Se presenta en Sevilla 'El olivo. La vuelta al mundo', un viaje por la historia de la humanidad

El olivo es un árbol sagrado esencial para la cultura mediterránea y para España. Se puede contar la historia de occidente a través de ese árbol. Es la idea principal que han querido trasmitir Eduardo Mencos Valdés y Charles Quest-Ritson en su libro «El olivo. La vuelta al mundo», presentado ayer en el Archivo General de Indias de Sevilla.

Se trata de un texto fruto de una aventura insólita de ambos personajes que han recorrido juntos un total de 26 países, y que cuentan la historia de la humanidad a través del árbol del olivo.

«Hace 15 años nació la idea de hacer una vuelta al mundo como Julio Verne, pero con el olivo como protagonista. Sería la vuelta al mundo en un olivo (pero en lugar de 80 días ya van 5.600…). Queríamos contar las historias, las expresiones y los avatares de este emblemático árbol», explica Eduardo Mencos, autor de las más de 200 espectaculares fotografías, que van acompañadas por un erudito texto del inglés Charles Quest-Ritson que toca las múltiples manifestaciones del olivo y las diferentes peculiaridades según en lugar donde crece. «Nuestro deseo es despertar una visión del olivo impregnada de belleza, poesía y curiosidad», dice.

El texto recoge las ideas que estos dos aventureros han extraído tras su periplo conociendo los distintos tipos de árboles que hay por el mundo. Su idea era explorar y descubrir «el alma infinita» de un árbol sagrado que se menciona cientos de veces en la Biblia y que es venerado en todas las religiones. Un árbol que se considera esencial para toda la cultura mediterránea y sobre todo para España, considerada la primera potencia mundial en su cultivo.

Después de su periplo recorriendo distintos países y tras haber visitado más de 600 almazaras en España y Europa, los autores se decidieron a contar esas experiencias que les han convertido en unos eruditos en la materia. Y han escrito el primer libro de los distinto usos en los diferentes países del mundo.

Mencos reconoce haber visto cientos de usos de este árbol por toda la geografía mundial. Porque no es igual en Perú que en China, la India o Argentina. «Hemos descubierto, por ejemplo, cómo los tratan en Etiopía», dice el autor, explicando que en esa zona usan las ramas de este árbol para limpiarse los dente o para producir maderas para las iglesias.

Jabón de alepo

En Siria, sin embargo, lo utilizan para hacer jabón de alepo, que es considerado uno de los más antiguos de la historia que se remonta a miles de años y que es conocido por sus propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel.

En China emplean las hojas para hacerse y ahora están desarrollando nuevos productos revitalizantes y descubriendo otras virtudes, no sólo del aceite sino del propio árbol.

«La madera de olivo es de las más fabulosas que hay. Es incombustible y no se estropea con la humedad. Es una de las cosas que apunto. Todas las sorpresas que me he ido encontrando durante este tiempo», relata Mencos. Un sinfín de hallazgos que se han encontrado en los lugares que han explorado y que les llevó también a la plantación más grande del mundo que está en Arabia Saudí y tiene 10.000 hectáreas plantadas. En medio del desierto, en un lugar donde apenas llueve están haciendo una producción intensiva de aceite de oliva.

La presentación corrió a cargo de la directora del Archivo de Indias, Esther Cruces Blanco y de Antonio J.López de la Universidad Pablo de Olavide.