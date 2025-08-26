Suscríbete a
El Banco de España bloquea la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución de Sevilla

Hay conflicto con el Ayuntamiento porque es el único que falta por autorizar el anclaje a la fachada

Concluye instalación inicial de toldos en Avenida de la Constitución

El tramo de la Avenida junto al Banco de España sigue esperando los toldos
El tramo de la Avenida junto al Banco de España sigue esperando los toldos Víctor Rodríguez
Javier Macías

Javier Macías

El sainete en el que anda sumida la instalación de los toldos de la Avenida de la Constitución tiene un nuevo capítulo. Si bien las velas ya están colocadas en uno de los cinco sectores, como es el tramo que va de la Puerta de ... Jerez al edificio Coliseo, aún queda que un propietario dé permiso para instalar los anclajes en su fachada: el Banco de España. El director de este organismo, Fernando de Arteaga, se ha negado en rotundo a que allí se coloquen los enganches, algo que es fundamental para que el primer sector de toldos que parte del extremo más próximo al Consistorio pueda tener sombra.

