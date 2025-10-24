Suscríbete a
El Ateneo presenta las obras ganadoras de sus prestigiosos premios de novela

Óscar Soto Colás y Julio Peces Ruiz, autores de 'El ángel de la muerte' y 'Fundido a negro' también estuvieron en la Feria del Libro de Sevilla

María Dillon presenta en la Feria del Libro 'Cuello de Botella', obra ganadora del I Premio de Novela Joven Leer Suma

Óscar Soto Colás y Julio Peces Ruiz presentaron sus novelas ganadoras en la Felise Manu Gómez
Óscar Soto Colás y Julio Peces Ruiz presentaron sus novelas ganadoras en la Felise Manu Gómez

Oscar Soto Colás, ganador del LVII Premio de Novela Ateneo de Sevilla y Julio Peces Ruiz, del XXX Premio de Novela Ateneo Joven, presentaron ayer sus obras, 'El ángel y la muerte' y 'Fundido a negro', respectivamente, en el marco de la Feria ... del Libro de Sevilla, FELISE.

