El PP andaluz celebrará en Sevilla su 17 Congreso regional

El acto se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre y lo presidirá la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda

Junta directiva autonómica del Partido Popular andaluz
Junta directiva autonómica del Partido Popular andaluz manuel olmedo

S. A.

El PP-A celebrará su 17 Congreso regional, de carácter ordinario, los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención, en Sevilla, ante la Junta Directiva autonómica, que es el órgano que ha tomado la decisión.

El último congreso del PP andaluz, en el que Moreno fue reelegido presidente del partido estando ya al frente de la Junta, se celebró a mediados de noviembre de 2021 en el Palacio de Congresos de Granada.

La presidenta del congreso será la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Como era de esperar, Juanma Moreno volverá a presentar su candidatura para ser el presidente del Partido Popular en Andalucía.

