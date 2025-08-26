El Banco de España bloquea la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución de Sevilla

El sainete en el que anda sumida la instalación de los toldos de la Avenida de la Constitución tiene un nuevo capítulo. Si bien las velas ya están colocadas en uno de los cinco sectores, como es el tramo que va de la Puerta de ... Jerez al edificio Coliseo, aún queda que un propietario dé permiso para instalar los anclajes en su fachada: el Banco de España. El director de este organismo, Fernando de Arteaga, se ha negado en rotundo a que allí se coloquen los enganches, algo que es fundamental para que el primer sector de toldos que parte del extremo más próximo al Consistorio pueda tener sombra.

El asunto está enconado y no hay aún respuesta afirmativa por parte del Banco de España, cuya dirección depende del Gobierno central. Mientras tanto, la empresa Heliopol aún no ha colocado el resto de velas y ni siquiera ha comenzado a poner los anclajes del citado tramo, al menos en los edificios ya autorizados. De esta forma, todo apunta a que no estarán terminados esta semana y que entrará septiembre con parte del trabajo por hacer.

Respecto de la polémica suscitada por la estética, el montaje de los toldos de la Avenida ha superado un exhaustivo examen de la Comisión Provincial de Patrimonio, que echó para atrás todas las propuestas presentadas por el PSOE durante los gobiernos de Juan Espadas y Antonio Muñoz. La idea original de José Luis Sanz pasaba por emular el diseño tradicional de la plaza de San Francisco y el Salvador, es decir, con postes de madera anclados directamente al suelo, mediante un agujero. Sin embargo, esta solución fue descartada in extremis por un técnico de Patrimonio alegando que, antes, había que llevar a cabo unas cautelas arqueológicas, lo cual obligaba a disparar el precio del contrato.

Tampoco permitía Cultura que las velas fueran directamente de fachada a fachada, ni siquiera en uno de los laterales, porque hubieran impedido la visión de los edificios de esta vía. Es por ello por lo que la única solución viable, ya con el contrato con Heliopol firmado, fue colocar unos soportes de hormigón y, sobre ellos, unos mástiles metálicos, que se llegaron a pintar in situ por parte de la empresa. Y, por seguridad, se hizo necesario colocar anclajes en las fachadas, siguiendo el mismo modelo que tiene la calle Reyes Católicos en Granada. De hecho, Patrimonio dio su consentimiento a que se instalasen estos agarres en el edificio Coliseo, que está considerado un BIC, una categoría que no tiene el Banco de España, a pesar de que el director se ha negado.

En el Ayuntamiento tienen claro que para el año que viene se va a estudiar una solución alternativa, que sea más estética, a pesar de que ésta no tenga nada que ver con el enorme retraso en el montaje, cuyos plazos se han incumplido: ni comenzó el Lunes de Pascua ni terminó en junio.

Una costumbre histórica

Los retrasos en la colocación de los toldos en Sevilla son una costumbre histórica. Durante años, han pasado olas de calor, y buena parte del verano y la sombra aún no había llegado. El caso más paradigmático fue el de 2021. El Ayuntamiento, gobernado por Juan Espadas y con Antonio Muñoz como concejal de Hábitat Urbano, tuvo que pedir perdón porque había llegado julio y las velas no estaban puestas.

Pese a que el contrato con la empresa instaladora se licitó como era habitual, hubo que resolverlo por incumplimiento y Espadas apañó el fracaso cubriendo sólo la Campana, Sierpes, el Duque y Tetuán. El resto se quedó al sol a la espera de la licitación de urgencia de un nuevo contrato a mediados de julio, y que permitió que se instalasen en el resto de calles pero ya en las postrimerías del verano. Este problema había ocurrido en los años anteriores, aunque no se demoró tanto la instalación.

No obstante, el nuevo contrato firmado sí garantizaba que, para los siguientes veranos, las lonas empezaran a colocarse a finales de la primavera, algo que ha venido sucediendo recientemente, ya que se aprovecharon unos nuevos anclajes y unas nuevas velas específicas para cada vía.

A pesar de todo, y pese a que el contrato específico estaba preparado, el gobierno del PSOE nunca consiguió instalar los toldos en el paseo de Marqués de Contadero ni en la Avenida de la Constitución. Ahí se toparon Muñoz y Espadas con el criterio inflexible de la Comisión de Patrimonio.

Finalmente ésta dio su visto bueno a las sombras junto a la Torre del Oro y la Catedral. En Marqués de Contadero, el gobierno de José Luis Sanz firmó con Heliopol -que dirige el presidente de la patronal de los empresarios, Miguel Rus- el montaje, que fue retrasándose hasta que llegó septiembre de 2024. Ya a la vuelta de las vacaciones comenzaron a ponerlas hasta que la empresa se dio cuenta de que las velas no coincidían en tamaño con los postes que habían puesto. Se habían equivocado en las dimensiones y se quedaban cortos.

De esta forma, Rus se vio obligado a subcontratar a Quitasol para que, in situ, confeccionara los nuevos toldos, que por fin se terminaron de colocar a mediados de septiembre. Para más inri, el pasado 9 de octubre la borrasca 'Kirk' se llevó por delante las lonas que apenas llevaban un mes colocadas.

Algo parecido ha ocurrido este mes de mayo con las velas situadas en la parada de taxis del Duque. El viento tumbó los postes, que no tenían agarres, y no se han vuelto a poner. Y es ésta la razón por la que Urbanismo ha tenido que buscar la solución de los anclajes en los edificios en la Avenida de la Constitución.