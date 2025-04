Paco Ortiz: «Antonio fue el Picasso de la Danza»

Antonio Ruiz Soler, 'Antonio el Bailarín', nació en la calle Rosario de Sevilla y muy pequeño su familia se mudó a la calle Alvaro de Bazán, muy cerquita de la Alameda de Hércules, donde Antonio con seis años, iba a tomar clases de baile ... con el maestro Realito.

Esa fué la infancia del niño que corría imitando a los caballos por la calle Santa Clara, se ponía a bailar con el organillo que pasaba cada semana por su calle, o marineaba por el palo que subía a lo alto de la torre de don Fadrique.

El director de cine Paco Ortiz, se fascinó por el personaje y de esa fascinación surgió la película 'Antonio el Bailarín de España', que se estrena el día 29 de abril, Día Internacional de la Danza, en el Saraqusta Film Fest de Zaragoza. En el film aparecen artistas como Maria Rosa, Nacho Duato, Rubén Olmo o Antonio Canales.

«Este proyecto salió porque leí una noticia en el periódico y me llamó la atención esa figura que se llamaba Antonio sin apellidos, y le pregunté a mi madre, que me habló de él y sobre todo la popularidad que alcanzó. Empecé a investigar, a documentarme, y vi que tenía una vida de cine: su etapa en Hollywood, en Sudamérica..., y que se codeó con lo más importante. Por ejemplo, Pío XII le regaló un solideo, Picasso un anillo, Kennedy lo llamó para que bailara en la Casablanca. El tuvo relación con los personajes más importantes de la historia del siglo XX, fue un embajador de España, además baila el baile más difícil que existe en el mundo que es la Danza Española».

A lo largo de la investigación, el empeño de Paco Ortiz fue descubrir las cintas donde están los testimonios que Antonio grabó para una revista nacional, «eran una entrevistas que hizo Santy Arriazu en diez capítulos, y luego de ahí salieron dos libros. Yo quería escuchar las cintas y que la voz de Antonio nos contara su vida. Encontrar a Santy Arriazu fue muy complicado, pero lo encontré y conseguimos las cintas».

Las etapas de Antonio en Sudamérica y América han sido las más difíciles porque no había grabaciones ni documentos gráficos, «sí estaban las peliculas pero son muy caras para nuestro presupuesto, inviables, aunque lo hemos intentado. Pero sí hemos encontrado unas cintas de Antonio bailando con el maestro Realito, que son ocho minutos impagables».

La película es un documental con fragmentos ficcionados, «pero siguiendo nuestra línea, intenta poner de relevancia a una figura, como hicimos ya con Aníbal González, Bambino o Matilde Coral».

Sobre la leyenda negra que rodea a Antonio Bailarín, dice Paco Ortiz que, «en otro documental que hicimos la periodista Mercedes de Pablos decía que en España enterramos muy bien, pero olvidamos mejor. Antonio es la figura más relevante de las que hasta ahora hemos hecho. Sin embargo, el ostracimo al que es sometido por el poder político debido a esa ambigüedad que tuvo tanto política como sexual en una época en la que no había márgenes para ambiguedades, es terrible. Y luego, ése final de su carrera, por un lado no juega bien sus cartas, y por otro lado, hay un interés muy grande en sepultar su imagen pública y denostarla para que no fuera relevante. Por ejemplo, el libro de Santy Arriazu estuvo secuestrado».

Afirma que en el documental se revelan cosas importantes, «y no decimos todo lo que oímos en las cintas», entre otras cosas cómo Antonio cuenta sus orígenes y sus inicios con el organillo de Juan, «en esas cintas habla mucho de sus viajes, las tournés. Tiene una gran memoria y recuerda sus estrenos en París, y por ejemplo que fue el primer bailarín español que bailó en la Rusia comunista».

Tras este documental y visionar muchas de sus intervenciones, Paco Ortiz dice que, «Antonio fue un hombre contradictorio. El personaje devora a la persona, pero fue feliz. Vivió como quiso, creó su propia compañía, hizo un baile para un palo que antes no existía, difundió la música de Turina o Falla por el mundo en una época muy oscura de nuestro país».

Paco Ortiz cree que el público empatizará con el personaje que sólo pedía cariño, «tuvo una infancia complicada y se sentía sólo, por eso cuando volvió a España se pegó a su madre. Consiguió llegar a las cotas más altas y también cayó. Y sobre todo, tuvo un final injusto. Es un reflejo de como somos como país, y de como España trata a sus hijos más ilustres, cómo siendo el país con más talento para la Danza y con más y mejores danzas, no le prestamos atención. Somos la envidia mundial por nuestra riqueza dancística, y aquí no se trata bien a la Danza». En el mundo internacional de la Danza todo el mundo valora la figura de Antonio, «comparándolo con artistas de otras artes porque Antonio fue el Picasso de la Danza».

Antonio Canales, quien estuvo bajo las órdenes de Antonio cuando éste era director del Ballet Nacional de España, interviniendo en el documental curro medina

Paco Ortiz cree que la imagen de Antonio es equívoca, «lo asocian a la dictadura, cuando ese régimen lo metió en la cárcel, además su hermano era del Partido Comunista. Cualquier cosa de Antonio trasciende. Valorar a los artistas por su vida más allá del arte, es ridículo».

Este proyecto que Ortiz califica como 'pandémico', han sido tres años de trabajo más el rodaje en 2024, «lo más difícil fue encontrar las cintas, y luego rodar en algunos sitios, por ejemplo, el INAEM no nos dejó grabar en la sede del Ballet Nacional de España».

Muchas anécdotas se ha encontrado en el camino, «pero algo que me ha sorprendido es su faceta de actor, hizo 20 películas de protagonistas, 4 en Hollywood. Era un 'fred astaire', pero más aún, porque el americano nunca tuvo compañía, sólo bailó e hizo películas, pero Antonio fue figura de grandes escenraios. Cada vez que sabía más de él me sobrepasaban los eventos de su vida. Y siempre triunfó, ningún espectáculo suyo fue un fracaso».