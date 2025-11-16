Suscríbete a
Rosa Díez: «Legalizar a ETA fue la mayor de las traiciones de Zapatero»

La que fuera líder de UPyD presenta este miércoles en el Aula de Cultura de ABC su libro 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero'

Fernando Savater: «La situación de España es la peor que ha habido desde la transición»

Rosa Díez analiza en su nuevo libro las políticas que usó Zapatero para dividir a la sociedad española
Rosa Díez (Sodupe, Vizcaya, 1952) es consciente de que el ambiente político que se vive bajo el Gobierno de Pedro Sánchez en la actual España polarizada es herencia directa la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero, que, entre otras cosas, rescató a ... una banda terrorista ETA que estaba herida de muerte y que sembró la semilla del guerracivilismo en la sociedad española con la puesta en marcha de la Ley de Memoria Histórica. Fruto de haber vivido en primera línea aquellos años del 'zapaterismo', la que fuera fundadora de UPyD acaba de publicar 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero' (Plaza&Janés), libro que presentará este próximo miércoles 19 de noviembre en el Aula de Cultura de ABC, en la Fundación Cajasol, en un acto que cuenta con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de la Fundación Cajasol.

