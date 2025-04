El ayuntamiento se convierte en la Plaza del Sol esta Nochevieja: así serán las campanadas de Mediaset desde la ciudad hispalense

ABC de Sevilla Sevilla 26/12/2023

Estamos encarando la recta final de diciembre y con los últimos coletazos de 2023 llegan los preparativos de cara a fin de año. Con la Navidad ya pasada, no son pocas las personas que ya están planeando qué es lo que van a cenar, dónde pasarán la noche, qué outfit será el mejor para al fiesta, y lo más importante: dónde se van a tomar las uvas.

La tradición de las doce uvas es algo que. año tras año. no falta en la mayoría de hogares de nuestro país. Las plazas se llenan y los familiares y amigos se reúnen para celebrar la entrada del nuevo año y despedir como es debido el anterior. En este sentido, la plaza más famosa de España desde donde se retransmiten las campanadas cada Nochevieja por televisión, es la Puerta del Sol en Madrid, sin embargo, este año, desde Mediaset han querido innovar y han cambiado de localización.

Y es que, el año pasado los datos de share que obtuvieron Cuatro y Telecinco no fueron muy buenos, y por eso ahora la cadena se cambia, no solo de plaza, si no también de ciudad: de la Puerta del Sol al ayuntamiento de Sevilla para dar las Campanadas 2023.

¿Quiénes serán los presentadores de estas Campanadas?

Estas no han sido las únicas nuevas noticias de la cadena de Fuencarral, puesto que además han anunciado que los encargados de cerrar por todo lo alto este año 2023 y recibir con los brazos abiertos al 2024 serán Marta Flich y Jesús Calleja. Ambos son presentadores de diferentes programas: en el caso de ella de 'Gran Hermano VIP' y 'Todo es mentira', y en el caso de él de 'Volando Voy' y el conocidísimo 'Planeta Calleja'.

Jesús Calleja y Marta Flich, los próximos presentadores de las Campanadas 2023 abc

Los dos, con diferentes experiencias pero igual de valientes, se embarcan en esta aventura que supone retransmitir uno de los momentos más importantes del año para todo el país. En el caso de Calleja, es la segunda vez que presenta las campanadas, ya que se estrenó en 2019 acompañado por Lara Álvarez, y si hablamos de Marta Flich, ella si debuta en esto de presentar en la última noche del año.

Aún queda mucha información por detallar, ya que el Ayuntamiento de Sevilla se encuentra haciendo gestiones y organizando todo para que la noche sea perfecta. Próximamente se anunciará cómo se podrá acceder a la Plaza Nueva ese día para vivir desde allí las campanadas, el aforo y todo lo necesario, para que quien quiera acudir, conozca todos los detalles y viva la noche más mágica del año desde una de las ciudades más mágicas de España.