Cultura ya pidió modificar la línea 3 del Metro de Sevilla para no afectar al BIC del Cortijo de Cuarto

Las particularidades de los terrenos del Cortijo de Cuarto no sólo ponen en riesgo el futuro barrio de más de 6.000 viviendas en el que trabaja la Diputación de Sevilla, sino que también han afectado al desarrollo de otros proyectos como el tramo ... sur de la línea 3 del metro. En estos momentos, la Consejería de Fomento está ultimando el estudio informativo de esta parte del trazado que conectará el Prado de San Sebastián con el Hospital de Valme, y que transitará por zonas de alta demanda como el Virgen del Rocío, el Benito Villamarín o Palmas Altas. Sin embargo, a la hora de configurar el recorrido definitivo, el Gobierno andaluz debe tener en cuenta el reparo impuesto por la Consejería de Cultura, que insta a obviar el paso por Cuarto para no poner en riesgo las singularidades que tienen estos suelos.

En el informe arqueológico elaborado por sus técnicos se analizan las cuatro opciones de trazado que se definieron en su momento y, a la vista de su contenido, han considerado que la mejor de todas es que no atraviese los terrenos del Cortijo de Cuarto. Es decir, que la línea 3 del metro avance desde Palmas Altas por el depósito judicial de vehículos, la glorieta anexa a los Jardines de Hércules y la Venta de Antequera, atravesando desde ahí y al completo el bulevar de Bellavista para desembocar en Hospital de Valme. El motivo de esta decisión es claro, pues señalan que no es conveniente que el suburbano pase por el entorno del Cortijo de Cuarto y de la ermita que allí se sitúa. Y aunque el informe no es vinculante, sí parece que será tenido en cuenta por la argumentación que expone para justificar su preferencia.

En concreto, el análisis arqueológico advierte de que, en en caso de que el trazado atravesara esta zona de la ciudad donde la Diputación proyecta el barrio de Quarto, se podría producir una afección de consideración a un espacio que tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), generando consecuencias tanto en el entorno natural que allí existe, como en el propio edificio de la ermita y en la Romería de Valme que anualmente se celebra en estos terrenos. Motivos más que suficientes como para que el documento en el que se defina el recorrido de la línea 3 Sur del Metro de Sevilla tenga en cuenta estos reparos, algo que debe ocurrir una vez que se ultime el estudio informativo. La previsión de Fomento es que este documento entre en fase de exposición pública antes de finales de este año, incluyendo en él todas las alternativas que exige esta gran operación urbanística.

Por el momento, la decisión de la Consejería de Cultura sobre el uso de los terrenos del Cortijo de Cuarto supone una advertencia clara para el desarrollo de la línea 3 del Metro de Sevilla y está por ver si también es un freno al proyecto de construcción de viviendas en la zona que tiene entre sus miras la Diputación de Sevilla. Desde luego, el ente provincial siempre ha defendido que esta iniciativa parte del respeto al entorno verde en el que se ubica y que, junto a las nuevas edificaciones, se apuesta por configurar un anillo verde en sus alrededores que sea respetuoso con la zona y con los elementos de la misma que tienen un alto nivel de protección patrimonial.