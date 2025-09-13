Isaac Rosa: «España es el país donde se consumen más ansiolíticos, pero al mismo tiempo se dice que es donde hay una mayor calidad de vida»

La nueva novela de Isaac Rosa (Sevilla, 1974), 'Las buenas noches' (Seix Barral), tiene su origen en el insomnio, algo que le lleva acompañando desde hace tiempo. Durante el proceso de documentación se planteó que este es un problema que afecta a gran ... parte de la sociedad española y que crece en un gran porcentaje debido a los nuevos hábitos de la población. Por eso, el escritor sevillano aborda este tema desde el humor ácido y cierta crítica, todo ello mirado a través del prisma de una pareja de desconocidos que se encuentra casualmente en un hall de un hotel durante una noche. El autor presentará su novela en Sevilla el próximo 22 de septiembre en el Cicus en un acto en el que estará acompañado por Jesús Carrasco.

—¿Por qué hay tanto insomnio en la sociedad actual?

—Yo tengo que advertir que no soy el doctor sueño (sonríe). Más que nada soy un tertuliano del sueño. A partir de la escritura de la novela, de hablar con muchos insomnes, de leer muchos textos, etc., he podido comprobar que el insomnio es un síntoma del malestar social. Hay gente que duerme mal por motivos de salud, pero mucha gente tiene malas noches, ya que su día a día y sus condiciones de vida le quitan el sueño. El estrés no te deja dormir.

—Las noches en su caso le han permitido disfrutar de mucha creatividad, ¿no es así?

—Cuando empecé a escribir de joven tenía esa idea de los escritores primerizos del prestigio que daba la noche. La noche parece estar asociada a los escritores y a los artistas, pero esa es una visión un poco romántica y falsa. En mi caso empecé escribiendo en horarios nocturnos, pero vi que lo hacía mucho mejor en horarios diurnos laborales. En los últimos años he tenido circunstancias de mal dormir, de ahí ha salido una novela, pero no quiero pensar que ese insomnio diera paso a más creatividad. La forma en la que está escrita la novela tiene que ver con cómo son esas noches.

—El primer capítulo está escrito en primera persona del plural.

—He usado ese recurso otras veces en mis novelas. Me gusta trabajar con eso porque da una lectura muy diferente. La novela propone desde la primera página esa primera persona del plural porque el insomnio es un problema de toda la sociedad, no de unas pocas personas en concreto.

—Esta novela se aborda como un diario del insomnio en el que destacan elementos de humor.

—Hay una parte de la novela que se cuenta en una sola noche en la que el narrador relata una historia. Luego este cuenta otras noches y eso se acaba convirtiendo en un diario. Todo ello está relacionado con el no dormir. Ahí hay una parte más cómica porque se refleja cómo solucionar este insomnio. He conocido a muchos insomnes. Todos tenemos una relación con el no dormir. Hay algo en nosotros que no nos deja dormir, que nos quiere quitar el sueño. Tenemos una relación conflictiva porque hay algo en nosotros que no quiere dormir.

—En la novela están presentes sus investigaciones sobre el sueño bifásico, el sueño trifásico, el método Everyman, el método Uberman, el método Dymaxion o el de la cuchara.

—Esa es la parte más humorística y cómica de la historia. De toda esa pseudociencia que se ofrece a veces hay consejos para dormir y otras veces para no dormir. Hay quienes quieren dormir menos horas. Esa parte de la novela se mueve entre la pseudociencia y la autoayuda. Estamos tentados de quitarle horas al sueño. Uno se pone a buscar en internet y aparecen los expertos que te intentan vender un producto. Buscan hacer negocio con un problema.

—¿Qué es lo que más le quita el sueño?

—No es una causa concreta, es más un estado de ánimo, algo que es más de nuestro tiempo. Es algo que compartimos todos. El estado de ánimo que vivimos ahora mismo tiene mucho de incertidumbre, de ansiedad y de falta de tiempo. Todo nos va creando una situación anímica que nos impide dormir. Llegas al final del día agotado y con un cansancio que no te deja dormir. A mí lo que me quita el sueño es una mezcla de causas materiales, preocupaciones personales y otras circunstancias que son propias de nuestro tiempo.

—¿Cuántas horas necesita dormir usted?

—Me gustaría que me ocurriera como a los deportistas de élite, que pueden llegar a dormir diez o doce horas, pero al final acabamos durmiendo como muchos seis horas. Tenemos una relación problemática con el sueño y con la noche. En lo profundo de cada insomne hay alguien que no quiere dormir.

—¿Hay más insomnes en países mediterráneos como España?

—Somos el país del mundo que más consume los ansiolíticos, pero al mismo tiempo se nos dice que España es el país que tiene una mayor calidad de vida, lo cual es paradójico. Según los consumos de fármacos, parece que somos un país marcado por la ansiedad, el estrés y el miedo. Consumimos masivamente ansiolíticos. Hay algo que no funciona y que dice mucho de nuestra vida como comunidad.

Cubierta de la novela ABC

—Su literatura siempre ha estado muy apegada a temas sociales como la precariedad laboral o el miedo, ¿por qué?

—Yo en realidad, cuando escribo una novela, siento que el tema se come todo. Me interesa abordar el tema de nuestro tiempo del que parece que todos hablamos. En esta novela en verdad quería hablar de una historia de amor extraña, una relación rara marcada por el hecho de no poder dormir, algo que obliga a los persona a acabar buscando una forma de dormir atípica. Al final el insomnio te sirve para hablar de otros temas del momento. Pero el punto de partida es una novela. He querido contar una historia partiendo de esa anécdota del insomnio. La novela tiene una parte narrativa, emocional y muy reflexiva.

—¿Cómo está siendo la respuesta tras la lectura de la novela?

—El libro ha salido hace apenas una semana. La recepción está siendo buena, sobre todo entre las personas de los medios de comunicación que ya la han recibido. Sí que es verdad que el libro propone una conversación sobre cómo dormimos y en los encuentros que hemos tenido sale eso y se habla del insomnio.