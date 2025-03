Antonio Zoido: «Hay artistas que no vienen a la Bienal porque la crítica es muy severa»

Afronta la crítica con deportividad, apunta posibles mejoras para el futuro y destaca aquello en lo que sí considera que han logrado buenos resultados. Antonio Zoido , director de la Bienal de Flamenco de Sevilla , espera desde su despacho en el Centro Cerámica de Triana el comienzo en septiembre de esta XX edición de festival, la segunda que se celebra bajo su gestión.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la que se ha enfrentado su equipo?

Ha habido dos festivales: el que teníamos pensado y atado y el que tuvimos que rehacer por la pandemia.

Varios aspectos que rodean a la cita han desatado la polémica. El primero: se anunció que Eva Yerbabuena la inauguraría y, finalmente, no está en el cartel. ¿Qué sucedió?

Fue un malentendido. Nuestra inauguración era el «flashmob» y el de ella sería el primer espectáculo, pero los medios, y ella, entendieron que Eva inauguraba el festival. Esto le molestó, porque se enteró a través del móvil, y no llegamos a un acuerdo.

Ha desaparecido del programa el flamenco de las familias, el más tradicional, el de los más genuinos de Triana, Utrera, Lebrija, Jerez, Cádiz, Málaga... ¿Por qué?

Teníamos pensado incluirlo en el Hotel Triana. Estaba ya programado. Pero al tener que reajustarlo todo fue imposible seguir adelante con eso. Encontrar el equilibrio no es fácil.

Muchos de los artistas de primera línea tampoco vendrán. María Pagés, Sara Baras, Vicente Amigo, Mercé, Arcángel, Carmen Linares, Tomasa, Poveda y un largo etcétera.

Algunos no vienen porque la crítica aquí es muy severa. Con otros estuvimos hablando para hacer algo, pero no pudimos cerrarlo. Y otros, directamente, no nos han presentado nada.

¿La Bienal va a los artistas o los artistas van a la Bienal?

A veces, pedimos. A veces, nos sugieren. Pero necesitamos propuestas para contratar. En esta edición veremos un aluvión de jóvenes, de artistas de hoy, que hacen sus producciones propias y que tienen mucho que contar.

«En esta edición veremos un aluvión de jóvenes con producciones propias y cosas que contar»

¿Es ese uno de los puntos fuertes, la consolidación de una generación?

Eso es, por eso no se repiten todos los nombres de siempre, aunque reconozco las ausencias. Tampoco hemos tenido suerte, porque se nos cayeron muchas cosas que hubiesen estado genial. Estoy orgulloso del cartel, aún así. Responde a estos tiempos. Es variado y está lleno de estrenos.

¿Qué flamenco le gusta a usted?

Lo que más me gusta es el flamenco clásico con voz propia. No la copia.

«Esta es la Bienal más experimental de la historia»

De eso no va a haber demasiado estas semanas. Es un ala esencial que no está bien representada: lo clásico ¿Estamos ante la Bienal más experimental de su historia?

Siempre lo ha sido, pero es cierto que esta es la que más, aunque hay de todo. Vendrán algunos más clásicos, pero esta vez son más los que traen propuestas muy novedosas. Debemos atender a lo nuevo, a los cambios, a lo que sucede fuera. Y eso hemos hecho.

Muchas propuestas son fruto de una moda que tendrá que asentarse.

Hay de todo. De esas modas, como, por ejemplo, la unión de flamenco y electrónica, solo quedará lo mejor. Estoy de acuerdo. Se asentará.

Hay más espectáculos de instrumentos ajenos a la tradición jonda (vientos, arpa, piano…), que de guitarra. ¿A qué se debe esta línea?

Eso es a conciencia. El flamenco es un gran colonizador, y a la estela de la efeméride de Magallanes y Elcano queríamos seguir con esto. Por eso hay viola da gamba o arpa, como dices. Eso es un triunfo para este género. Que atrapa y vuela.

Han seguido adelante, cuando lo más fácil hubiese sido la cancelación. Eso merece los elogios.

Hemos trabajado duro. No podíamos dejar a los artistas sin nada. Los dejábamos en una situación desesperada.

¿Está ante su última edición como director?

Así lo prometí. Tengo ya una edad.

Desde ahí se reciben grandes críticas.

Lo asumo, porque va en el sueldo. Esperemos que la gente disfrute.