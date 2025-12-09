Suscríbete a
Manuel Carrasco ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla en 2026: fechas y entradas

Andrés Amorós: «Gracias a Lorca, Ignacio Sánchez Mejías no ha muerto del todo»

El biógrafo del torero reivindica su importancia dentro de la Generación del 27 a través del 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' que le dedicó Federico a su muerte

La tarde en el Palace que unió a Sánchez Mejías con los poetas de la Generación del 27

Andrés Amorós, en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
Andrés Amorós, en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
Pepe Trashorras

Ignacio Sánchez Mejías fue un hombre extraordinariamente lúcido y también constituyó en buena medida el pegamento que mantenía unidos con fuerza a sus amigos de la Generación del 27. Así lo explicó el catedrático de Literatura Española y biógrafo del torero, Andrés Amorós, en ... el marco de las jornadas dedicadas a la figura de Sánchez Mejías en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que han comenzado este martes.

