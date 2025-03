Vuelta al cole en Sevilla: al colegio con bata de laboratorio

«Con el Covid nos hemos dado cuenta de que el profesor es imprescindible»

En el Colegio Buen Pastor estaban intranquilos al principio. Por eso han adoptado todas las medidas posibles ya que temían la «inquietud lógica de los padres. «No podemos garantizar el metro y medio de distancia», dice Isabel Egea, subdirectora del colegio que insiste en la «inquietud» que ha generado en las familias y resalta la «fabulosa» respuesta de los padres. Egea explica que los estudiantes no se van a quitar la mascarilla salvo en los descansos que han previsto. «Los padres tienen sensación de seguridad pero queda mucho camino por andar», dice la subdirectora que considera que la primera semana de curso les serviría de experiencia para ver cómo funciona. En este sentido Joaquín Egea, director del centro, afirma que los pequeños «se adaptan mejor» y que están a la espera de ver cómo evoluciona. «Ya veremos los obstáculos», dice Egea criticando «la falta de previsión» del Gobierno central y recordando que han tenido que hacer las cosas de forma muy precipitada ya que, por ejemplo, el pasado viernes llegó la última instrucción. En cualquier caso, el director del colegio insiste en que los niños necesitaban «socializarse« y estar en las aulas. «Con el Covid nos hemos dado cuenta de que la figura del profesor es imprescindible y que no se puede plantear una formación on line si no se quiere perder la esencia de la educación». Aún así, ambos sienten «incertidumbre» por lo que pueda pasar. Ellos han hecho todo lo que han podido para que el colegio sea «lo más seguro posible».