La exitosa 'Carmen, Ópera & Flamenco' retoma sus funciones hasta el 12 de octubre en el marco del Festival Sevilla de Ópera

Además, se unen a la programación en próximas fechas 'Don Giovanni' de Mozart, 'Il Gran Teatro del Mondo', de Accademia del Piacere, y el recital del contratenor Franco Fagioli

Un momento del espectáculo 'Carmen, Ópera & Flamenco'
Tras un exitoso estreno el pasado día 26 de septiembre, la obra 'Carmen, Ópera & Flamenco' retoma este viernes sus funciones hasta el próximo 12 de octubre en el Teatro Flamenco Sevilla, en el marco del Festival de Ópera de Sevilla. Los asistentes podrán ... disfrutar así de la fuerza y el embrujo del flamenco y la grandeza de la lírica en una producción que reinventa uno de los mitos universales, 150 años después del estreno de la ópera Carmen, de Georges Bizet.

