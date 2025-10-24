María Dillon presenta en la Feria del Libro 'Cuello de Botella', obra ganadora del I Premio de Novela Joven Leer Suma

Coincidiendo con el Día de las Bibliotecas, la Feria del Libro de Sevilla (FELISE) se ha convertido en el escenario perfecto para rendir homenaje a la lectura y a la creación literaria. Y si hay una entidad que trabaja día a día por ... impulsar esos valores, es la Fundación José Manuel Lara.

En su firme compromiso con la cultura, la fundación ha puesto en marcha este 2025, con el apoyo de la Fundación Cajasol y la colaboración de Reader Con, el Premio de Novela Joven Leer Suma, un galardón que nace con el propósito de descubrir y dar visibilidad al talento literario emergente, además de fomentar la lectura entre las nuevas generaciones.

En esta primera edición, el premio ha recaído en 'Cuello de Botella', la primera obra publicada de la periodista y escritora María Dillon. La presentación del libro tuvo lugar por la mañana en el Espacio Fundación Unicaja de la FELISE, donde la autora estuvo acompañada por Ignacio F. Garmendia, editor de la Fundación José Manuel Lara. Durante el encuentro, Dillon compartió con el público los desafíos del proceso creativo y las emociones que le ha traído su debut literario.

«Ganar un premio es algo que ni siquiera había soñado»», confesó con una sonrisa. Horas más tarde, ese anhelo inimaginable tomó forma cuando la ovetense subió al escenario para recoger oficialmente el I Premio de Novela Joven Leer Suma en un acto celebrado en los Jardines de Murillo.

El premio, un punto de partida

Durante la presentación, Dillon explicó que su fascinación por la ciencia ficción proviene de su gran imaginación: «Me interesa porque soy muy creativa y se me ocurren mundos y situaciones así». En 'Cuello de Botella', construye precisamente uno de esos universos, un escenario distópico llamado Anavrin -el nombre de una de las protagonistas, al revés-, donde reflexiona sobre la ética, la libertad y los límites del control emocional.

El título de esta obra, tal y como la autora contó, nació, por casualidad, mientras trabajaba: «Me inspiré en un teletipo que vi trabajando en Radio Nacional. Era sobre un estudio que hablaba precisamente de los procesos de cuello de botella», relató.

A pesar de que con esta novela se estrena en el mundo editorial, no es la primera historia que María construye. Dillon se define como una «escritora brújula»: «Planto la semilla y dejo que las ideas florezcan. El principio fue simplemente sentarme a escribir, sin rumbo fijo. Lo que más he cambiado ha sido el final. Hice dos versiones completas, pero ideas surgieron muchísimas».

Tal y como ha adelantado, la autora ya trabaja en un nuevo proyecto literario. Además, participar en el Premio de Novela Joven Leer Suma le ha permitido crecer como escritora, porque «estoy escribiendo otro libro y me siento más segura. La experiencia me ha ayudado a evitar cometer los mismos errores».

Con una trama que atrapa desde las primeras páginas y un mensaje que conecta con las preocupaciones del presente, 'Cuello de Botella' consolida a María Dillon como una de las voces más prometedoras de la narrativa juvenil española. Y aunque este libro marca su punto de partida, la autora ya deja entrever que su universo literario tiene una larga proyección. «Tengo ideas para una continuación, incluso para una saga dentro de este mundo. Creo que esta historia tiene mucho jugo aún por exprimir», adelantó.