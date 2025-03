Pistas de patinaje sobre hielo en Sevilla: dónde están, fechas, tarifas y horarios

Sevilla ya disfruta de las vacaciones de Navidad. La ciudad acoge un buen número de actividades que tendrán lugar hasta el 6 de enero . Una de las atracciones más esperadas tanto por los más pequeños como por los adultos son las pistas de hielo , que se ubican, como ya viene siendo habitual, por diferentes zonas de la ciudad.

Prado de San Sebastián: Sevilla On Ice

Este año las pistas de hielo siguen siendo un buen reclamo para Sevilla, que sumado a la iluminación, conciertos, talleres, teatro y demás actividades conforman la programación del Ayuntamiento para estas fiestas. La pista de hielo más conocida, un clásico ya para la ciudad, es la del Prado de San Sebastián . Un complejo de atracciones para el disfrute de toda la familia denominado Sevilla On Ice.

La apertura de la misma será el próximo miércoles 4 de diciembre , día previo al puente de la Inmaculada. Los horarios van desde las 11 horas hasta las 00 horas , todos los días, excepto 25 de diciembre y 1 de enero que abrirá desde las 15 horas. Permanecerá cerrado los días 24 y 31 de diciembre.

Pista de hielo para adultos en el Prado de San Sebastián Sevilla On Ice

Sevilla On Ice es un lugar para toda la familia que cuenta no solo con pistas para adultos y niños, sino con varias atracciones y entretenimientos: bumper cars, tobogán de hielo, pista americana 3 en 1, scalextric, dragón y un sinfín de espacios para el disfrute de grandes y pequeños durante todo el día. Se incorpora, además, este año una Casa de de los Reyes Magos con unos autómatas que recibirán a los más pequeños. La Casa tiene dos alturas en las que se podrán ver diferentes estancias con escenografías representativas y elementos animatrónicos que dan movimiento y realismo a cada una de las escenas.

En el Cristina volverá a instalarse el tradicional carrusel francés a partir del día 2 . Las entradas están a la venta en este enlace y también en taquilla una vez abierto el recinto.

Setas de la Encarnación

En la plaza de la «Encarnita» justo enfrente de las Setas habrá actividades para los más pequeños incluida una cabaña con autómatas donde habrá talleres y actividades. Las Setas se convertirán en un poblado de Laponia con una cabaña de Papá Noel y una pista de hielo , donde habrá espectáculos por las noches, además de zonas de ocio y talleres.

Ciudad de Laponia instalada en las Setas ABC

Tanto adultos como niños podrán disfrutar de un día de patinaje en pleno Centro de Sevilla tras su visita a Papá Noel . Toda una oportunidad única para vivir ambas experiencias. Habrá un espectáculo sobre patines en el que Papá Noel será el protagonista, demostrando sus habilidades. Serán tres espectáculos de patinaje diarios a las 18.50, a las 19.50 y a las 20.50 horas.

El poblado navideño de las Setas de la Encarnación se podrá visitar desde el domingo 1 de diciembre hasta el 5 de enero . La entrada tiene un precio de 5 euros por persona e incluye el uso de la pista de patinaje, la parada en la Casa de Papá Noel, la participación en dos talleres, el espectáculo sobre patines y una nevada artificial. A continuación detallamos los horarios:

La Casa de Papá Noel se podrá visitar ABC

Desde el 1 hasta el 19 de diciembre : de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas. A partir del 20 de diciembre : Horario ininterrumpido de 10 a 21 horas. Viernes, sábado, domingos y festivos abiertos de 10 a 21 horas.

24 y 31 de diciembre y 5 de enero : Abierto de 10 a 17 horas. 25 de diciembre y 1 de enero : Abierto de 12 a 21 horas. Cerrado: lunes 16 de diciembre.

Alameda de Hércules

La Alameda de Hércules será otro punto clave esta Navidad para los más pequeños. Este año las familias que se acerquen hasta allí se podrán encontrar la bola de nieve de Lipasam , donde los niños y adultos podrán entrar y jugar con la nieve, una pista y un tobogán de hielo sintético , además de talleres infantiles y nuevas atracciones de luces.

Es una gran oportunidad para pasar un rato divertido en familia y disfrutar con los pequeños de la casa. Los más atrevidos pueden aprovechar la ocasión para deslizarse en trineo por el gran tobogán de nieve.

Centro comercial AireSur

El centro comercial AireSur tendrá de nuevo este año una pista de hielo dentro de lo que será NaviSur , su parque de atracciones navideñas junto a Way to Play. Los más pequeños y no tan pequeños podrán disfrutar patinando sobre una pista de hielo , subirse al tren de la bruja , montarse en diferentes atracciones como los coches de choque, baby o ruloway y conducir sus propios coches en tuttocars, además de las diferentes actividades de Way to Play como el tren safary, la pista americana, wapeout humor amarillo , el castillo hinchable o jumpling.

Centro comercial AireSur ABC

Además todas estas actividades pueden salirte gratis gracias a unos vales promovidos por el centro comercial. Todas las compras realizadas en AireSur e IKEA entre el 29 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de 2020, sumarán vales que podrás canjear por pases en estas actividades. Solo necesitas acercarte al Punto de Información del Centro Comercial con al menos dos tickets de compra por valor mínimo de 5€ cada uno. Cada 10€ presentado recibirás 1 vale para las atracciones de NaviSur. Asimismo, el importe máximo por conjunto de ticket es de 200€, es decir, se entregará un máximo de 20 vales por conjunto de tickets. Estos vales se podrán utilizar en las diferentes actividades de NaviSur de lunes a jueves (no festivos) desde el 5 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020.

Si no realizas ninguna compra, el precio de cada vale de forma individual es de 1 euro . Además, tienes la opción de disfrutar de las atracciones a mitad de precio , adquiriendo un bono de 10 vales por el precio de 5 euros si presentas en las taquillas de la Feria o de Way to Play la tarjeta de IKEA Family, el carnet de socio de PequeSur o tu identificador QR del Club AireSur.

Horarios de las atracciones : del 5 al 20 de diciembre, de lunes a viernes de 17 horas a 22 horas. Sábados y festivos de apertura de 12 horas a 22 horas. Del 21 de diciembre al 4 de enero: todos los días de 12 horas a 22 horas. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 12 a 17 horas. Días 25 de diciembre y 1 de enero cerrado.