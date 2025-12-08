Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

La tarde en el Palace que unió a Sánchez Mejías con los poetas de la Generación del 27

El tratadista taurino y académico José María de Cossío presentó al torero a los jóvenes autores, con quienes mantuvo una amplia correspondencia

Federico García Lorca le mandó el manuscrito de la universal elegía 'Llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías'

Sánchez y el llanto de Lorca

José Luis Sanz reivindica la figura de Sánchez Mejías en un encuentro con su familia y presenta el Encuentro de Fundaciones de la Generación del 27

Postal que le enviaron los poetas a José María Cossío por su ausencia en la reunión de Sevilla en diciembre del 27
Postal que le enviaron los poetas a José María Cossío por su ausencia en la reunión de Sevilla en diciembre del 27
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Casona de Tudanca (Cantabria) guarda una de las bibliotecas más ricas de España en ejemplares del grupo poético del 27, muchas de ellas con dedicatorias autógrafas en sus páginas. Por lo que esta Casa Museo de José María Cossío constituye, en estos años ... previos al centenario, una caudalosa fuente para investigadores y aficionados a la literatura. Entre esos cientos de documentos se encuentra el manuscrito del 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' de Federico García Lorca, una de las elegías capitales de la literatura española y en la que el poeta de Granada lamentaba la muerte abrupta del torero sevillano (unos meses antes, cogido en Manzanares), amigo y aglutinador del grupo con su invitación a Sevilla en diciembre de 1927.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app