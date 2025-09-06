Suscríbete a
Braulio Ortiz Poole: «La danza tiene algo de rebelión, pero también de celebración de lo sagrado y de la vida»

El escritor sevillano ha publicado recientemente su nuevo poemario, 'Hombres que dicen aleluya' (Maclein y Parker)

Braulio Ortiz Poole: «Quien diga que en España se hace mala poesía no tiene ni idea»

Braulio Ortiz Poole refleja su fascinación por la danza en 'Hombres que dicen Aleluya'
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Sevilla

El escritor y periodista Braulio Ortiz (Sevilla, 1974) acaba de publicar su poemario 'Hombres que dicen Aleluya' (Maclein y Parker). En esta obra tan personal hace un homenaje a la fascinación que siempre le ha producido el mundo de la danza, ... todo ello a través de la mirada de tres personajes que son bailarines: Gennaro, Mateo y Théo

