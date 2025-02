Jiménez Becerril: «En los pueblos me dicen que van a votar al PSOE porque si no, no les dan la paguita» La número uno por Sevilla al Congreso de los Diputados por el PP denuncia el «falso proteccionismo» socialista en la provincia, exige los túneles de la SE-40 y asegura que «cada vez que se levante uno de Bildu, me levantaré yo».

Resuma con la mayor brevedad posible qué tiene que reivindicar el PP en Madrid para Sevilla

Yo llevo una lista de muchas cosas. Hay que pelear la SE-40 con sus túneles porque es una vergüenza y una tomadura de pelo que digan que ahora no nos van a hacer los túneles cuando estaban licitados y presupuestados. También exigiré la línea 3 de metro, la conexión de Santa Justa con el aeropuerto… Eso en cuestión de infraestructuras. Pero también es muy importante una bajada masiva de impuestos: de sucesiones, donaciones, IRPF, sociedades… Hay que hacer cosas para que a Andalucía y a Sevilla como su capital vengan las empresas. El problema es que las empresas huyen de Sevilla, no se crea empleo y los jóvenes se van. Lo que nosotros queremos es que los jóvenes se queden aquí.

Es decir, más dinero es lo que hace falta aquí.

Independientemente de las cosas del comer, los sevillanos tienen dignidad y quieren que les representen políticos que llevan a gala valores como la unidad de España y la libertad de todos los españoles. Cada vez que se levante uno de Bildu, me levantaré yo. Hay que dar mucha batalla contra el independentismo. En definitiva, complejos cero.

Pues son muchos los votantes de derechas que acusan a su partido de estar permanentemente acomplejado frente a la izquierda.

Complejos, cero. Cuando dicen que Abascal habla claro, yo digo que nosotros también hablamos claro. Hemos llevado al Congreso proposiciones para no indultar a los condenados por sedición o rebelión, para que no se puedan acercar los presos al País Vasco, contra el enaltecimiento de los terroristas… Yo lo hago sin complejos. A veces pienso que todas las cosas son importantes, las infraestructuras por supuesto porque nadie quiere llevarse tres horas en un puente, pero los sevillanos también se indignan viendo Barcelona quemándose y a los chicos de la gasolina tirándole un adoquín a un policía nuestro. La gente quiere dignidad y políticos que se enfrenten a eso sin complejos. Si yo no llevara dentro de mí la defensa de esos valores, si yo creyera que mi partido ha abandonado eso o es poco claro, no estaría aquí.

«El PSOE dispara con pólvora ajena y lo promete todo, mientras nosotros intentamos que cuadre el déficit»

-¿Qué puede prometer y cumplir?

Yo entré en política para defender la memoria de mi hermano Alberto y mi cuñada Ascensión, asesinados por ETA. A ellos los mataron por lo mismo que estamos viendo en Cataluña. Nunca se sabe lo que te va a salir cuando educas como están educando en Cataluña. El gran error es que las competencias de Educación estén delegadas, creo que el castellano tiene que ser lengua vehicular de toda España. No podemos seguir educando en el odio, permitiendo todo eso y luego extrañarnos de que le tiren a un tío un adoquín. El de mi hermano Alberto no nació asesino, sino que de tanto lo que le hablaron allí acabó haciendo eso. Lucharé contra todo eso sin descanso. Lo prometo.

¿Y en infraestructuras, qué puede prometer?

En Sevilla faltan policías nacionales y locales. Se dan muchos de baja porque se van jubilando y cada vez se reponen menos. Hay horas en las que no hay policías. Acabaremos con eso. Espero también que me respeten la portavocía de la Unión Europea. Como tengo mucha experiencia en Europa, creo que los sevillanos tienen suerte porque voy a defender sus intereses, sobre todo en el tema de los aranceles del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

«Lo de Huévar no le ha extrañado a nadie en Andalucía, lo sabía todo el mundo»

Responda con franqueza, por favor, ¿por qué el PP le ha ido siempre tan mal en Sevilla?

Cuando voy a los pueblos, mucha gente me dice que va a votar a Felipe González. Dicen que votan al PSOE porque si no, no le van a dar la paguita. Está muy interiorizado que los del PSOE son los protectores de la gente. Han conseguido crear una sinergia de que ellos son los que dan el trabajo. Hay pueblos en los que nos dicen que si los ven con nosotros pueden tener problemas. Por eso lo de Huévar no le ha extrañado a nadie en Andalucía. Hay que hacer mucho trabajo para quitarle a la gente esa idea de la época de después de la Guerra. Se ha quedado la idea de que el PP no hace nada por el pueblo, que eso sólo lo hace la izquierda. Pero nosotros somos el pueblo también. Ellos tienen una supremacía moral y son más populistas y nosotros tenemos un problema, que es el sentido de responsabilidad, es decir, si yo no puedo hacer algo, no lo digo, pero ellos disparan con pólvora ajena y lo prometen todo, mientras nosotros intentamos que cuadre el déficit. Ellos hacen presupuestos falsos que luego no cumplen, pero están vendiendo siempre. Nosotros, en cambio, parece que damos poco, pero luego los presupuestos son reales y las cosas se hacen