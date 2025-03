Así es el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla en Monsalves y la Biblioteca

El Museo en el Rectorado, «muy complicado»

El proyecto del alcalde José Luis Sanz no ha sido bien acogido ni Benito Navarrete ni Alfonso Pleguezuelo le ven futuro a la idea. Este último ve ese plan «muy complicado por muchas razones», y hace una reflexión: «Es sorprendente que no se haya podido crear el Museo de Sevilla con las colecciones municipales, que después de la Iglesia son las más importantes». Por ello, propone que en lugar del gran museo en la Fábrica de Tabacos, se plantee un espacio para esa colección. El Rectorado, a juicio de Pleguezuelo, acarrearía «una inversión colosal y no hay dinero para ello». Y pregunta: «¿Y la Universidad? ¿Qué haces con el convento de la Merced? Crear muchos puntos en lugar de uno enorme es positivo , aumentan las pernoctaciones y no se cansa el visitante».