Suscríbete a
ABC Premium

Carles Montiel: «La inteligencia artificial puede ser muy útil para la producción de una serie, pero también muy peligrosa para la creatividad»

El experto en marketing y cine coge las riendas del 'South International Series Festival', que celebra en Cádiz su tercera edición del 12 al 17 de septiembre

La tercera edición de South tendrá nueve estrenos mundiales y contará con estrellas como Diane Kruger

Carles Montiel ha sido director de Industria de la gran cita audiovisual gaditana en las dos ediciones anteriores
Carles Montiel ha sido director de Industria de la gran cita audiovisual gaditana en las dos ediciones anteriores Víctor Rodríguez
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Experto en marketing y cine para prestigiosas compañías como Universal Pictures International, The Mediapro Studio, Diamond Films, On Pictures, Lauren Films o Manga Films, Carles Montiel se pone al frente de la tercera edición de South International Series Festival, que se celebra en Cádiz del ... 12 al 17 de septiembre. Lleva desde su primera cita en el festival como director de Industria, pero ahora asume el mando en sustitución de Joan Álvarez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app