Cultura ya pidió modificar la línea 3 del Metro de Sevilla para no afectar al BIC del Cortijo de Cuarto

El tramo sur del suburbano recorrerá el bulevar de Bellavista al completo para sortear la Ermita de Valme y no afectar al entorno verde protegido

Mario Daza

Las particularidades de los terrenos del Cortijo de Cuarto no sólo ponen en riesgo el futuro barrio de más de 6.000 viviendas en el que trabaja la Diputación de Sevilla, sino que también han afectado al desarrollo de otros proyectos como el tramo ... sur de la línea 3 del metro. En estos momentos, la Consejería de Fomento está ultimando el estudio informativo de esta parte del trazado que conectará el Prado de San Sebastián con el Hospital de Valme, y que transitará por zonas de alta demanda como el Virgen del Rocío, el Benito Villamarín o Palmas Altas. Sin embargo, a la hora de configurar el recorrido definitivo, el Gobierno andaluz debe tener en cuenta el reparo impuesto por la Consejería de Cultura, que insta a obviar el paso por Cuarto para no poner en riesgo las singularidades que tienen estos suelos.

