Rosa Díez: «El futuro de Zapatero es penal»

La exlíder de UPyD presenta en el Aula de Cultura de ABC su libro 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero', en la que repasa la trayectoria política del hombre que «susurra al oído» a Pedro Sánchez

Rosa Díez: «Legalizar a ETA fue la mayor de las traiciones de Zapatero»

La que fuera líder de UPyD, Rosa Díez, en su intervención en el Aula de Cultura de ABC
José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España entre los años 2004 y 2011. Más de una década después de que los electores le sacaran con sus votos de la Moncloa, su nombre sigue acaparando titulares por su cercanía a Pedro Sánchez ... y su papel determinante en muchas de las controvertidas negociaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo central. Una figura que «susurra al oído» al actual líder de los socialistas y cuyo papel en la historia democrática del país protagoniza el último libro de Rosa Díez, la que fuera líder de UPyD. 'La Sombra. Memoria histórica de Zapatero' (Editorial Plaza & Janés), que es como se titula esta obra «con apariencia de novela negra pero que es historia», fue presentado este miércoles en el Aula de Cultura de ABC, en la que repasó el final de ETA y ofreció una radiografía de la política actual que no dejó a nadie indiferente.

