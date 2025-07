El eterno verano de los Beach Boys da calor al Tío Pepe Festival

El Tío Pepe Festival ha vivido este martes uno de los momentos más mágicos de esta edición de 2025 porque los Beach Boys han dejado su talento en la Bodega las Copas. Todavía con el impacto de la reciente muerte del genial Bryan Wilson, el grupo californiano ha cerrado su gira española de The Sounds of Summer Tour dentro del ciclo Veranea en la Bodega.

Con una pantalla adornada con un sol dorado, el concierto comenzó con unas proyecciones en las que se vieron algunas imágenes clásicas de la banda que se fueron intercalando con fragmentos de películas de y series. Abrieron la noche con 'Do it Again', con un Mike Love entonando los primeros acordes bajo el aliciente de estar acompañado por el actor John Stamos, un habitual colaborador de estos chicos de la playa desde hace cuatro décadas y un miembro más en esta gira española.

Con unas imágenes surferas sobre la pantalla sonó 'Surfin' Safari', uno de los clásicos de su primera etapa. Tampoco faltó a esta cita el gran Bruce Johnston, integrante del grupo desde el año 1965. Juntos interpretaron 'Catch a Wave'. También hubo un homenaje a Dee Dee Ramone -integrante de The Ramones-, de quien tocaron su tema 'Rockaway Beach'.

Stamos mostró su carisma a lo largo de la velada, moviéndose de un lado al otro del escenario con su guitarra.

Tampoco faltó otro de los himnos de la música surf, 'Surfin' U.S.A', la magistral variante que Bryan Wilson compuso a partir del también clásico de Chuck Berry 'Sweet Little Sixteen'.

Las revoluciones bajaron luego cuando John Stamos se sentó a la batería para interpretar la balada 'Surfer Girl'. Entonces, Mike Love bromeó y dijo que el actor le quería dedicar el tema a «todas las mujeres». «Bueno, y a algunos chicos también», añadió.

Sin solución de continuidad se fueron sucediendo otros clásicos como 'I Can Hear Music', uno de los mejores singles de su álbum '20/20', o 'You Are So Good To Me'. En esta última se proyectaron imágenes de la época más gloriosa de los Beach Boys.

El añorado Bryan Wilson se echó otra vez de menos cuando cantaron 'In My Room', una de las mejores baladas que compuso este genio. Con Stamos también a la batería, el grupo tocó 'Don't Worry Baby', una de esas canciones inmortales de su disco 'Shut Down Vol. II'. A partir de ahí sonaron varios temas seguidos de 'Little Deuce Coupe', el álbum conceptual que dedicaron al mundo de los coches.

Tras una fase en la que el público se mostró más calmado, casi todos los espectadores se levantaron de sus asientos cuando tocaron los primeros acordes de 'I Get Around'.

Una parte muy emotiva de la noche fue cuando Mike Love le dedicó un homenaje a su querido primo Brian, que fue también su compañero en la composición de muchos hits de los Beach Boys. Mientras salían imágenes de ambos juntos, sonó el tema que Mike le dedicó, 'Brian's Back'.

Después de este tributo, interpretaron 'The Warmth of the Sun', single que Love y Wilson compusieron en noviembre de 1963 tras la conmoción producida al enterarse de que el presidente Kennedy estaba ingresado en un hospital en Dallas después de haber sido tiroteado.

Otro de los momentos más mágicos de la noche fue cuando John Stamos cantó 'Forever' y se proyectaron imágenes de la serie 'Padres forzosos', en la que los Beach Boys salieron en uno de sus episodios. De hecho, Stamos cantó este clásico varias veces en dicha sitcom y en su secuela, 'Madres forzosas'.

Las emociones siguieron aflorando cuando le tocó el turno a 'God Only Knows' y salieron numerosas fotos de Carl Wilson, quien interpretara originariamente este clásico.

Más tarde, la patalla se llenó de actrices muy famosas mientras tocaban 'California Girls'.

Después, volvieron a sonar otros temas del inmortal 'Pet Sounds', la obra maestra de Brian Wilson como compositor. Así lograron llegar a un momento festivo cuando le tocó el turno a 'Wouldn't it Be Nice'.

La noche continuó avanzando, pero los Beach Boys aún tenían reservados otros clásicos que no podían faltar, como 'Help Me Rhonda', 'Do You Wanna Dance' o 'Good Vibrations' (1966), el single más caro que se había grabado hasta esa época.

Cuando los espectadores estaban totalmente entregados, le llegó el turno a 'Kokomo', un clásico moderno de 1988 en cuyo vídeo aparecía Stamos. El verano californiano terminó de dar sus últimos rayos de calor al Tío Pepe Festival cuando sonaron los dos últimos temas de la noche: 'Barbara Ann' y 'Fun Fun Fun'. Así se llegó a un cierre perfecto para un concierto que será difícil de olvidar.