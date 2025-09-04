Carles Montiel: «La inteligencia artificial puede ser muy útil para la producción de una serie, pero también muy peligrosa para la creatividad»

Experto en marketing y cine para prestigiosas compañías como Universal Pictures International, The Mediapro Studio, Diamond Films, On Pictures, Lauren Films o Manga Films, Carles Montiel se pone al frente de la tercera edición de South International Series Festival, que se celebra en Cádiz del ... 12 al 17 de septiembre. Lleva desde su primera cita en el festival como director de Industria, pero ahora asume el mando en sustitución de Joan Álvarez.

-¿Cómo afronta el cambio de responsable de industria y programación del festival a pasar a ser el director?

-Formamos un equipo y entre todos empezamos a desarrollar esa primera edición que se hizo en solamente cinco meses y costó un poquito, pero salió muy digna. Y el año pasado de alguna manera empezamos a consolidar el South y hacerlo con mayor preparación. Al final de la pasada edición me propusieron asumir la dirección, pero como somos un equipo, lo único que ha cambiado es el director.

-¿Qué es lo que aporta su trayectoria a la dirección del festival, su trabajo en el campo internacional?

-Sí, sí, por un lado mi experiencia internacional es extensa, he trabajado en muchas coproducciones internacionales, sobre todo con Reino Unido, pero también con Francia y con Estados Unidos. El conocimiento del sector internacional es muy útil para mí y para el South. Y después, he estado en organizaciones grandes, he asumido producciones españolas relevantes y estoy acostumbrado a trabajar con equipos muy numerosos. Supongo que esas son las virtudes que se pueden aplicar este año en el festival.

-Este año hay una importante presencia de producciones extranjeras.

-Sí. Siempre hemos intentado eso. Normalmente tenemos como un 50% de las series que son novedades en España y otras mundiales. Más o menos el 50% son series en idioma español, que no quiere decir que sean españolas, como por ejemplo la de clausura. Este año tenemos una serie alemana, una canadiense, otra francesa y tenemos varias series británicas o producciones británicas con Estados Unidos. En fin, sí, tenemos bastante diversidad.

-Si tuviera que resumir la programación con tres líneas, ¿cuáles serían?

-Diversa, divertida e interesante.

-Spotlight, Revival... ¿cuáles serán las otras secciones además de la oficial?

-Sí, esas y la Sección Sur. En ella están series que se han rodado en Andalucía, que no son novedades, como 'Cuando nadie nos ve' (Max), 'El antivlog' de Celia de Molina, 'Invisible' de Disney Plus, 'Una perra andaluza' de Copodenieve Producciones y 'La Morenita' que también está en Canal Sur. Tenemos el revival 'Aida', donde le daremos el premio de honor a Paco León que ofrecerá una charla (el 16/9 a las 22 horas) y toda la gente que pase por la playa podrá ver los dos primeros capítulos de 'Siete vidas'.

-¿South tiene ya entidad como para que las producciones quieran venir a Cádiz a estrenar?

-Claro, nuestra intención es esa. Queremos convertirnos en uno de los festivales importantes, no de España, sino del mundo, en el ámbito de las series. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Es verdad que la competencia de festivales de series en el mundo no es tan grande como la competencia de festivales de cine. Nuestro referente es Séries Mania en Francia. Aspiramos también a estrenar muy buenas series españolas e internacionales, es algo que nos llena de orgullo.

-Además de los encuentros con el público, este festival sirve para relacionar a los profesionales. ¿Qué destaca de esta pata?

-En las charlas de industria tenemos una muy interesante sobre series diarias. Tendremos a la actriz Natalia Sánchez y a Joan Noguera, director de 'Sueños de libertad', Luis Santamaría, productor de Boomerang, y estará moderada por Mariola Cubells. Nos interesa mucho porque las series diarias son a veces las olvidadas en estos festivales. Es muy complejo hacer una serie diaria, de ciento y pico capítulos, donde cada día tienes que ir cambiando, donde se te puede poner enfermo un actor, donde pasan mil cosas y las tienes que adaptar. Y además en muy poquitas localizaciones, porque no tienen los presupuestos que suelen tener las series convencionales. Otra charla interesante será la del algoritmo humano y va sobre los programadores de los canales de la televisión y de las plataformas. Detrás de que te pongan a las 9 o a las 10 un programa de televisión o una serie hay una persona y hay una decisión tomada por ella. Es verdad que hay máquinas que te pueden indicar en función de la audiencia, pero siempre detrás tiene que haber una persona que de alguna manera lo vea justificado.

-¿Qué papel juega la la inteligencia artificial ahora en la producción de series?

