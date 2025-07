Los Síndrome cumplen 25 años: un oficio de narices

Cuando Víctor y Práxedes coincidieron en unos cursos de clown impartidos por el director de teatro Miguel Garrido en el CAT, ninguno de los dos imaginó que sus vidas y sus carreras quedarían unidas para siempre. El primero sí tenía clara su vocación como ... actor, influenciado por sus estudios en los Padres Blancos con el padre Isaac, pero jamás se le había pasado por la cabeza dedicarse a esta técnica, de las más difíciles de la profesión y con cada vez menos referentes. Pero el menor de esta pareja surgida del destino, Práxedes (por aquel entonces trabajaba en un gimnasio), ni siquiera había contado con que su modo y motor de su existencia iba a ser la interpretación. No cualquiera, sino la que tiene como objetivo hacer reír.

Este 2025, bajo el nombre de Los Síndrome, cumplen el cuarto de siglo de su unión como compañía, porque ya aquella primera vez juntos en el escenario del CAT experimentaron una química especial que les llevó a probar suerte. En el 2000, de la mano de su maestro Garrido se materializó el primero de los diez espectáculos que han firmado desde entonces con un título premonitorio y que fue galardonado en la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río: 'Este circo no es normal'.

Desde entonces, y con poco más que una nariz de payaso, tratan de cumplir el mantra de Chaplin de que «un día sin una sonrisa es un día perdido». También en verano, como éste, cuando vuelven a presentarse en la casa que llenan temporada tras temporada con sus propuestas: la Sala Cero, donde suelen hacer unas 100 funciones al año. Desde sus inicios, este pequeño teatro, ahora ubicado en la calle Sol, ha sido su refugio. «También La Imperdible, cuando ambas estaban en el entorno de San Vicente, aunque especialmente en la Sala Cero, que por entonces tenía 60 butacas», reseña Nieto.

Así, este julio, para conmemorar tan redondo aniversario, han retomado una de sus antiguas obras 'Justo a tiempo', una pieza dirigida por Fernando Fabiani -otro de los pilares de la compañía- y que en clave de humor marca las pautas para gestionar bien nuestro tiempo y sacar el máximo rendimiento al día. No le viene nada mal a Carretero, que tiene que compaginar su profesión con una familia numerosa. El actor es padre de tres hijos, con los que justo antes de esta entrevista reflexionaba sobre que no hay nada escrito para el futuro. Uno de sus vástagos ha seguido sus pasos y les ayuda en la compañía. «Él lo tiene claro, yo le digo que si quiere, lo será, pero que se forme y vea que esto es el resultado de mucho trabajo. Todo es cuestión de creencia de que lo que estamos haciendo es necesario», comenta.

-Porque nada es casualidad además, ¿no?

«Claro que no, los chistes no nos salen solos y no copiamos. Para generar un minuto y medio de comedia ahí arriba o delante de una cámara, a lo mejor son seis o siete días viéndonos tres o cuatro horas. Es un trabajo como otro cualquiera, que para hacerlo bien necesita de tiempo y constancia en el trabajo», contesta Víctor.

Muchos sacrificios e incertidumbre. Y más carretera. Se han recorrido toda España con su furgoneta para actuar en teatros de todas las comunidades. «Menos Murcia y Canarias», dice Práxedes. Sus exitosas 'conferencias' no sólo se demandan en los espacios escénicos, sino que también se buscan para ilustrar cursos y comidas de empresas. Uno de esos éxitos es 'Mejor... es posible', del que llevan más de 600 representaciones y que les hizo replantearse su viabilidad como compañía. «'La prematura muerte de un viajante' fue un antes y un después porque no nos dedicábamos hasta entonces al teatro en exclusividad. Y gracias a esta obra tiramos un montón de años y nos pudimos hacer profesionales. Y después podemos decir que hubo otro momento, no crítico, pero sí a nivel empresarial importante, que fue cuando creamos 'Mejor es posible'. Nos llamaban de muchos congresos, de muchas galas, pero nuestros espectáculos eran muy teatrales y no tenían cabida en ese tipo de eventos por instalaciones, por duración del evento, por temáticas, simplemente. Entonces tuvimos que crear un espectáculo concreto para ese tipo de galas, congresos, bodas, bautizos, comuniones. Eso sí ha sido un antes y un después, no artístico, que también, sino sobre todo empresarial», cuentan los actores.

Tras 25 años mano a mano, tarde a tarde, Víctor y Práxedes son familia. «Es que si no te llevas bien es imposible. Ojo, nosotros somos muy diferentes, pero coincidimos en lo importante. Sabemos lo que nos gusta, sabemos la empresa que tenemos entre las manos... Y luego, no nos vemos tanto como la gente se cree fuera del escenario, no vivimos juntos, no salimos juntos, porque necesitamos ese aire, ese respiro para que cada uno haga sus cosas y coincida en el escenario», reflexiona Nieto.

'Ser payaso es una cosa muy seria' es el título de un libro en el que recopilan los textos de cuatro de sus espectáculos, pero también una declaración de intenciones. Algo mucho más complejo de lo que el público, siempre agradecido, puede llegar a intuir.

-Dicen que hacer reír es un oficio muy difícil. ¿Les ha tocado desempeñarlo estando mal de ánimo?

-Pues si hemos hecho más de 2.500 funciones en 25 años, en alguna hemos tenido diarrea, hemos tenido dolor de cabeza, hemos tenido una discusión fuera de aquí con nuestras parejas, con nuestros hermanos y teníamos que venir a actuar. O se te ha muerto un familiar, que también nos ha pasado. Pero bueno, esto dura 1 hora y media. Es decir, tú llegas, pasas el drama en el camerino y luego, cuando salgas, te vas a tu casa a seguir llorando –explica Nieto.

«El ser dos ayuda», continúa su compañero. «Si hubiéramos estado solos creo que sí habría habido días donde subirse al escenario hubiera sido muy duro. Porque la vida es así, hay veces que tienes caídas y las tienes que vivir, no las puedes obviar. Pero esos 40 minutos antes de salir, esa pseudoterapia, que consiste simplemente en estar con un amigo que te escucha, te da una palmadita y te dice: 'Venga, vamos para fuera y después nos tomamos una cervecita y seguimos charlando'. Se ha dado el caso de que un clown ha estado solo, sobre todo antiguamente, como Chaplin o Buster Keaton. Existen, pero menos. Yo creo que si tú no puedes compartir con alguien los éxitos y los fracasos, son menos éxitos y más fracasos», concluye.

Aunque no piensen ni mucho menos en la retirada -andan ideando un proyecto nuevo para 2026-, los actores lamentan la falta de cantera. «Delante de nosotros estaba los Ulen, los Tricicle en España, Vagalume Teatro en Granada, Axioma en Almería... Pero, ahora, ¿quién viene detrás de Los síndrome? Hubo un 'boom' de compañías independientes cuando nosotros empezamos, pero han ido desapareciendo por H o por B. Porque se han dedicado a otra cosa, porque han ascendido y están en televisión o porque simplemente la fórmula no ha funcionado y se han cansado. ¿Quién viene detrás de nosotros?», se pregunta Nieto. «Lamentablemente, estamos sufriendo la invasión de la gente de YouTube o televisión que de pronto, sin tener mucho talento o formación, triunfan simplemente porque son muy conocidos», responde Carretero.