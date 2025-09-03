En vídeo: así se ve la sombra de los toldos de la Avenida de la Constitución de Sevilla durante las horas
Un 'timelapse' muestra las diferentes zonas de sombra que crean según la incidencia del sol
El Banco de España bloquea la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución de Sevilla
Los toldos de la Avenida de la Constitución han desatado todo tipo de polémicas en la sociedad sevillana. Desde su instalación a finales de agosto una vez pasados los días más calurosos del verano, a sus enganches a la fachada de los edificios.
El Ayuntamiento de Sevilla ha grabado un vídeo en el que se puede ver cómo incide el sol desde que sale hasta que anochece y la sombra que provocan dichos toldos. El 'timelapse' deja ver como aunque las velas estén sobre los railes del tranvía, ubicación que también ha traído consigo numerosas críticas, dependiendo del horario y la altura del sol son diferentes las zonas que quedan protegidas de los rayos.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete