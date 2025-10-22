Suscríbete a
Inma Aguilera, durante la inauguración de la Feria del Libro de Sevilla: «Málaga es mi madre, y Sevilla, mi amante»

La autora de 'La dama de la Cartuja' ha protagonizado este miércoles el pregón de la FELISE

Javier Castillo, Isaac Rosa, José Antonio Marina y Rodrigo Cortés acudirán a la renovada Feria del Libro de Sevilla, FELISE

Inma Aguilera durante su pregón con el que ha abierto la FELISE 2025
Inma Aguilera durante su pregón con el que ha abierto la FELISE 2025 juan flores

ABC de Sevilla

La Feria del Libro de Sevilla 2025 (FELISE) ha quedado oficialmente inaugurada este miércoles con un emotivo pregón a cargo de la escritora malagueña Inma Aguilera, autora de obras como 'La dama de la Cartuja' y 'La pintora de la ... luz', quien ha declarado durante su intervención su amor incondicional por la capital andaluza y por los libros.

