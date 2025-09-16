Sevilla, elegida como segunda ciudad más bonita de Europa solo por detrás de Florencia

La prestigiosa revista internacional Travel + Leisure, especializada en viajes, turismo y estilo de vida, ha publicado un año más su esperado ranking con las 15 ciudades más bonitas del mundo. En esta edición, han sido casi 180.000 lectores quienes han votado teniendo en cuenta aspectos como la belleza de la ciudad, sus lugares de interés, la cultura, la gastronomía, la hospitalidad de sus habitantes, la calidad del servicio y el valor global de la experiencia.

El resultado ha vuelto a poner a España en lo más alto del turismo internacional. Sevilla ha sido elegida la segunda ciudad más bonita de Europa, solo por detrás de Florencia, que ocupa el primer puesto con una puntuación de 90,08 sobre 100. La capital andaluza se consolida como uno de los destinos preferidos en el continente gracias a su historia, monumentalidad y ambiente único, obteniendo una valoración de 89,49 puntos.

Muy de cerca, en tercera posición, se sitúa otra joya andaluza: Granada, con 89,48 puntos, gracias al encanto de la Alhambra, el Albaicín y su reconocida tradición cultural. El ranking continúa con Estambul (Turquía), Roma (Italia), Siena (Italia) y Oporto (Portugal), antes de dar paso a otra ciudad española: Madrid, que se coloca en la octava posición con 88,02 puntos.

Las ciudades más bonitas de Europa 1 Florencia (Italia): 90,08 2 Sevilla (España): 89,49 3 Granada (España): 89,48 4 Estambul (Turquía): 89,47 5 Roma (Italia): 88,91 6 Siena (Italia): 88,33 7 Oporto (Portugal): 88,24 8 Madrid (España): 88,02 9 Lisboa (Portugal): 87,44 10 Lyon (Francia): 87,43

Cierran el 'top 10' Lisboa (Portugal) y Lyon (Francia). Sin embargo, la presencia española en este listado no termina ahí: en el puesto número 13 aparece Córdoba, con 87,22 puntos, lo que demuestra el atractivo innegable del sur de España como destino turístico internacional.

En total, cuatro ciudades españolas figuran entre las más bonitas de Europa y del mundo: Sevilla, Granada, Madrid y Córdoba. Una muestra del enorme patrimonio histórico, cultural y gastronómico que hace de España un país imprescindible en cualquier lista de viajes.