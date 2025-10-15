Javier Castillo, Isaac Rosa, José Antonio Marina y Rodrigo Cortés acudirán a la renovada Feria del Libro de Sevilla, FELISE

La Feria del Libro de Sevilla afronta una nueva etapa a partir de esta edición que ya ha iniciado la cuenta atrás. Con nueva designación, FELISE, y director, el escritor y periodista Antonio Agredano. Los Jardines de Murillo vuelven a servir de escenario después ... de la experiencia del año pasado marcada por la DANA. Por lo demás, se repiten los grandes pilares que ha sustentado la cita en los últimos tiempos, especialmente el ciclo Hispalit y la apuesta por el público infantil y juvenil. También se iguala el presupuesto del año pasado, 210.000 euros, después de que en 2024 se viera incrementada notablemente la financiación de un evento que, en declaraciones de Agredano, «convertirá a Sevilla en un verdadero festival de grandes nombres y grandes historias, con encuentros, presentaciones, debates y actividades que pondrán en valor el poder transformador de la palabra».

Se recuperan asimismo viejas tradiciones, como el pregón inaugural que este año correrá a cargo de la escritora malagueña Inma Aguilera. A partir de entonces se desarrollarán 11 días (del 22 de octubre al 2 de noviembre) de intensa actividad, al menos una docena por jornada, duplicándose los fines de semana. 90 expositores y 57 casetas albergarán un centenar de presentaciones (casi 60), encuentros, talleres y actividades familiares repartidas en cinco escenarios que funcionarán como espacios de reflexión, inspiración y celebración cultural.

Por otra parte, FELISE 2025 apuesta por proyectar fuera de su programación oficial la entrega de los premios de la Asociación Feria del Libro que reconoce la Trayectoria, Figura del Año y Fomento de la Lectura. Así, el próximo lunes 20 de octubre el Pabellón de Portugal de la Expo del 29, sede del consulado del país luso, acogerá una gala especial en la que se rendirá homenaje a los galardonados, la editorial Siruela, la traductora Yolanda Morató y Zenda Libros respectivamente.

Este miércoles, una semana después de que se presentara el cartel de esta edición, obra de Jürgen Mayer, se ha dado a conocer el grueso de los nombres propios de este festival. El de los autores que establecerán un diálogo continuo con los lectores a través de sus obras, en diversos formatos, de todos los géneros, para cualquier edad. El Espacio Santa Clara, como el año pasado, ha vuelto a servir de escenario. En esta convocatoria han participado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y del director de la FELISE 2025, Antonio Agredano. También ha salido al estrado Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación Feria del Libro, que ha explicado el citado evento de la entrega de los premios de la cita.

Programación de la Feria del Libro de Sevilla

La inauguración oficial se celebrará dos días después de esa gala, el miércoles 22 de octubre, con el pregón de Inma Aguilera. La autora de 'La dama de la Cartuja' y 'La pintora de luz', ambientadas en Sevilla, ofrecerá además el último día de la feria una ruta literaria por el entorno de los jardines que está presente en sus obras.

Entre los nombres destacados este año figuran autores como Javier Castillo, con su novela 'El susurro del fuego' (23 de octubre). Ese día, además, la poeta sevillana Julia Uceda, ganadora del Premio Nacional de Poesía 2003 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, será homenajeada al cumplirse el centenario de su nacimiento.

Por su parte, el sábado 25 de octubre, compartirán protagonismo Ana Lena Rivera y el actor Maxi Iglesias con sus obras 'La casa de huéspedes' y 'Horizonte artificial'.

El domingo 26, la narrativa contemporánea brillará con Isaac Rosa ('Las buenas noches'), Susana Martín Gijón ('La capitana') y Elvira Navarro ('La sangre está cayendo al patio'). Ese día, los más jóvenes encontrarán su espacio en la Reader Con con la autora estadounidense Ashley Poston, mientras los pequeños disfrutarán de la narración oral de Margarita del Mazo.

La semana continuará el día 27 con el periodista Ignacio Camacho y su obra 'El pretérito perfecto', jornada en la que también está previsto un homenaje al escritor, periodista e ilustrador sevillano Manuel Ferrand, ganador del Premio Elisenda de Moncada en 1966 y del Premio Planeta en 1968 por 'La noche a cuestas'.

El miércoles 29, la FELISE alcanza el ecuador de la semana y el comienzo de Hispalit con el escritor, músico, dibujante y traductor David Uclés, el periodista Fernando Jáuregui y el polifacético cantante y escritor Loquillo, que presentará su libro 'Paseo de Gracia'.

La Feria del Libro de Sevilla volverá a ser un escaparate del talento literario andaluz, acogiendo a destacados autores que reflejan la riqueza cultural y la fuerza narrativa de nuestra tierra. La FELISE reafirma su compromiso con los autores locales, entre los que destacan el sábado 25 de octubre, el periodista y escritor Paco Robles que presentará 'La Semana Santa' y ese mismo día, la escritora y periodista María Iglesias compartirá con el público su última novela 'Puro Empeño'.

El domingo 26 de octubre, la reconocida autora Eva Díaz Pérez presentará 'Sevilla, biografía de la ciudad dorada', un retrato literario e histórico que convierte a la capital andaluza en protagonista de su propio relato.

El jueves 30, la escritora Care Santos ('El amor que pasa') compartirá protagonismo con Eduardo Halfon, Galder Reguera, Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López, entre otros, en una jornada marcada por la sensibilidad y la reflexión. Ese día, la actriz y cantante Nina presentará su libro dedicado a la menopausia, una propuesta valiente y necesaria.

El viernes 31, la FELISE se teñirá de misterio y emoción: Carlos del Amor será protagonista del programa 'La estación azul' de Radio Nacional, y Silvia Intxaurrondo presentará su obra 'olos en el silencio'. Coincidiendo con Halloween, la jornada ofrecerá talleres temáticos, bebecuentos y actividades dentro del programa 'Literatura de altura creciente'.

El sábado 1 de noviembre, Jonás Trueba, Blanca Lacasa, Lucía Solla y el historiador Carlos Arenas traerán reflexiones profundas con títulos como 'El viento sopla donde quiere' o 'El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas'.

El filósofo José Antonio Marina, el escritor y cineasta Rodrigo Cortés y la escritora Milena Busquets cerrarán la feria con una jornada dedicada a la inteligencia, la emoción y la palabra, ya el día 2 de noviembre. Los dos primeros mantendrán una charla moderada por la periodista Nuria Sánchez Gey. Por su parte, Milena Busquets, hija de la también editora y escritora Esther Tusquets mantendrá un encuentro con Antonio Agredano, director de este FELISE al que le faltan apenas unos días por descubrirse.

Horario

El horario de la feria será de lunes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Los sábados y domingos de 11 a 14:30 horas y de 17 horas a 21 horas.

Este año, entre los patrocinadores figuran la Diputación de Sevilla, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, Grupo Anaya, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Loyola, Fundación José Manuel Lara, Fundación Unicaja. Como colaboradores se encuentran la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el gremio de librerías de Sevilla y Provincia, la editorial Penguin Random House Grupo Editorial, el Consulado General de Portugal en Sevilla y Camoes Instituto de Cooperación y de la Lengua de Portugal, así como el Centro de Cultura China de Sevilla.

En la presentación, también se ha incidido en que FELISE será un espacio «abierto e inclusivo» con una especial mirada también a lo social que la literatura también aborda. En este sentido, habrá una actividad con Proyecto Hombre.