-Un papel muy importante. Por un lado está la inteligencia artificial generativa y por otro la inteligencia artificial no generativa. A ver, en el ámbito de la producción, para estructurar el trabajo, es extremadamente útil porque te ayuda a tomar decisiones con menor riesgo de equivocación. El ordenar los ritmos de producción si tú se lo preguntas a la inteligencia artificial, te va a dar una planificación muy bien justificada. En ese aspecto es maravilloso y también con los efectos visuales. Se han abaratado los costes, por lo tanto, ahora rodar mejor o o producir con mayores calidades visuales es mucho más barato que nunca. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial puede ser más peligroso para el ámbito creativo más convencional. La IA se nutre de otras producciones, de otras historias, de otras ideas que han tenido personas y que se han desarrollado y yo creo que corremos el peligro de acabar siendo demasiado convencionales. Normalmente los grandes éxitos tanto en la historia de las series como en la historia de cine han llegado siempre con producciones diferentes a lo que se estaba dando de manera habitual en aquel momento. Si tú no eres diferente a la gente no le vas a llamar la atención. También es verdad que ser diferente no es sinónimo de vaya a funcionar. Diferente quiere decir que sencillamente tenga algo que de alguna manera te emocione, que te lleva a pensar de nuevo algo concreto. También creo que la inteligencia artificial aprende con una celeridad impresionante y probablemente va a ser capaz también de llegar a eso. Pero por lo menos a mí no me parece honrado crear historias con inteligencia artificial. Creo que tiene que haber detrás una persona.

-Y ahora, ¿cree que estamos viviendo una época en la que se van a recordar grandes series?

- Sí, por supuesto. Por ejemplo se ha estrenado 'Adolescence' en Netflix. Estuvimos hablando con los creadores y no están en Cádiz, querían venir, pero ese fin de semana estarán en Los Ángeles para los EMI, que, no tengo dudas, van a ganar. La serie es compleja en la producción al estar hecha en plano secuencia. Eso es muy difícil, no hay corte de cámara, no hay montaje, por lo menos aparente. Ahora se está produciendo muchísimo tanto en España como en el resto del mundo, básicamente porque las plataformas necesitan mucho contenido porque lo consumimos muy rápidamente y lo que no puede pasar, como pasó por ejemplo después de la pandemia, que había esa sensación de que nos habíamos acabado Netflix y si no tenías nada que ver te dabas de baja de la plataforma. Es verdad que normalmente y basándose en ese algoritmo muchas veces se produce en función de lo que ha tenido éxito, pero normalmente siempre los nuevos éxitos son cosas muy diferentes. Netflix no había tenido otro 'Adolescence', por lo menos que yo sepa, en los últimos años y de repente eso sale y casi de una manera natural se convierte en un fenómeno mundial. También está el fenómeno de las series coreanas o el fenómeno español 'La casa de papel', que era una serie de Antena 3, acaba en Netflix y tiene éxito mundial. Tener éxito con una serie en español en un país como Estados Unidos era prácticamente imposible. Y ahí gracias a las plataformas se ha conseguido y por lo menos vemos que es viable. Después no todo funciona igual, el número de producciones que se hace cada año es realmente brutal, no, no te da tiempo para tanto.

-A veces, por alargar una serie, se la cargan.

-Es verdad, el éxito a veces mata un poco la evolución de la serie. De hecho, 'La casa de papel' original tenía unos capítulos de una duración muy superior a la que realmente acabó teniendo en Netflix. Pues porque la idea y la estrategia de los canales de televisión en aquel momento en España era hacer series cuyos capítulos duraran 80 minutos, 90 minutos, 70 minutos. Cuesta mucho encontrar un éxito y cuando se encuentra, la plataforma estira. Además, está el tema de costes de producción, una segunda temporada siempre puede ser más cara porque le pagas más al equipo creativo, pero en el ámbito de producción, a veces es más barata porque mantienes la misma localización.

-¿Se sigue dependiendo todavía de las plataformas americanas?

-Las plataformas americanas han generado negocio y han generado muchísimo trabajo. La mayoría de las plataformas que tenemos en España y en Europa no son ni europeas. Española tenemos Filmin, por ejemplo. Es verdad que son de fuera, pero están apostando por la producción española y funciona bien, tanto Disney Plus, como Netflix, como Amazon, como HBO Max, Sky Showtime, están produciendo cada vez más en español. Están dando muchísimo trabajo a productoras españolas, bendita su presencia en nuestro país.

-¿Cuál es el presupuesto para el South de este año?

-Tenemos un presupuesto ajustado porque todo es más caro. Este año, al hacerlo en septiembre, sigue siendo temporada prácticamente alta en Cádiz, el coste de los hoteles es más caro e incluso el coste del transporte.

-¿Por qué se ha pasado a septiembre?

