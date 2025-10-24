Suscríbete a
María Dillon presenta en la Feria del Libro 'Cuello de Botella', obra ganadora del I Premio de Novela Joven Leer Suma

La jornada en los Jardines de Murillo ha estado marcada por un doble motivo de celebración: la presentación de su primera novela y la entrega del premio de la Fundación José Manuel Lara

María Dillón ha recibido este viernes en la Feria del Libro el Premio de Novela Joven Leer Suma
María Dillón ha recibido este viernes en la Feria del Libro el Premio de Novela Joven Leer Suma Manu Gómez
Paula Mateo

Sevilla

Coincidiendo con el Día de las Bibliotecas, la Feria del Libro de Sevilla (FELISE) se ha convertido en el escenario perfecto para rendir homenaje a la lectura y a la creación literaria. Y si hay una entidad que trabaja día a día por ... impulsar esos valores, es la Fundación José Manuel Lara.

