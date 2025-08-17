Emulo a Esopo, porque voy a contarles una fábula, la de la tortuga, el ministro y el perezoso. Saquen ustedes la moraleja:

Les ahorro la consulta y mucho menos tirar de lápiz, papel o calculadora. La comparación entre la velocidad punta de una tortuga, que no supera el kilómetro por hora, y la del Ministerio de Transportes en la ejecución de la obra de la SE- 40, determina que el quelonio es mucho más rápido. A razón de tres kilómetros al año, redondeando con ventaja para el ministerio de Óscar Puente y sus predecesores, la obra avanza a una velocidad de 0,00034246 kilómetros a la hora. En realidad, la obra de la SE-40 no tiene rival en parsimonia. Hasta el animal más lento de la tierra, el perezoso de tres dedos, es muchos más rápido. Eso sí, con ninguno de sus tres dedos tuitea.

Más temas:

La opinión de Adriano