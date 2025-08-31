Sevilla tiene un déficit de más de 22.000 trabajadores de la construcción

El sector de la construcción en Sevilla sigue teniendo problemas a la hora de encontrar más y mejores empleados, y no son pocos los perfiles que se demandan en la actualidad, a tenor del déficit existente, que hoy por hoy asciende a más de ... 22.500 trabajadores de la construcción según los datos ofrecidos por el Observatorio Industrial de la Construcción perteneciente a la Fundación Laboral de la Construcción.

El ratio de vacantes en este ámbito de actividad rondó el año pasado el 0,4 por ciento de los asalariados, y los afiliados que están en régimen general ascienden en Andalucía a unos 236.600 en total, de los cuales 44.000 corresponden a Sevilla. Lo que supone que la provincia y la capital representan el 18,8 por ciento de la cifra total de la región, así que también se puede constatar que prácticamente uno de cada cinco trabajadores de la construcción que desempeñan su oficio en Andalucía lo hace en Sevilla.

Una cuestión completamente insuficiente que contrasta sideralmente con las estadísticas que tanto la patronal como los grandes empresarios sevillanos manejan sobre las altas cuotas de necesidad en perfiles que van desde los jefes de obra hasta los albañiles, pasando por distintos roles de distinta consideración, como los encofradores o los soldadores, donde se sigue echando en falta una mayor especialización que otorgue mejores productividades.

Pese a que es la provincia de Málaga junto con la propia ciudad malagueña la que más empleo ofrece, con 67.692 afiliados entre quienes están de alta en el régimen general como quienes son autónomos, Sevilla es la segunda provincia andaluza que más crece de junio de 2024 al mismo mes del presente año, con un 4,2 por ciento, con 54.950 afiliados en total, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al déficit andaluz que asciende a 120.000 trabajadores se une la particular sangría hispalense, de la que se desprende ese dato que va por encima de los 22.500 que son necesarios en el sector.

Datos que no hacen más que respaldar las mayores exigencias que los constructores tienen no sólo para sacar adelante proyectos de envergadura, sino también para edificar cualquier tipo de vivienda. La plataforma de las empresas andaluzas para trabajar por Andalucía (CEACOP) atribuye a la crisis de 2008 la falta de mano de obra no sólo por la calidad sino por la cantidad, pero lo cierto es que el debate sigue prolongándose con el paso del tiempo en un contexto marcado por el encarecimiento de los materiales y el alto precio de las viviendas.

Sin relevos

Arturo Coloma, secretario general de CEACOP, subraya que pese a que la construcción protagoniza un «ciclo de ligero crecimiento, con importantes necesidades de nuevas estructuras, especialmente de transporte», no es posible cubrir la demanda existente, entre otros motivos, por «la salida de los profesionales de la construcción a otros sectores productivos» o «la inexistencia de un relevo general», afirma Coloma. Confía el representante de la plataforma que «el sector ha perdido atractivo para los más jóvenes que ya no quieren trabajar en él, a pesar de que el sector demanda mano de obra», y que a consecuencia de ello «falta personal cualificado, aunque se están fomentando los ciclos profesionales a través de la formación dual», abunda.

Dos albañiles, en la jornada laboral del pasado viernes Manuel Gómez / ABC

«Competencia desleal»

Insiste Coloma en que pese al déficit de empleados en territorio hispalense hay una alta competencia y no de la mejor calidad para retener el talento, al buscar éste mejores condiciones», sin dejar de denunciar «la competencia desleal que realizan las empresas públicas TRAGSA o Ineco que ofrecen a los técnicos especializados condiciones superiores a las que se ofrece en el sector privado», reclama.

Es importante matizar que el déficit antes descrito se distribuye según el peso actual del empleo formal en cada provincia. Se desmarca eso sí CEACOP de la conclusión final de los números aportados por el Observatorio Industrial de la Construcción relativos al aumento por parte de Sevilla de la media andaluza por concentrar la capital más obra residencial. Lo que sí está claro es que tanto Sevilla como su provincia toman relevantes proyectos de infraestructuras y rehabilitación en el área metropolitana, y no por ello deja de hacer falta mano de obra en este sentido. «Necesitamos personal en toda la cadena desde ingenieros, jefes de obra y de edificación hasta albañiles, soldadores y encofradores», redunda Coloma.