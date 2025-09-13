Suscríbete a
Isaac Rosa: «España es el país donde se consumen más ansiolíticos, pero al mismo tiempo se dice que es donde hay una mayor calidad de vida»

El escritor sevillano acaba de publicar su nueva novela, 'Las buenas noches', donde habla sobre el insomnio, un tema que afecta cada vez más a la sociedad actual

'Las buenas noches', de Isaac Rosa: el bucle del insomne

Isaac Rosa aborda el tema del insomnio en su novela 'Las buenas noches' juan flores
Andrés González-Barba

La nueva novela de Isaac Rosa (Sevilla, 1974), 'Las buenas noches' (Seix Barral), tiene su origen en el insomnio, algo que le lleva acompañando desde hace tiempo. Durante el proceso de documentación se planteó que este es un problema que afecta a gran ... parte de la sociedad española y que crece en un gran porcentaje debido a los nuevos hábitos de la población. Por eso, el escritor sevillano aborda este tema desde el humor ácido y cierta crítica, todo ello mirado a través del prisma de una pareja de desconocidos que se encuentra casualmente en un hall de un hotel durante una noche. El autor presentará su novela en Sevilla el próximo 22 de septiembre en el Cicus en un acto en el que estará acompañado por Jesús Carrasco.

