Retenciones kilométricas en la SE-30 y la A-49 por un accidente en Castilleja de la Cuesta Tres vehículos han colisionado en el sentido Huelva de la A-49 en dicho municipio ocasionando atascos en esa autovía derivados a su vez en el colapso de sus conexiones con la SE-30

La autovía de circunvalación de Sevilla, la SE-30, y la autovía A-49 han sufrido la tarde de este martes retenciones kilométricas, como consecuencia de un accidente de circulación acontecido en el sentido Huelva del tramo de esta última carretera correspondiente a Castilleja de la Cuesta.

Según han informado a este periódico fuentes del Centro de Gestión del Tráfico en Andalucía Occidental, todo habría comenzado sobre las 14,40 horas, con una colisión entre tres vehículos en el tramo de la autovía A-49 correspondiente a Castilleja de la Cuesta, en el sentido Huelva.

Este accidente ha motivado más de dos kilómetros de atascos entre la salida de Sevilla por la A-49 y el punto kilométrico del siniestro, así como los colapsos colaterales de los no pocos enlaces de la circunvalación SE-30 con este tramo de la autovía A-49.

De este modo, han sido registrados unos cinco kilómetros de retenciones en el tramo de la autovía SE-40 que cruza Camas, Tomares y San Juan de Aznalfarache, prácticamente alcanzando el tramo del puente del Centenario; mientras en el otro sector de la autovía los atascos habrían llegado hasta el puente del Alamillo.

La situación ha quedado finalmente solucionada pasadas las 16.00 horas, tras intervenir la Guardia Civil de Tráfico y ser retirados los vehículos involucrados en el accidente.