La tarde en el Palace que unió a Sánchez Mejías con los poetas de la Generación del 27

La Casona de Tudanca (Cantabria) guarda una de las bibliotecas más ricas de España en ejemplares del grupo poético del 27, muchas de ellas con dedicatorias autógrafas en sus páginas. Por lo que esta Casa Museo de José María Cossío constituye, en estos años ... previos al centenario, una caudalosa fuente para investigadores y aficionados a la literatura. Entre esos cientos de documentos se encuentra el manuscrito del 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' de Federico García Lorca, una de las elegías capitales de la literatura española y en la que el poeta de Granada lamentaba la muerte abrupta del torero sevillano (unos meses antes, cogido en Manzanares), amigo y aglutinador del grupo con su invitación a Sevilla en diciembre de 1927.

La cancelación del diestro por parte del Ministerio de Cultura en la Comisión para la celebración de la efemérides denunciada por este periódico y que después ha negado Urtasun, ha desatado un aluvión de reacciones contrarias a esta postura y de 'adhesiones' a una figura fundamental en la Edad de Plata de la cultura española. Tal es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, como patrocinador único de las jornadas 'Sánchez Mejías, un torero ilustrado para la Edad de Plata', que se celebrarán los días 9 y 10 de diciembre en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y que reunirán a especialistas como Eva Díaz Pérez, Juan Carlos Gil, Andrés Amorós, Manuel Romero Luque y Antonio Fernández Torres, entre otros.

Ese reportaje también provocó la alegría de aficionados y amigos de la familia, orgullosos de que se pusiera en primera línea el nombre de Sánchez Mejías, además de torero, autor teatral, aviador, mecenas e incluso presidente del Betis. Uno de ellos es Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza, periodista, escritor, empresario y diplomático, sobrino de José María de Cossío, académico y autor de la Enciclopedia El Cossío. El catedrático Rogelio Reyes Cano refería en el citado reportaje que la unión de los Alberti, Lorca, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego y José Bergamín, entre otros, con el maestro de Pino Montano había sido posible gracias a la intercesión del crítico literario. En efecto, en Tudanca se conservan varias pruebas de que si Sánchez Mejías fue quien invitó al grupo a celebrar en el Ateneo de Sevilla el homenaje a Góngora con motivo del tercer centenario de su muerte, fue Cossío quien los unió «un día en el Palace después de una tarde de toros». Fue sin embargo la del editor, amigo de los jóvenes poetas y del diestro, la más destacada ausencia de ese viaje que pasó a la posteridad.

«Agraviados por tu ausencia, triunfadores de Sevilla', siete 'enfants', ¡qué maravilla! te gritan ¡qué inconveniencia! ¡¡gandul!! en esta quintanilla. Gerardo, Bergamín, ¡qué vergüenza! Alberti, Dámaso Alonso, Jorge, José Bello», envían a Cossío desde Sevilla a Valladolid el mismo 19 de diciembre de aquel año. El crítico no bajó al sur porque tenía que acompañar a su hermana, que tenía prevista una operación de cataratas en esos días. Pero siempre estuvo presente en el recuerdo de unos y otros, y la postal es otro de los papeles que reflejan esos días y noches 'locas' en la capital hispalense, auspiciados por Sánchez Mejías y en la finca que perteneciera a Joselito El Gallo.

«Ignacio, toda su familia, era muy inquieta, muy llena de conocer el mundo. Él entendía la vida con cierta genialidad, fue incluso cronista de sus propias corridas, y con talento. Fue un personaje muy adelantado a su tiempo», explica Cossío Pérez de Mendoza, quien lleva el nombre de pila del torero, otro ejemplo del cariño que siempre guardó el académico con su malogrado amigo.

Dedicatoria de Federico García Lorca a José María Cossío de su famosa elegía dedicada a Sánchez Mejías. En la parte inferior, escritos de Rafael Alberti en el que recuerda cómo el tratadista le presentó al torero e inició con él una amistad que le llevó a visitar Sevilla meses antes de la celebración del centenario gongorino en el Ateneo

También fue el tratadista taurino y académico el destinatario de las cartas de condolencias de estos poetas al recibir la noticia del fallecimiento del autor de 'Sin razón'. Y, sobre todo, el manuscrito del 'Llanto a la muerte de Sánchez Mejías', que Lorca le envió y después requirió de Cossío la aportación de un tema, como ya había hecho con Villalón, Alberti, Bergamín y Aleixandre. «Hazlo a vuelta de correo. El poema no puede salir sin este requisito», le conmina en una misiva en cuya despedida evidencia la especial relación entre ambos: «¡No he conocido hombre más bergante que tú!», le escribe acompañado de unos de sus clásicos dibujos al «barraquito honorario», un cargo que Lorca y los miembros de la compañía teatral le habían dado a Cossío algunos años atrás en su visita a Tudanca.

