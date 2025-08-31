Suscríbete a
Sevilla tiene un déficit de más de 22.000 trabajadores de la construcción

Reportaje

Por más que sigan creciendo las cifras de empleo del sector, éste continúa acusando la falta de mayor y más especializada mano de obra

Un obrero se agacha en el transcurso de una obra en Sevilla
Un obrero se agacha en el transcurso de una obra en Sevilla Manuel Gómez / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

El sector de la construcción en Sevilla sigue teniendo problemas a la hora de encontrar más y mejores empleados, y no son pocos los perfiles que se demandan en la actualidad, a tenor del déficit existente, que hoy por hoy asciende a más de ... 22.500 trabajadores de la construcción según los datos ofrecidos por el Observatorio Industrial de la Construcción perteneciente a la Fundación Laboral de la Construcción.

