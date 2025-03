Juan Manuel de Prada: «Lo diabólico de los tiempos actuales es que haya sociedades con personas que piensan lo mismo»

Casi un año después del primer encuentro que tuvieron en el Aula de Cultura de ABC, el escritor Juan Manuel de Prada y el periodista Javier Rubio se han vuelto a ver las caras este jueves en la presentación de la segunda entrega de la novela 'Mil ojos esconde la noche' (Espasa), una obra inmensa tanto en sus dimensiones -1.300 páginas- como en su contenido, ya que narra la odisea que vivieron los españoles exiliados en el París ocupado por las tropas nazis.

Patrocinado por la Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol ha acogido un acto nutrido de público en el que el escritor vasco ha ido desgranando algunas de las características que encierra esta segunda parte de 'Mil ojos esconde la noche' -'Cárcel de tinieblas'-, que es aún más oscura que la anterior porque describe el periodo de tiempo en el que los nazis ya van perdiendo la guerra, algo que originará unas consecuencias entre los exiliados.

Ante la definición de Javier Rubio de esta novela como «una obra monumental», De Prada ha bromeado con el hecho de que «la capacidad de concentración de un joven de 16 años está en 10 segundos y la del adulto, en un minuto. Ahora estamos viendo una involución de las especies. Creo que un libro de estos es un desafío a nuestra época». Respecto a si va a contracorriente, el autor de 'Las máscaras del héroe' ha asegurado que «hace tiempo que pensé en no tratar de halagar esta época. Es una época maldita que exalta la mediocridad y que tiene unos cánones exagerados que yo no proceso. Escribo para los que ya se han muerto y no han nacido aún. Las modas y los gustos son tan absurdos que tratar de adherirte a esto es como vender tu alma».

Por otra parte, Juan Manuel de Prada ha defendido el oficio de la literatura, pero concebido como «algo quijotesco». A este respecto, ha señalado que «hay personas que están deseducando en la literatura. Hoy en día hay muchas generaciones que no pueden entender ciertas figuras retóricas o una metáfora les parece pedante». Asimismo, ha criticado que en la actualidad se publica más que nunca, «pero los escritores de éxito parecen guionistas de Netflix, lo cual es un suicidio. Eso no tiene ningún valor literario. Algunos escritores publican con la esperanza de que su novela sea una serie de Netflix. El oficio del escritor, tal y como yo lo entiendo, es como le ocurría a San Juan Bautista, un clamor en el desierto. Yo creo que habrá un cambio que venga precedido de una crisis o cataclismo grande. Hay gente que debe mantener una llama encendida».

De Prada ha destacado igualmente que esta es «una novela cruda y brutal, pero al mismo tiempo tierna». En cuanto a la figura de su protagonista, Fernando Navales, ha reconocido que «no creo que sea un monstruo de maldad. Los malvados son los que nos dicen que usemos un kit de emergencia. Navales tiene sus momentos de debilidad». Asimismo, ha aclarado que en esta segunda entrega este personaje «ve que su maldad no es tan grande como la maldad global. Además, busca la redención como lo hace todo el mundo. La gente necesita renegar de lo que ha hecho en el pasado. Creo en la redención como dogma de fe. El destino humano no se puede entender sin ese afán de redención».

Esa maldad se ve reflejada en episodios trágicos como la Redada del Velódromo de Invierno, donde la Policía parisina encerró entre el 16 y el 17 de julio de 1942 a miles de judíos antes de ser deportados a campos de trabajo en la Europa del Este. «Los personajes míos son ambiguos con grietas por las que se cuela el bien en los malos y el mal en los buenos». Abundando en este tema, ha destacado que «el maniqueísmo es un fantasma que recorre la humanidad. Hay que señalar a los malos y los buenos. Hoy en día hay obsesión por crear visiones maniqueas de la historia donde los buenos son los nuestros. Pero eso es falso. Si convertimos a las personas en buenas y nos miramos en su espejo nos engañamos. Nosotros tenemos que imitar esos modelos para hacernos intachables».

También Juan Manuel de Prada ha recordado que George Orwell le mandó a Aldous Huxley un ejemplar de su famosa novela '1984' para preguntarle por su opinión. «Huxley le dijo que había mostrado un futuro equivocado porque la represión no vendrá con porras y agresiones, sino que la aceptaría la gente con gusto. Huxley se aproximó mejor al futuro que Orwell, que mostró una visión desfasada. En nuestra época la disidencia es hacer oposiciones al descrédito», ha declarado el escritor.

A partir de aquí, el autor de 'La tempestad' ha dicho que «lo diabólico de los tiempos actuales es que haya sociedades con personas que piensan lo mismo» y ha añadido que «lo más hermoso es que no hay dos personas iguales. Si las fisonomías son distintas, las almas lo son también. El oficio del mal consiste en igualar a la gente. La uniformidad de la gente en nuestra sociedad es lo peor que hay. Lo hermoso de la vida es que seamos todos distintos y que nos entendamos. La igualación es la deshumanizacion».

Contra la Inteligencia Artificial

También Juan Manuel de Prada ha arremetido contra la Inteligencia Artificial porque «todo lo que suelta es morralla». Sobre esto último ha bromeado porque ha confesado que «hace poco he usado la Inteligencia Artificial y yo la puteaba y esta te daba la razón. Al final es algo que está hecho para destruir la inteligencia natural. Estamos viviendo en una época quizás más oscura que la de la novela. En vez de triturar nuestros cuerpos, trituran nuestras almas».

El protagonista del Aula de Cultura de ABC ha acabado prometiendo que escribirá dos novelas más sobre Fernando Navales: una ambientada en la Guerra Civil y otra en los años de posguerra. «Hoy se están imponiendo relatos unilaterales y falsos. Las derechas también han falsificado la historia». Entonces ha hablado del caso de Gregorio Marañón, del que ha dicho que «sus familiares y algunos historiadores han vendido que este era un representante de la tercera España, pero la verdad es que fue de la primera España y luego se pasó a la segunda. Sus familiares no quieren que se mezcle con Franco, pero fue Franco quien le permitió volver a España y le dio esa condición de intelectual de derechas», ha concluido.