-Se trasladó a septiembre porque nos ofrecieron el Falla, que sólo está disponible en esa fecha. Su sistema de sonido es muy nuevo y creemos que también ese emplazamiento es maravilloso. Vamos a pasar las series en el Falla, las series documentales en el Teatro de Tía Norica y todas las actividades de industria sí se mantienen en el Palacio de Congresos.

-Con esos escenarios, este festival ya no puede ser más de Cádiz, ¿no? Quiero decir, no se va a ir de esta ciudad.

-No, no, estamos muy a gusto.

-¿Pero se confirma una cuarta edición?

-Bueno, estamos en ello. Queremos tener todas las que sean posibles mientras se pueda. Creemos que la localización es maravillosa y el público es muy bueno. Queremos hacer el festival muy gaditano, que el de aquí se sienta orgulloso del festival porque es suyo.

-¿Puede crecer más el festival en días y en programación, habida cuenta de las infraestructuras con las que cuenta la ciudad?

-Siempre hemos pensado que los festivales no deben hacerse en ciudades muy grandes porque pasan un poco desapercibidos. Queremos que sea muy importante para la ciudad y eso pasa en ciudades de un tamaño como Cádiz. También queremos que el área metropolitana de Cádiz entienda que este festival es suyo también. Después, obviamente, el día que el AVE llegue sin paradas desde Madrid será maravilloso. Aunque a veces tenemos la consideración de que las distancias aquí en España son muy largas y no son tan largas, de hecho, los que más se quejan de eso son los españoles. Pero sí, queremos internacionalizarlo aún más. No sé si es necesario muchos más días, quizás un día más, podría ser.

- Un ejemplo de ese acercamiento al público gaditano, además del premio Ciudad de Cádiz, es que las entradas son muy baratas, tienen un precio simbólico.

-Lo que queremos es que la gente venga y lo disfrute. El negocio del festival no es ganar dinero con las entradas, ni muchísimo menos. O sea, este es un festival para promocionar Cádiz, es un festival para que los gaditanos tengan una opción de ocio, una opción cultural atractiva, que sean los primeros en ver producciones internacionales por delante de cualquier lugar del mundo, no todo en España tiene que pasar en Madrid o en Barcelona. ¿Por qué no va a pasar en Cádiz?

-¿Qué deja en la ciudad?

-El año pasado el impacto económico fue de 51 millones de euros y hubo 21.000 asistentes. El impacto de los festivales audiovisuales va mucho más del negocio que se haga dentro de la ciudad. Nosotros estamos trayendo a la ciudad a personas que toman decisiones acerca de dónde van a rodar su próxima serie. Solamente con conseguir que en Cádiz se ruede cualquier cosa en los próximos dos o tres años, ya va a compensar con creces el coste del festival solamente de un año.

-En ese sentido, el escaparate Andalucía cada vez es más grande.

-Andalucía es uno de los lugares de Europa en los que más se está rodando en estos momentos. Y no digo por parte de productoras españolas, sino por parte de productoras internacionales. España es un país que tiene unos incentivos fiscales bastante atractivos. En algunas regiones son mayores que en otras, como en Canarias, que son realmente espectaculares. Pero bueno, también tiene unos costes asociados por el viaje y tal. Andalucía lo tiene todo para atraer a cualquier producción internacional. De ciudades antiguas, modernas, jardines, desiertos, montañas, nieve, tenemos absolutamente de todo, pero después las infraestructuras locales, o sea, hoteles, transportes y, muy importante, profesionales. En este sentido, tenemos un acuerdo con la Universidad de Cádiz. En Andalucía cada vez hay más profesionales porque están teniendo un trabajo recurrente y eso también hace que cada vez sea más fácil traer una serie. Hay una industria auxiliar de servicios importante, pero obviamente este es un trabajo también que va poco a poco. Me consta que hay ideas de montar estudios de rodaje cerca de Cádiz. Creo que hay muy pocos lugares en el mundo que por cuestiones de costes y cuestiones de lo que tiene que ofrecer el lugar sean más competitivos que Cádiz, Málaga, Huelva, y obviamente, Sevilla.

-Cuando llegue el 17 de septiembre, ¿qué espera se haya logrado en este su primer año en la dirección?

-Lo que espero primero es que el público de Cádiz haya pasado una buena semana, que estén satisfechos, y que también hayan podido reflexionar. Queremos que se emocionen, que reflexionen, que lloren, que se enfaden quizás, pero sobre todo que se entreguen, que se lo pasen muy bien. Y después, claro, que todas las productoras y plataformas que nos han facilitado estas producciones pues que también se vean satisfechos porque la notoriedad de la presencia de sus series y el talento que ha venido de sus series en Cádiz haya sido grande.