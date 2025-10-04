Iván López-Reinoso: «Soy mexicano y trabajo en Estados Unidos, pero soy un privilegiado»

Iván López-Reynoso (Guanajuato, México 1990) dice en su currículum rindiendo honores a sus maestros, que estudió violín con Gellya Dubrova, piano con el maestro Alexander Pashkov, dirección coral con el maestro Jorge Medina y se graduó con honores en dirección de orquesta con ... Gonzalo Romeu.

López-Reynoso se pone al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para dirigir 'Don Giovanni', de Mozart y da Ponte, uno de los títulos que junto a 'Carmen' y 'El Barbero de Sevilla' más identifican nuestra ciudad con el universo lírico. Con esta obra se inaugura además la temporada en el Teatro de la Maestranza.

Su relación con Sevilla no es nada casual, si tenemos en cuenta que debutó con veinte años nada menos que con otro título creado por Lorenzo da Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart, 'Las bodas de Fígaro'. Algo tiene que haber en el universo para que se repita una y otra vez este encuentro entre la ciudad y el maestro mexicano.

-Maestro, ¿cómo se dirige la obra de un genio?

- Con mucha humildad, con mucha responsabilidad y con muchísimo compromiso. Mozart es uno de esos personajes inalcanzables de la historia del arte, es decir, podrás estar cerca de él y de sus visiones, y de todo lo magnífico que era, pero esa idea tan romántica de estar cerca de un ídolo pero no llegar nunca a tocarlo tiene que ser siempre el motor para estar siempre cerca o intentarlo de Mozart.

- ¿Ha trabajado su pasión por Mozart para este 'Don Giovanni?

- Sí, sin duda. He hecho un trabajo muy profundo de lecturas, incluso me fui a Praga a ver el teatro donde se estrenó 'Don Giovanni'. Me he leído muchísima literatura, también las cartas que se cruzaron Mozart y Da Ponte, su libretista, y con su familia y amigos. Porque cuando se dirige a Mozart hay que dar lo mejor que se pueda para que esta música gloriosa, excelsa, suene a su máxima capacidad.

- Puede sonar a tópico, pero dirigir un 'Don Giovanni' en Sevilla, ¿le produce otras sensaciones?

- No, no es un tópico, es una realidad. Llegué a Sevilla para los ensayos el 2 de septiembre, salí a recorrer lo que hubiera sido la escenografía natural de 'Don Giovanni'. Estuve en la plaza de doña Elvira, todas las plazuelas, la estatua de don Juan, y me parece que si uno quiere imaginarse una escenografía de 'Don Giovanni' hay que salir a pasear por Sevilla. Y, claro, hay un compromiso especial al hacer este mito en la ciudad que lo inspiró y, al mismo tiempo, la ciudad se convierte en una fuente profunda de inspiración.

- ¿Qué le parece el personaje del don Juan?

- Me parece más una fuerza y una sombra que una persona real. 'Don Giovanni' es un hombre que sigue sus instintos sin importarle las consecuencias, y ello impacta en la vida de los demás, y ahí es donde a nosotros se nos ha enseñado que la libertad propia acaba en los derechos de los demás. Yo no comparto con 'Don Giovanni' ni sus decisiones ni su vida, pero es también la metáfora de esta historia y su moraleja porque tiene un final tremendo, y es que el Averno se lo lleva al fondo.

-Usted es mexicano y en su país hay una gran tradición musical, sobre todo en lo popular. ¿Su vocación viene de esa tradición popular o de su familia?

- Mi vocación musical nació con 'Fantasía' de Walt Disney. Tenía dos años y me regalaron esa película y me enamoré. Me parece un film magnífico para aprender a amar la música. Recuerdo la escena de 'La consagración de la primavera' con los dinosaurios y ese fue el motor para que yo me enamorara de la música sin haber músicos en mi familia, aunque debo decir que siempre me apoyaron en todo momento, algo que es muy difícil en una familia como la mía de ingenieros nada relacionados con lo musical.

- Desde 2025 es director principal de la Ópera de Atlanta en Estados Unidos. Siendo mexicano y viendo cómo se deporta a sus compatriotas por las últimas leyes impuestas por el presidente Trump, ¿qué le parece esta situación?

- Lo más importante para mí de todo esto, y es una frase poderosa, es que la música no tiene pasaporte. La cultura es ese gran motor vinculante que nos logra hermanar y acercar como seres humanos en un momento histórico en el que necesitamos tantísima empatía y paz, algo que no tenemos en el mundo en este momento. Hay muchos conflictos generados por grandes megalómanos que yo creo que se tendrían que resolver a través de la sensibilidad, no puede haber una sensibilidad social sin cultura. Por eso creo que la cultura tiene que ser ese gran factor de emotividad, sensibilidad y empatía que genere que nuestra sociedad se convierta en otra cosa, más cercana y más fraterna. Y ese será, tal vez, el poder más grande de mi nombramiento en Atlanta, que un mexicano asuma la titularidad de la ópera de Atlanta con tanto peso y tanto impacto, una entidad en crecimiento porque es una compañía que apuesta por la cultura, eso genera un mensaje poderoso de que la cultura puede derribar muros y fronteras.

- ¿No se siente mal viviendo en Estados Unidos en estos momentos?

-No, ahora mismo, no, afortunadamente, pero soy consciente de que soy afortunado y hay muchas personas que están en otra situación mucho peor. Pero yo vivo en Ciudad de México y voy a Atlanta para trabajar. Mi familia, mi chica, mis mejores amigos están en Ciudad de México. Esta es una vida llena de maletas, aeropuertos y viajes. Estás un mes en una ciudad, luego tres meses en otra, y luego vas a casa dos semanas, y para mí es importante que 'casa' sea un lugar donde haya raíz, donde haya nido, donde haya familia. Siempre trato de tener un pie en México porque para mí significa casa.

- ¿Qué es lo que más echa de menos fuera de su casa?

- Los tacos, ¡madre santa! No está bien que yo lo diga como mexicano, pero la comida de mi país es ancestral, incluso prehispánica. Tenemos todas las salsas, los moles, las especias, los guisos, los estofados... es una cocina única en el mundo, y cuando llego a una ciudad intento localizar un restaurante mexicano y casi siempre lo consigo. En Sevilla ya lo tengo, cerquita de la plaza de doña Elvira.

- Acaba en Sevilla 'Don Giovanni' y creo que va a la Deutsche Opera de Berlín...

- En efecto, voy a dirigir 'Francesca de Rimini', luego vuelvo a Madrid, al Teatro de la Zarzuela en noviembre para dirigir el rescate de 'El Potosí submarino', una zarzuela cómica fantástica de Emilio Arrieta. En diciembre vuelvo a casa, a México, para hacer una semana sinfónica, y terminaré el año en Bilbao con la Sinfónica de Bilbao, una orquesta que quiero mucho. El año próximo voy a Pamplona para hacer 'Tosca' en Baluarte, también haré 'María Stuarda' en ABAO, y regreso a Atlanta para hacer 'Turandot'. Es una temporada intensísima.

- ¿Qué título aún no ha dirigido y está en su cabeza y en su corazón?

- 'Falstaff', que me parece el culmen de Verdi, de la ópera verdiana, incluso más allá de 'Otello', un título que amo también, pero para mí en 'Falstaff' Verdi consigue superarse a sí mismo, me parece una obra maestra.