Sevilla se prepara para el Día de Todos los Santos con la puesta a punto del cementerio y un plan especial de movilidad

El 1 de noviembre es la fecha con mayor afluencia en el Cementerio de San Fernando con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, ocasión en la que miles de sevillanos visitan a sus seres queridos. La ocasión cuenta con ... un plan especial de movilidad para facilitar el acceso de los ciudadanos al lugar donde yacen sus allegados durante todo el fin de semana.

Tussam reforzará los servicios que conectan con el cementerio desde el 30 de octubre al 2 de noviembre. La línea 10 (Ponce de León-San Jerónimo), que enlaza directamente el centro de la ciudad con el camposanto, cuenta este viernes con seis vehículos adicionales (cuatro en horario de mañana y dos por la tarde).

El 1 de noviembre, además de este refuerzo, Tussam pondrá en marcha un servicio especial lanzadera entre Ponce de León y el cementerio que operará de 8.00 a 18.00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del recinto. Este servicio, identificado como una línea independiente, realizará el mismo recorrido y paradas que la línea 10, y dispondrá de ocho autobuses con una frecuencia aproximada de cinco minutos. El domingo 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, también se reforzará la línea 10 con cuatro vehículos adicionales (dos de mañana y dos de tarde).

Los que acudan este fin de semana al cementerio encontraran cuatro nuevos quioscos destinados a la venta de flores instalados el pasado verano. La inversión de 343.920 euros del Ayuntamiento de Sevilla es parte de un presupuesto de 1,5 millones de euros destinados a modernizarlo. Destaca el proyecto de un nuevo edificio con tres hornos crematorios así como la licitación de las obras de demolición de las sepulturas de pared de la calle San Clemente del Cementerio de San Fernando, que actualmente presentan graves problemas estructurales y suponen un riesgo de colapso inminente.