Buenas Letras acoge mañana y pasado las jornadas 'Sánchez Mejías, un torero ilustrado para la Edad de Plata' El salón de actos de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras acoge este martes y miércoles las jornadas 'Sánchez Mejías, un torero ilustrado para la Edad de Plata' organizada junto al Ayuntamiento de Sevilla como homenaje al torero y escritor. En dos sesiones se analizarán la versatilidad del autor de Sinra-zón o Zaya y su trágica muerte en la plaza de toros de Manzanares en 1934, que inspiraría la famosa elegía de García Lorca. Los expertos que analizarán la vida y obra de este personaje crucial de la Generación del 27 son Eva Díaz Pérez, Juan Carlos Gil, Andrés Amorós, Manuel Romero Luque, Antonio Fernández Torres y Rogelio Reyes Cano. Martes y miércoles a partir de las 18 horas.

Meses más tarde, en agosto de 1935, García Lorca le manda al editor una dedicatoria en el original autógrafo desde el Palacio de la Magdalena, en Santander. «A mi queridísimo José María: Esta es la verdadera y única dedicatoria que le hago, en el recuerdo y el amor de nuestro Ignacio», resume, acompañando el texto del dibujo de un arlequín llorando. «Imagine lo que fue para mi tío recibir ese manuscrito, acariciar las lágrimas de Federico», recuerda Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza sobre el impacto que le causó al académico la pérdida de su amigo.

En las semanas posteriores Lorca conversa con José María de Cossío y, según éste, toma con él la resolución de escribir para el cine una obra sobre la fiesta taurina que, sin embargo, nunca llegó a realizarse. «España le debe mucho a Sánchez Mejías. Para la literatura, por supuesto, pero también para los toros. Podría haber sido otro momento, pero fue ese día. El puzle encajó entonces, es algo único e irrepetible que no se hubiera dado de otra manera», explica sobre la reunión de Sevilla y la previa presentación en el Palace.

Monumento a Ignacio Sánchez Mejías en el cementerio de San Fernando de Sevilla Víctor rodríguez

Un primer encuentro que fue recordado por otros miembros de la Generación en su correspondencia con el editor. Rafael Alberti, que incluso llegó a ser contratado como banderillero por el propio Sánchez Mejías, mantuvo siempre viva la llama de su amistad con Cossío y la familia sevillana del torero. «El entusiasmo taurino de José María de Cossío, nueva amistosa adquisición de nuestras reuniones gongorinas, me llevó una tarde a conocer en el hall del Hotel Palace a un tipo excepcional que sería luego de su horrorosa muerte, héroe de una de las mejores elegías», escribió en otro documento custodiado en la casa museo del cántabro valle del Nansa. En el mismo, relata la impresión que le causó el torero, «en su madurez física», y cómo Cossío, «apasionado de mis versos», le pidió que se los recitara. «Comencé. Sánchez Mejías los escuchaba atento, abierta una sonrisa en su rostro viril», continuó, antes de escribir los versos que le dedicó: Caracolea el sol y entran los ríos, empapados de toros y pinares, embistiendo a las barcas y navíos.

En 'La arboleda perdida', el poeta de El Puerto de Santa María cuenta esta anécdota más profusamente. Antes del momento del recital, «Ignacio me abrazaba y pedía a un mozo del hotel una buena botella de manzanilla», y después: «¡Qué bruto! -comentó, interrumpiéndome, pero indicándome con la mano que siguiera. Concluido el recitado, le dije que aquella expresión, en boca de un hombre que había lidiado y dado muerte a más de setecientos toros, no sólo me parecía justa sino que me llenaba de orgullo». Alberti, que presumió de ser el primero de su generación en entablar amistad con Sánchez Mejías (así se lo escribió a Cossío cuando le mandó el poema 'Verte y no verte' dedicado al sevillano), lo percibió desde el primer instante: «¡Qué hombre más extraordinario e inteligente aquel torero! ¡Qué rara sensibilidad para la poesía, y sobre todo para la nuestra, que amó y animó con entusiasmo, ya amigo de todos!»