial de la docuserie producida por LyoMedia para Mediaset Infinity, que repasa la vida y trayectoria de la icónica cantante, con participación de C. Tangana y Antonio Carmona, y que contará con la presencia de la propia artista en el festival, así como con el también estreno absoluto de Una historia muy heavy, de RTVE Play y Magnetika Films, que nos narra la historia del heavy metal en España, de la mano de Barón Rojo y Obús. En el plano internacional, el lunes será la fecha para que la periodista y activista Paris Lees presente What it feels like for a girl, de Filmin y Hera Pictures, ITV Studios, junto al actor Laquarn Lewis. La jornada concluirá con el estreno de Romi, serie producida por Joko TV (Producciones Mandarina) para Mediaset España, que combina procedimental e intriga en torno a una detective privada con discapacidad auditiva, participando María Cerezuela, Elena Irureta, Edurne Azkárate, Natalia Millán y Asier Etxeandía.

El martes 16 será otra jornada cargada de estrenos y avances. Canal Sur Televisión presentará en la sección Avances Los Chorys, con la presencia de sus protagonistas Yeyo Llagostera y Francisco Ortiz, y Las Tres Mil celebran la vida con el influencer Manuel Jiménez. Dos de los platos fuertes del día vendrán de la mano de SkyShowtime, plataforma que llevará a Cádiz el estreno en España de Atomic, comedia de acción y aventuras, mientras que Vulnerables de Atresmedia y Onza Entertainment, se presenta como un estreno mundial sobre jóvenes y salud mental que contará con la asistencia de la influencer Claudia Campillo. El otro gran estreno que acogerá South en dicha jornada, de Skyshowtime, será el estreno mundial de Nails: una comedia creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, que llegará a Cádiz acompañada de un reparto de primer nivel, como son Gracia Olayo, Teresa Cuesta, Marimar Vega y Fernando Tejero. En paralelo, se proyectará The Agent – The Life and Lies of My Father, docuserie de NRK ganadora en Cannes Series 2025, que contará con la participación de su equipo creativo. El 17 de septiembre, jornada de clausura, South pondrá el foco en dos propuestas muy distintas, con 'Una perra andaluza' de Copodenieve Producciones, dentro de la sección Sur y el estreno en España de 'Futuro desierto', producida por Gaumont, un thriller de suspense y ciencia ficción dirigido por Lucía Puenzo.

Programación de industria

La jornada de inicio de la sección de industria será el lunes 15 de septiembre y tendrá su inauguración con la cita Un café con, conducido por Carles Montiel, director del festival. A partir de ahí, la programación se volcará en el análisis del presente y futuro del sector. Desde El estado de las cosas en el negocio audiovisual con Ana Bustamante y Pio Vernis, hasta el reto del clearance internacional en las producciones, con expertos como Alex Wade, Sophie Borowsky, Nathalie Rodilla e Iban Díez como moderador. El talento emergente andaluz será protagonista en South Boost, la sesión de pitching de proyectos en desarrollo valorados por un comité de expertos. La tarde estará marcada por dos grandes citas: una keynote sobre la revolución silenciosa de la publicidad digital con Olga Caballero, Álvaro Bermúdez, Moníca Díaz y Nerea Sanjuan y el debate 'El valor creciente de las series: cómo hacer series se volvió prestigioso', con la participación de Jorge Coira, Pau Durà, Carmen López Areal y Marina Efrón. El broche del día lo pondrá un afterwork muy especial: South Women, dedicado a poner en valor el trabajo en sala de montaje con profesionales como Ana Álvarez Ossorio, Fátima de los Santos y Cristina Consuegra.

El martes 16 comenzará con un nuevo Café Con, esta vez dedicado a Historias más allá del deporte, con José Larraza, Vanessa Hernández y José María Castillo. La mañana seguirá con un panel sobre incentivos fiscales en la industria audiovisual desde una perspectiva internacional y, a continuación, con la masterclass de Chris Brancato (Narcos), que compartirá claves sobre cómo construir una serie global. También se celebrará el talk Series sin fronteras: el poder global de la ficción española, con Clara Ruipérez de Azcárate, Carmen Páez, y los actores Fran Perea, Eva Isanta y Javier Márquez. La tarde traerá un enfoque de género con Las mujeres en el thriller, protagonizado por Chloé Wallace, Ruth García, Patricia Vico y Sara Simarro; y cerrará con el debate Libertad creativa: el equilibrio entre la autoría y los intereses comerciales, en colaboración con la ECAM, protagonizado por Pilar Toro, Nuria Landete y las guionistas Valentina Viso, Paula Fabra y Sara Cano.

La última jornada, el miércoles 17, arrancará con un café titulado Del cine a las series: una oportunidad andaluza, en colaboración con la Academia de Cine de Andalucía y con voces como Alfonso Sánchez, Rafa Cobos e Ingrid García-Jonsson. Después, la programación abordará las claves del negocio internacional con El algoritmo humano: programadores de series en cadenas y plataformas con profesionales expertos de Movistar Plus+, Atresmedia, Mediaset y Geca, seguido de un panel sobre coproducciones internacionales con estudios globales desde España. El mediodía estará dedicado a Reinventando la ficción diaria, con la actriz Natalia Sánchez, Joan Nogueras y Luis Santamaría moderados por Mariola Cubells. Y el broche final lo pondrá una Creative Talk sobre el reto de filmar a grandes estrellas —de Carlos Alcaraz a Alejandro Sanz—, con Jorge Laplace y Alexis Morante.