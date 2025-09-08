Suscríbete a
El PSOE de Sevilla 'frena' el barrio del Cortijo de Cuarto que proyecta la Diputación

El grupo municipal da su apoyo a la propuesta de la asociación Parque Vivo del Guadaira para que estos terrenos se reconozcan como suelo no urbanizable

Cultura ya pidió modificar la línea 3 del Metro de Sevilla para no afectar al BIC del Cortijo del Cuarto

Sevilla ganará 15.000 habitantes con el nuevo barrio de Quarto

El nuevo barrio de Quarto contará con más de 6.000 viviendas y amplias zonas verdes
El nuevo barrio de Quarto contará con más de 6.000 viviendas y amplias zonas verdes
Mario Daza

Mario Daza

El barrio del Cortijo de Cuarto entre Bellavista y Dos Hermanas es el gran proyecto en materia residencial en el que trabaja la Diputación de Sevilla de cara a los próximos años. La iniciativa busca dar respuesta a los problemas para acceder ... al mercado de la vivienda que afrontan una gran parte de sevillanos, especialmente los más jóvenes, a través de la puesta en valor y desarrollo de unos terrenos que acogerán más de 6.000 pisos repartidos en varias promociones y en los que entrarán a vivir unas 15.000 personas. Actualmente, la propuesta se encuentra en pleno proceso de tramitación en la Gerencia de Urbanismo, que ya sometió a exposición pública los avances de los dos planes parciales elaborados por el ente provincial. Sin embargo, son varias las voces que han mostrado su rechazo al desarrollo de los suelos, una de ellas –al menos de perfil– la del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento.

