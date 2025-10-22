Inma Aguilera, durante la inauguración de la Feria del Libro de Sevilla: «Málaga es mi madre, y Sevilla, mi amante»

La Feria del Libro de Sevilla 2025 (FELISE) ha quedado oficialmente inaugurada este miércoles con un emotivo pregón a cargo de la escritora malagueña Inma Aguilera, autora de obras como 'La dama de la Cartuja' y 'La pintora de la ... luz', quien ha declarado durante su intervención su amor incondicional por la capital andaluza y por los libros.

El Espacio FELISE ha sido el escenario, y ha contado con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el presidente de la Asociación Feria del Libro, Rafael Rodríguez , y el director de la FELISE, Antonio Agredano, entre otros. La pregonera abrió su discurso con una cita de su novela más conocida: «Yo tengo que estar muerta para que a mí me saquen de Sevilla, ¿te enteras? Amo esta ciudad más que nada en el mundo». Una declaración que, según ha explicado Inma Aguilera, refleja tanto el sentimiento de su protagonista, Macarena, del taller Montalván, como el de ella misma hacia Sevilla.

«Málaga es mi madre, y Sevilla, mi amante». Con esa frase, pronunciada entre sonrisas y una emoción visible, la escritora malagueña ha dejado patente su pasión por la capital hispalense y conquistó anoche al público presente en la inauguración. La autora ha recordado cómo la literatura se convirtió en su 'salvavidas' y en el camino que la condujo, precisamente en Sevilla, a ganar el Premio Ateneo Joven de Novela en 2016, un momento que —ha dicho— «me unió para siempre a esta ciudad».

El lema de esta edición, 'Esto no es lo que parece', ha servido a la pregonera para reflexionar sobre la capacidad de los libros para sorprender y revelar nuevas formas de mirar la realidad: «Los libros nunca son lo que parecen, ni los autores, ni los lectores. Siempre esconden una historia que nos cambia».

En su intervención, Aguilera también ha tenido palabras de agradecimiento hacia el sector editorial y los profesionales que lo hacen posible: «Este pregón es un homenaje a quienes aman los libros de verdad, a las editoriales grandes y pequeñas, a los libreros, a los equipos de comunicación, a todos los que se dejan la piel para que las historias lleguen a los lectores».

El pregón ha estado salpicado de referencias literarias y personales, desde sus primeros recuerdos en una biblioteca infantil hasta su pasión por los clásicos y la literatura contemporánea. La autora ha defendido la diversidad de géneros y formatos, recordando que «siempre hay un libro esperándonos para conquistarnos o reconquistarnos».

El acto ha concluido con un sentido homenaje a Sevilla, ciudad que considera inseparable de su trayectoria literaria: «Sevilla no me ha dejado, Sevilla solo me da —ha afirmado—. Me enamora cada día con su aroma a azahar, su orgullo humilde y su magnificencia cotidiana».

Con su grito final, «¡Vivan las ferias del libro, y viva esta Feria del Libro de Sevilla 2025!». Así ha dado paso la pregonera a una nueva edición de la cita literaria más importante del sur de España, que se celebrará en los Jardines de Murillo hasta el próximo 2 de noviembre bajo el lema Esto no es lo que parece.

La Feria del Libro de Sevilla (FELISE) 2025 levanta el telón con una programación que promete ser una auténtica celebración de la palabra escrita en todas sus formas. Del 22 de octubre al 2 de noviembre, los Jardines de Murillo se convertirán en el epicentro de la cultura con una oferta literaria y artística de primer nivel, pensada para seducir a lectores de todas las edades y gustos. En definitiva, un auténtico festival de grandes nombres y grandes historias.

Agenda para este jueves

Entre las actividades que habrá este jueves destaca una mesa redonda sobre 'Inteligencia artificial y desinformación' (Espacio UNIA a las 18 horas). También el popular escritor Javier Castillo presentará su nueva novela, 'El susurro del fuego', de la que asimismo firmará ejemplares. (Espacio FELISE a las 18.30 horas). Habrá igualmente una lectura de poemas y un homenaje a Julia Uceda con la presentación del la antología de poemas 'A todo lo que pase y se borre y se pierda' (Espacio Fundación Unicaja a las 18.45 horas). Además, Gerhard Steingress presentará su ensayo 'Sociología del cante flamenco' (Espacio Fundación Unicaja a las 19.45 horas).

Durante esta Feria del Libro de Sevilla, autores como David Uclés, Javier Castillo, José Antonio Marina, Isaac Rosa, Ashley Poston, Milena Busquets, Maxi Iglesias, o el polifacético Loquillo son algunos de los nombres que este año pasarán por el recinto de los Jardines de Murillo. Además destacable el numeroso apoyo de patrocinadores y colaboradores en esta edición, entre los que figuran la Diputación de Sevilla, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, Grupo Anaya, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Loyola, Fundación José Manuel Lara, Fundación Unicaja. Como colaboradores se encuentran la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, OMODA JAECOO SYRSA, el gremio de librerías de Sevilla y Provincia, la editorial Penguin Random House Grupo Editorial, el Consulado General de Portugal en Sevilla y Camoes Instituto de Cooperación y de la Lengua de Portugal.

La FELISE 2025 reafirma su vocación inclusiva y dinámica con propuestas para todos los públicos: desde la literatura infantil y juvenil hasta el ensayo, la poesía, la narrativa y el pensamiento contemporáneo. Cinco espacios, once días y múltiples actividades que convierten a Sevilla en el lugar donde los libros laten, los autores dialogan y la cultura respira.