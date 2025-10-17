Suscríbete a
El I Festival de Ópera de Sevilla reunió a casi 11.000 espectadores en sus 25 funciones

Esta primera bienal tuvo una audiencia estimada de 384 millones de personas y un valor de comunicación superior a 17 millones de euros

El Festival de Ópera de Sevilla se estira: del Barroco al jazz en su segunda semana

Angie Moreno y José Luis Sanz en la rueda de prensa de balance del Festival de Ópera de Sevilla
Angie Moreno y José Luis Sanz en la rueda de prensa de balance del Festival de Ópera de Sevilla
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

El I Festival de Ópera de Sevilla ha contado con casi 11.000 asistentes en los 25 espectáculos que se han desarrollado del 25 de septiembre al 12 de octubre en diferentes espacios de la ciudad. La novedosa apuesta cultural del Ayuntamiento de Sevilla ... por un género tan vinculado a la ciudad, con más de 150 títulos inspirados en ella, ha sido, en palabras del alcalde, un «rotundo éxito». José Luis Sanz ha intervenido este viernes para hacer balance de esta primera bienal en el mismo edificio donde se presentó esta primavera, la Real Fábrica de Artillería. La convocatoria no ha sido tan extensa como entonces, pero sí ha servido para compartir con quienes la han hecho posible, organizadores y patrocinadores, los buenos resultados. También para apremiar con la preparación de una segunda edición. Los datos de ésta que acaba de concluir lo avalan.

