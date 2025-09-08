El PSOE de Sevilla 'frena' el barrio del Cortijo de Cuarto que proyecta la Diputación

El barrio del Cortijo de Cuarto entre Bellavista y Dos Hermanas es el gran proyecto en materia residencial en el que trabaja la Diputación de Sevilla de cara a los próximos años. La iniciativa busca dar respuesta a los problemas para acceder ... al mercado de la vivienda que afrontan una gran parte de sevillanos, especialmente los más jóvenes, a través de la puesta en valor y desarrollo de unos terrenos que acogerán más de 6.000 pisos repartidos en varias promociones y en los que entrarán a vivir unas 15.000 personas. Actualmente, la propuesta se encuentra en pleno proceso de tramitación en la Gerencia de Urbanismo, que ya sometió a exposición pública los avances de los dos planes parciales elaborados por el ente provincial. Sin embargo, son varias las voces que han mostrado su rechazo al desarrollo de los suelos, una de ellas –al menos de perfil– la del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento.

La realidad es que el ambicioso proyecto que dio a conocer el presidente de la Diputación, Javier Fernández, el pasado mes de enero cuenta con una cierta complejidad urbanística. Entre otros aspectos, por la singularidad de la ordenación promovida por Sevilla Activa S.A. en aras de transformar el ámbito espacial denominado Terrenos de Quarto y que se traduce en los avances del Plan Parcial SUS-DBP03 'Cortijo de Cuarto Norte' y del Plan Parcial SUS-DBP04 'Cortijo de Cuarto Sur' que obran en poder de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo. También lo es por la propia ubicación de estas dos parcelas, en un entorno eminentemente verde y afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural que tiene la Ermita de Valme y algunos de sus terrenos aledaños, lo que ha provocado ciertas reticencias al proyecto por parte de asociaciones ecologistas y vecinales.

Sin duda, una de las dudas sobre la propuesta del barrio de Quarto que más ha llamado la atención ha sido la del propio grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento hispalense, el partido que también está al frente de la máxima responsabilidad en la Diputación de Sevilla. Fue en el transcurso de la reunión de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera del pasado mes de febrero, solo unos días después de que se presentara de forma oficial el desarrollo de estos suelos, cuando los representantes de los socialistas en este organismo local se abstuvieron en una propuesta de los ecologistas que pretendía bloquear la construcción de estas más de 6.000 viviendas, facilitando de este modo que fuera aprobada por la mayoría de los asistentes. Un voto que justificaron, según consta en el acta de aquella reunión, en el hecho de que «no conocen el proyecto», reiterando que desde su partido «se defiende el derecho a la vivienda en un entorno en el que se respete el medio ambiente».

Concretamente, la propuesta presentada por la Asociación Parque Vivo Guadaíra planteaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2006, de modo que los terrenos del Cortijo de Cuarto fueran reconocidos como suelo no urbanizable. Igualmente, solicitaban que se pusieran en marcha las acciones necesarias que fueran encaminadas a la preservación de este espacio natural con su consideración de infraestructura verde. Una propuesta que se encontró con el apoyo de gran parte de las asociaciones vecinales del distrito, permitiendo así que su votación culminara en sentido positivo.

Las dudas de Urbanismo

La aprobación de esta moción, unida a otras quejas manifestadas hasta el momento, sumen al proyecto en una compleja diatriba sobre su futura tramitación. La Diputación de Sevilla pretende que esta propuesta para la futura construcción de más de 6.000 viviendas pueda contar con la declaración de interés estratégico por parte del Consistorio, en un procedimiento similar al que se ha seguido recientemente con el barrio del Pítamo y sus casi 10.000 viviendas. El objetivo de esta consideración, unida a la calificación de urgente de la propuesta, permitiría al ente provincial acogerse a las ventajas de la Oficina Aceleradora de la Junta de Andalucía, acelerando así los trámites burocráticos que deben llevarse a cabo.

Sin embargo, en Urbanismo hay serias dudas sobre si es conveniente o no otorgar esta calificación al proyecto, que permitiría que se acogiera al Decreto 1/25 del Gobierno andaluz por el que esta oficina se ocupa también de proyectos residenciales y no sólo industriales o empresariales como hacía hasta el pasado mes de marzo. Entre otras cosas, por el rechazo que ha provocado el mismo entre algunas entidades y porque mociones como esta que se ha aprobado, en este caso con la abstención del PSOE, afectan a la unanimidad que se considera deben tener este tipo de proyectos, similar a los que se están desarrollando en otras zonas de la ciudad.

El nuevo barrio de Quarto ocuparía una superficie de 164 hectáreas y la intención de sus promotores es respetar al máximo el entorno verde que lo rodea. De hecho, los cálculos realizados hablan de unas 65 hectáreas de arbolado en los alrededores. También hay que tener en cuenta, y es lo que parece dificultar la tramitación, la presencia de la Ermita de Valme, inscrita como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y que, por tanto, debe preservarse no sólo en el caso del edificio sino del paisaje que la enmarca. Ocurre igual con el Cortijo de Cuarto, un enclave histórico por su fuerte tradición agrícola que, junto a su torre, es uno de los pocos bienes patrimoniales de este tipo conservados.