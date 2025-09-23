José María Jurado: «Coincido con Borges en que el escritor empieza siendo barroco para llegar a la complejidad sencilla»

La mirada de José María Jurado García-Posada (Sevilla, 1974) está siempre atenta a una observación caleidoscópica de todo lo que le rodea. Su sensibilidad hacia la música, la literatura, la pintura o las ciencias, entre otras manifestaciones, se viene plasmando en unas ... hojas de un calendario lírico compuesto por miniaturas en prosa que son en realidad pequeños poemas. Hace dos décadas comenzó su proyecto 'El lector de almanaques', del que ya publicó un primer libro, 'Que por mayo era por mayo' (Detorres Editores). Recientemente acaba de sacar a la luz una segunda entrega de este calendario, 'Viaje de invierno' (Detorres Editores. Colección Año XXV), en la que aparecen sesenta nuevas miniaturas con distintas referencias, como Pérez Galdós, Bobby Fischer, los Beatles o Antonio Machado

Comenta Jurado que cuando comenzó a tomarse en serio la labor de la escritura «me di cuenta de que tenía que escribir todos los días porque un día sin escritura era como un día perdido». A partir de ahí se obligó «a trabajar en el desarrollo literario-poético de la anécdota de un día». Fue en ese instante cuando nació el proyecto de 'El lector de almanaques', en el que lleva ya inmerso veinte años. Sin embargo, vino una fase en la que «paré de hacer estas efemérides y me dediqué a otros libros. Luego surgió una primera oportunidad con la editorial Detorres y publicamos 'Que por mayo era por mayo'. Pasado el tiempo, estos volvieron a contactar conmigo para su colección Año XXV, y en este libro hemos reunido las efemérides de los meses de enero y febrero con el subtítulo 'Viaje de invierno'», asegura el autor.

Así pues, el libro comienza el 1 de enero y acaba el 29 de febrero. Los breves textos conforman un almanaque con efemérides literarias y poéticas alusivas a estas fechas. «En ellos se hace una reflexión literaria y moral. El 1 de enero habla del principio del tiempo, mientras que el 29 de febrero -que sólo se da cada cuatro años- es un día cualquiera fuera del tiempo, es decir, una fecha atemporal», puntualiza.

Dada la gran pasión que José María Jurado García-Posada siente por la música clásica -es autor habitual de muchos de los textos que acompañan a los programas de mano de los conciertos de abano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y también colabora como conferenciante en la temporada lírica del Teatro de la Maestranza, además de haber escrito el año pasado un texto introductorio del contexto histórico, artístico y social para la ópera 'Ariadna auf Naxos'-, el título 'Viaje de invierno' alude directamente a la obra 'Winterreise' ('Viaje de invierno'). Se trata de un popular ciclo de 'lieder' que Franz Schubert escribió inspirándose en los poemas de Wilhelm Müller. «La presencia de la música es permanente en mi obra. La obra de Schubert que inspira el título de mi libro supone un encuentro con la muerte atemporal en esos paisajes invernales. Sentía de algún modo que la nieve cubría mis textos», comenta el autor de 'Cuaresma'.

Aunque los textos que forman parte del libro son en prosa, Jurado dice que su intención es que estas entradas en el almanaque «se lean como poemas». Además, añade que le gustaría que los lectores vieran estos breves textos como «una reflexión de los grandes y estelares momentos de la humanidad. Lo que hizo Stefan Zweig con sus grandes frisos en 'Momentos estelares de la humanidad', yo lo hago aquí de manera concentrada. Son como miniaturas en prosa poética que celebran las conquistas épicas y personales de la humanidad bajo la mirada del tiempo».

Conciencia del paso del tiempo

En ese sentido, este escritor señala que «el tiempo pasa, pero también es eternamente presente. Cuando uno se enfrenta a la historia de la cultura, de alguna forma esas reminiscencias hacen que el tiempo sea eterno. A través de la evocación de la memoria todos podemos ser Alejandro Magno, César o vivir un día cualquiera de cualquier persona». Igualmente, el poeta sevillano afirma que «una de las cosas más importantes del tiempo es que los animales viven siempre en el mismo siglo porque no tienen conciencia de la temporalidad como el ser humano. Con estos textos he querido que no perdamos de vista el sentido del tiempo». Por tal motivo, en casi todos los textos se habla en presente y se evoca a «los fantasmas de la cultura y de la historia como si estuvieran vivos y nos hablaran hoy. Buscan el presente hablándonos desde el pasado», aclara.

En 'Viaje de invierno' planea el espíritu de lo que se conoce como 'Pequeña Edad del Hielo', un periodo de enfriamiento que aconteció en Europa desde mediados del siglo XVI hasta muy avanzado el XIX. Como dice Jurado en el prólogo del libro, «toda la edad moderna discurrió sobre un fondo de nieve del que dan cuenta los cuadros de Brueghel el Viejo, 'El cuento de invierno' de Shakespeare y todas las melancolías románticas cuya expresión más perfecta y trágica son los 'lieder' de Schubert y su 'Winterreise'».

Cubierta del libro ABC

Por las hojas de este almanaque aparecen referencias a sucesos y personajes destacados, como la primera interpretación del 'Réquiem' de Mozart, la inauguración del servicio telefónico entre Londres y Nueva York, la muerte de Galdós, el nacimiento de Bécquer, la consecución del Campeonato de Estados Unidos de Ajedrez por parte del niño Bobby Fischer, el primer concierto de los Beatles en The Cavern o la muerte de Antonio Machado, que es el único texto en verso al tratarse de un soneto alejandrino.

«Este libro lo concebí como una especie de taller para jugar con los abalorios y las palabras que me han servido para mi poesía», afirma el autor. Dice asimismo que cuando empezó a escribir los textos «quería tener la voluntad de practicar y conocer el idioma. Trabajaba textos muy concentrados y difíciles de hacer. Al escribirlos he bajado a las raíces del lenguaje. Toda esa exploración de frases nominales, imágenes fuertes, esa idea asociativa y ese fervor fulgar lo tienes porque lo has trabajado. Coincido con Borges en que el escritor empieza siendo barroco para llegar luego a la complejidad sencilla».

Por último, afirma José María Jurado García-Posada que después de publicar los almanaques de mayo y este dedicado a los meses de enero y febrero, le gustaría abordar una con la temática de la primavera de Sevilla. «Mi libro 'Cuaresma' era como un spin-off. Era un almanaque del alma, más que un almanaque histórico. Era el mismo concepto de día por día. Ahora me gustaría hacer algo sobre la primavera sevillana», concluye.